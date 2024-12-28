iQOO’nun yeni modeli ultra ince bataryasıyla geliyor

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iQOO, ocak ayında Z9 Turbo Dayanıklılık Sürümü'nü (Endurance Edition) tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni model, ince tasarımı, uzun pil ömrü ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz, yalnızca 7,98 mm kalınlığında ve 196 gram ağırlığında olup, 6.400 mAh kapasiteli "ultra ince mavi okyanus" adlı bir batarya barındırıyor. Orijinal Z9 Turbo modeline göre daha büyük bir bataryaya sahip olmasına rağmen, aynı incelikte kalmayı başarmış. Bu durum, cihazın taşınabilirliğinden ödün vermeden kullanıcılarına daha uzun kullanım süresi sunmasını sağlıyor.

iQOO'nun iddialarına göre, Z9 Turbo Dayanıklılık Sürümü, tek bir şarjla kesintisiz 22,7 saat video oynatma kapasitesine sahip. Bu özellik, özellikle multimedya içeriklerini yoğun bir şekilde tüketen kullanıcılar için cazip bir seçenek sunuyor.

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Cihazın tasarımında da yenilikçi detaylar bulunuyor. Özel "Uçan Mavi" renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek olan model, dalgalı desenlere sahip dokulu bir arka kapağa sahip. Arka yüzünde, 50 MP OIS destekli bir ana kamera ve 8 MP'lik ikinci bir lens bulunuyor. Kameralar, dışarıda yer alan bir flaşla tamamlanan özgün bir tasarım modülüne yerleştirilmiş.

Donanım tarafında, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 çipseti ile güçlendirilen cihaz, hem güçlü hem de enerji verimli bir performans sunuyor. 6,78 inç düz OLED ekran, 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızıyla göz alıcı görseller ve akıcı bir kullanım deneyimi sağlıyor. Ön kamera ise 16 MP çözünürlükle özçekimler için ideal.

Z9 Turbo Dayanıklılık Sürümü, 16 GB’a kadar RAM desteği sunarken, 90W hızlı şarj özelliğiyle büyük bataryasını kısa sürede doldurabiliyor. Bu özellikler, cihazı özellikle orta segmentte güçlü bir rakip haline getiriyor. iQOO, incelikten ödün vermeden kapasiteyi artırarak kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yeni modelin ocak ayının başlarında piyasaya çıkması bekleniyor.

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