Yeni Passat Pro Sedan'ın tasarımı ortaya çıktı

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Volkswagen Passat, Avrupa'da yola sadece Variant versiyonuyla devam ediyor olsa da sedanların hala popüler olduğu Çin'de durum farklı. Alman üretici, yeni Passat Sedan'ı satışa sunmaya hazırlanıyor. 2024'ün üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak olan model, Volkswagen-SAIC ortaklığında üretilecek.

Çin'in Bilgi Teknolojileri ve Sanayi Bakanlığı tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda yeni Passat Sedan'ın Avruopa'daki Passat Variant ile benzer bir tasarım diline sahip olduğunu görebiliyoruz. İnce bir LED şerit ile birleşen farlar, boydan boya uzanan mat krom detaylara sahip geniş alt panjur ve dikey hava girişleri neredeyse tamamen aynı.

Yandan bakıldığında ise yüksek omuz çizgisi, çerçevelerdeki krom detaylar, çapı 17 ila 19 inç arasında değişen çok kollu tasarıma sahip alaşımlı jantlar dikkat çekiyor. Arka tarafta yüzgeç anten ve boydan boya uzanan LED stopların ortasında Passat yazısı göze çarpıyor. Keskin hatların öne çıktığı modelin bagaj kapağında yer alan Pro yazısı da dikkat çeken detaylar arasında.

Tam Boyutta Gör Yeni Volkswagen Passat Sedan, bakanlığın sitesinde paylaşılan verilere göre 5006 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe, 1489 mm yüksekliğe ve 2871 mm aks mesafesine sahip. Bu da ülkemizde satılan yeni Passat Variant'a göre yaklaşık 9 cm daha uzun bir gövdeye sahip olduğu anlamına geliyor.

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Alman üreticinin güncel modelleri Avrupa'da bolca elektrik desteği sunsa da Çin'de aynı durum söz konusu değil. Yeni Passat'ın kaputu altında 160 PS güç üreten 1.5 litre turbo dört silindirli ve 220 PS'lik 2.0 litre turbo dört silindirli benzinli motorlar yer alıyor. Modelin iç mekanına ilişkin henüz bir görsel yok ancak diğer yeni nesil modellerdeki gibi büyük multimedya ekranına sahip dijital kokpit ile karşılaşmamız muhtemel.

Sizce Passat Sedan bu tasarımla Türkiye'de satılsa başarılı olur muydu?

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