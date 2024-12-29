Vivo Y200+ hem özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekiyor

Vivo, yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu Vivo Y200+'ı kullanıcıların beğenisine sundu. Şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken cihaz, hem günlük kullanımda hem de performans gerektiren durumlarda iyi bir deneyim vadediyor.

Cihaz, 6,68 inç büyüklüğünde, 720×1608 çözünürlüğe sahip bir LCD ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir görsel deneyim sunarken, 1000 nitlik parlaklık değeri güneş ışığı altında dahi net bir görüntü sağlıyor. TÜV Rheinland sertifikası ile düşük mavi ışık yayılımı garanti edilirken, DC karartma teknolojisi ekran titreşimini minimum seviyeye indiriyor.

Performans tarafında Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye yer veren Vivo Y200+, 12GB RAM ve 512GB’a kadar depolama seçenekleriyle geliyor. Kullanıcılar, cihazın sunduğu geniş depolama alanını hafıza kartıyla daha da genişletebiliyor. Funtouch OS ile çalışan telefon, yapay zeka destekli arama iyileştirmeleri ve dolandırıcılık çağrılarını engelleme gibi güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Kamera özellikleriyle de öne çıkan Vivo Y200+, 50MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan çift arka kamera sistemine sahip. Gece modu desteği, düşük ışıkta dahi kaliteli fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. Ön tarafta ise 5MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Yapay zeka iyileştirmeleriyle desteklenen bu kamera, net ve etkileyici portreler sunuyor.

Telefon, 6000mAh kapasiteli bataryası sayesinde uzun süreli kullanım imkanı tanıyor. 44W hızlı şarj desteğiyle sadece 36 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşabiliyor. İnce ve ergonomik bir tasarıma sahip olan cihaz, yalnızca 7,99 mm kalınlığında. Toz ve su sıçramalarına karşı IP64 sertifikasına sahip olan model, sağlam yapısıyla dayanıklılık sunuyor. Ayrıca 5G bağlantı desteği ve çift stereo hoparlörle donatılmış durumda. Hoparlörler, yüksek ses kalitesiyle dikkat çekiyor.

Vivo Y200+ fiyatları ise depolama seçeneklerine göre değişiyor. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip model 150 dolar, 12GB RAM ve 256GB’lık versiyon 164 dolardan başlayan indirimli fiyatıyla, en üst seçenek olan 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip model ise 205 dolardan satışta. Telefon, Kayısı Denizi, Gökyüzü Şehri ve Gece Siyahı olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor.

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Vivo Y200+ hem özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekiyor