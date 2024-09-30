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    Samsung, yeni Galaxy Z Flip modelinde dikkat çekici bir özelliğe yer verebilir

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının en büyük isimlerinden biri olan Samsung, yeni Galaxy Z Flip modelleri için oldukça ilginç ama bir o kadar da işlevsel bir özellik üzerinde çalışıyor.

    Samsung, yeni Galaxy Z Flip modeli için çalışmalara başladı Tam Boyutta Gör

    Samsung’un katlanabilir telefon serisi Galaxy Z Flip’in yeni modeli için dikkat çekici bir yenilik üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Mevcut modellerde, cihaz kapalıyken bir aramayı yanıtlamak istediğinizde hoparlör kullanmanız gerekiyor. Bu da, aramaların özel olarak cevaplanamamasına neden oluyor ve cihazın açılması zorunlu hale geliyor. Ancak Samsung’un LG ile geliştirdiği yeni bir çözüm sayesinde bu durum değişebilir.

    Kore'den gelen raporlara göre, Samsung ve LG, özellikle katlanabilir telefonlarda kullanılmak üzere yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, telefonlardaki geleneksel ahizeyi ortadan kaldırarak, ekranın kendisinin ses üretebilmesini sağlayacak. Ekranın, piezoelektrik teknolojisini kullanarak titreşimler yoluyla ses üretmesi planlanıyor. Bu sayede, telefonun üst kısmındaki hoparlör için gereken alan ortadan kalkacak ve bu alan başka bileşenlere ayrılabilecek.

    Yeni ekran teknolojisinin, özellikle kapaklı katlanabilir telefon modellerinde önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Bu yenilik, kullanıcıların telefonu açmadan aramaları özel bir şekilde yanıtlayabilmelerini mümkün kılacak. Böylece, kapak ekranına kulağınızı dayayarak görüşmeleri gerçekleştirebileceksiniz. Bu özellik, özellikle de telefonun kompakt yapısına rağmen daha fazla işlevsellik sunması açısından kullanıcıların dikkatini çekebilir.

    Piezoelektrik teknoloji, aslında tamamen yeni bir buluş değil. Daha önce Xiaomi, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Mi Mix modelinde bu teknolojiyi kullanarak çerçevesiz bir ekran deneyimi sunmuştu. Ancak Samsung ve LG’nin geliştirdiği çözüm, bu teknolojiyi katlanabilir cihazlara uyarlayarak sektörde yeni bir standart oluşturabilir.

    Samsung'un bu yenilikçi teknolojiyi ne zaman kullanıma sunacağı henüz belli değil. Ancak, katlanabilir cihazların hızla gelişen dünyasında, bu tür yeniliklerin yakın gelecekte kullanıcılara daha fazla kolaylık sağlayacağı kesin görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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