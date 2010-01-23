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Vodafone, İngiltere'de 8 günde 100,000'den fazla iPhone satmayı başardı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Vodafone, İngiltere'de 8 günde 100,000'den fazla iPhone satmayı başardı
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Apple'ın İngiltere'de anlaştığı operatörlerden biri olan ve bu yılın başında iPhone satışına başlayan Vodafone İngiltere, 8 günde 100.000'den fazla iPhone satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Satışa sunulduğu ilk günde ön siparişler ile 50.000 iPhone'u kullanıcılarına ulaştıran Vodafone, geçen 7 günde de 50,000 iPhone satmayı başardı. Vodafone İngiltere'nin üst düzey yöneticisi Guy Laurance'da bu talebin olağanüstü olduğunu belirterek iPhone kullanmak isteyen bireysel ve kurumsal kullanıcıların seçkin bir telefonu seçkin operatör aracılığıyla kullanmak istediklerini ve Vodafone'un da bu görevi yerine getirdiğini söyledi.

Vodafone, İngiltere'de iPhone satışı yapan 4.operatör olmasına rağmen, çizdiği satış grafiğiyle bu alanda liderliğe oynuyor.


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sotoxs 9 yıl
kullanana ve cihaza bakıyosun yok ben almayım diyosun artık
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Mazeus 9 yıl

sotoxs

kullanana ve cihaza bakıyosun yok ben almayım diyosun artık


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Mertcan. 9 yıl
Türkiye için konuşayım , iPhone alan 100 kişiden 30'u sırf ismi için alıyor.Yoksa iPhone'a rakip birçok güzel telefon var , hele ki HTC açısından bakarsak , ama iPhone olunca göze başka geliyor herkeste olduğu için onun alınması şart gibi davranıyor bazı bilinçsiz kullanıcıları.
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talh4wk 9 yıl
iphoneye ilgi cok buyuk aa begenmeyenlerde oluor haber icin tesekkurler
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