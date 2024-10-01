Vivo’nun yeni katlanabilir akıllı telefon modeli ilk kez kendini gösterdi

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Vivo'nun yeni katlanabilir akıllı telefonu Vivo X Fold4, IMEI veritabanında ortaya çıktı. Markanın bir süredir bu model üzerinde çalıştığı biliniyordu ve bu sızıntı, cihazın yakında tanıtılacağına dair güçlü bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Beklentiler, Vivo X Fold4'ün 2025 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşacağı yönünde. Cihazın, Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle güçlendirilmesi ve 6000mAh kapasiteli bir batarya ile donatılması bekleniyor.

IMEI veritabanında görülen Vivo X Fold4, selefi olan Vivo X Fold3'e kıyasla daha yüksek performans ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunacak gibi duruyor. Son günlerde ortaya çıkan bazı teknik sızıntılar da bu modeli doğrular nitelikte. Özellikle Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, Vivo X Fold4’ün arka tarafında üçlü 50MP kamera kurulumu bulunacak ve periskop lens desteği sunulacak. Ayrıca, kablosuz şarj özelliğinin de önceki modellerde olduğu gibi bu cihazda da yer alması bekleniyor.

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Model numarası V2429 olarak kaydedilen Vivo X Fold4, ince ve hafif yapısıyla da dikkat çekiyor. Cihazın katlandığında yaklaşık 8mm kalınlığında ve 210 gram ağırlığında olacağı tahmin ediliyor. Bu özelliklerle, hem taşınabilirlik hem de şıklık konusunda önemli bir avantaj sunması bekleniyor. Vivo tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sızan bilgiler ışığında cihazın özelliklerinin büyük ölçüde doğru olduğu düşünülüyor. Vivo X Fold4'ün resmi duyurusu yaklaştıkça, daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor. Teknoloji meraklıları, bu yeni katlanabilir telefonun sektörde nasıl bir yankı uyandıracağını merakla bekliyor.

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Vivo X Fold4 ilk kez kendini gösterdi