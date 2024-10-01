Vivo’nun yeni katlanabilir akıllı telefon modeli ilk kez kendini gösterdi

Vivo'nun yeni katlanabilir akıllı telefonu Vivo X Fold4, IMEI veritabanında ortaya çıktı. Markanın bir süredir bu model üzerinde çalıştığı biliniyordu ve bu sızıntı, cihazın yakında tanıtılacağına dair güçlü bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Beklentiler, Vivo X Fold4'ün 2025 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşacağı yönünde. Cihazın, Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle güçlendirilmesi ve 6000mAh kapasiteli bir batarya ile donatılması bekleniyor.
IMEI veritabanında görülen Vivo X Fold4, selefi olan Vivo X Fold3'e kıyasla daha yüksek performans ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunacak gibi duruyor. Son günlerde ortaya çıkan bazı teknik sızıntılar da bu modeli doğrular nitelikte. Özellikle Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, Vivo X Fold4’ün arka tarafında üçlü 50MP kamera kurulumu bulunacak ve periskop lens desteği sunulacak. Ayrıca, kablosuz şarj özelliğinin de önceki modellerde olduğu gibi bu cihazda da yer alması bekleniyor.
Model numarası V2429 olarak kaydedilen Vivo X Fold4, ince ve hafif yapısıyla da dikkat çekiyor. Cihazın katlandığında yaklaşık 8mm kalınlığında ve 210 gram ağırlığında olacağı tahmin ediliyor. Bu özelliklerle, hem taşınabilirlik hem de şıklık konusunda önemli bir avantaj sunması bekleniyor. Vivo tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sızan bilgiler ışığında cihazın özelliklerinin büyük ölçüde doğru olduğu düşünülüyor. Vivo X Fold4'ün resmi duyurusu yaklaştıkça, daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor. Teknoloji meraklıları, bu yeni katlanabilir telefonun sektörde nasıl bir yankı uyandıracağını merakla bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu