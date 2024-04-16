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    Yeni Passat Pro Sedan'ın tasarımı ortaya çıktı

    Çin'de Vw-SAIC ortaklığında üretilecek ve satılacak olan yeni Passat Pro Sedan, Avrupa'da satılan Variant ile benzer bir tasarım diline sahip. Söz konusu model 2024'ün sonuna doğru satışa sunulacak.

    Yeni Passat Pro Sedan'ın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Volkswagen Passat, Avrupa'da yola sadece Variant versiyonuyla devam ediyor olsa da sedanların hala popüler olduğu Çin'de durum farklı. Alman üretici, yeni Passat Sedan'ı satışa sunmaya hazırlanıyor. 2024'ün üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak olan model, Volkswagen-SAIC ortaklığında üretilecek.

    Çin'in Bilgi Teknolojileri ve Sanayi Bakanlığı tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda yeni Passat Sedan'ın Avruopa'daki Passat Variant ile benzer bir tasarım diline sahip olduğunu görebiliyoruz. İnce bir LED şerit ile birleşen farlar, boydan boya uzanan mat krom detaylara sahip geniş alt panjur ve dikey hava girişleri neredeyse tamamen aynı.

    Yandan bakıldığında ise yüksek omuz çizgisi, çerçevelerdeki krom detaylar, çapı 17 ila 19 inç arasında değişen çok kollu tasarıma sahip alaşımlı jantlar dikkat çekiyor. Arka tarafta yüzgeç anten ve boydan boya uzanan LED stopların ortasında Passat yazısı göze çarpıyor. Keskin hatların öne çıktığı modelin bagaj kapağında yer alan Pro yazısı da dikkat çeken detaylar arasında.

    Yeni Passat Pro Sedan'ın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni Volkswagen Passat Sedan, bakanlığın sitesinde paylaşılan verilere göre 5006 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe, 1489 mm yüksekliğe ve 2871 mm aks mesafesine sahip. Bu da ülkemizde satılan yeni Passat Variant'a göre yaklaşık 9 cm daha uzun bir gövdeye sahip olduğu anlamına geliyor.

    Alman üreticinin güncel modelleri Avrupa'da bolca elektrik desteği sunsa da Çin'de aynı durum söz konusu değil. Yeni Passat'ın kaputu altında 160 PS güç üreten 1.5 litre turbo dört silindirli ve 220 PS'lik 2.0 litre turbo dört silindirli benzinli motorlar yer alıyor. Modelin iç mekanına ilişkin henüz bir görsel yok ancak diğer yeni nesil modellerdeki gibi büyük multimedya ekranına sahip dijital kokpit ile karşılaşmamız muhtemel.

    Sizce Passat Sedan bu tasarımla Türkiye'de satılsa başarılı olur muydu?

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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