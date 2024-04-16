Yeni Passat Pro Sedan'ın tasarımı ortaya çıktı

Volkswagen Passat, Avrupa'da yola sadece Variant versiyonuyla devam ediyor olsa da sedanların hala popüler olduğu Çin'de durum farklı. Alman üretici, yeni Passat Sedan'ı satışa sunmaya hazırlanıyor. 2024'ün üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak olan model, Volkswagen-SAIC ortaklığında üretilecek.
Çin'in Bilgi Teknolojileri ve Sanayi Bakanlığı tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda yeni Passat Sedan'ın Avruopa'daki Passat Variant ile benzer bir tasarım diline sahip olduğunu görebiliyoruz. İnce bir LED şerit ile birleşen farlar, boydan boya uzanan mat krom detaylara sahip geniş alt panjur ve dikey hava girişleri neredeyse tamamen aynı.
Yandan bakıldığında ise yüksek omuz çizgisi, çerçevelerdeki krom detaylar, çapı 17 ila 19 inç arasında değişen çok kollu tasarıma sahip alaşımlı jantlar dikkat çekiyor. Arka tarafta yüzgeç anten ve boydan boya uzanan LED stopların ortasında Passat yazısı göze çarpıyor. Keskin hatların öne çıktığı modelin bagaj kapağında yer alan Pro yazısı da dikkat çeken detaylar arasında.
Alman üreticinin güncel modelleri Avrupa'da bolca elektrik desteği sunsa da Çin'de aynı durum söz konusu değil. Yeni Passat'ın kaputu altında 160 PS güç üreten 1.5 litre turbo dört silindirli ve 220 PS'lik 2.0 litre turbo dört silindirli benzinli motorlar yer alıyor. Modelin iç mekanına ilişkin henüz bir görsel yok ancak diğer yeni nesil modellerdeki gibi büyük multimedya ekranına sahip dijital kokpit ile karşılaşmamız muhtemel.
Sizce Passat Sedan bu tasarımla Türkiye'de satılsa başarılı olur muydu?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)