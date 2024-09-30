Samsung, yeni Galaxy Z Flip modelinde dikkat çekici bir özelliğe yer verebilir

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Samsung’un katlanabilir telefon serisi Galaxy Z Flip’in yeni modeli için dikkat çekici bir yenilik üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Mevcut modellerde, cihaz kapalıyken bir aramayı yanıtlamak istediğinizde hoparlör kullanmanız gerekiyor. Bu da, aramaların özel olarak cevaplanamamasına neden oluyor ve cihazın açılması zorunlu hale geliyor. Ancak Samsung’un LG ile geliştirdiği yeni bir çözüm sayesinde bu durum değişebilir.

Kore'den gelen raporlara göre, Samsung ve LG, özellikle katlanabilir telefonlarda kullanılmak üzere yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, telefonlardaki geleneksel ahizeyi ortadan kaldırarak, ekranın kendisinin ses üretebilmesini sağlayacak. Ekranın, piezoelektrik teknolojisini kullanarak titreşimler yoluyla ses üretmesi planlanıyor. Bu sayede, telefonun üst kısmındaki hoparlör için gereken alan ortadan kalkacak ve bu alan başka bileşenlere ayrılabilecek.

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Yeni ekran teknolojisinin, özellikle kapaklı katlanabilir telefon modellerinde önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Bu yenilik, kullanıcıların telefonu açmadan aramaları özel bir şekilde yanıtlayabilmelerini mümkün kılacak. Böylece, kapak ekranına kulağınızı dayayarak görüşmeleri gerçekleştirebileceksiniz. Bu özellik, özellikle de telefonun kompakt yapısına rağmen daha fazla işlevsellik sunması açısından kullanıcıların dikkatini çekebilir.

Piezoelektrik teknoloji, aslında tamamen yeni bir buluş değil. Daha önce Xiaomi, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Mi Mix modelinde bu teknolojiyi kullanarak çerçevesiz bir ekran deneyimi sunmuştu. Ancak Samsung ve LG’nin geliştirdiği çözüm, bu teknolojiyi katlanabilir cihazlara uyarlayarak sektörde yeni bir standart oluşturabilir.

Samsung'un bu yenilikçi teknolojiyi ne zaman kullanıma sunacağı henüz belli değil. Ancak, katlanabilir cihazların hızla gelişen dünyasında, bu tür yeniliklerin yakın gelecekte kullanıcılara daha fazla kolaylık sağlayacağı kesin görünüyor.

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Samsung, yeni Galaxy Z Flip modeli için çalışmalara başladı