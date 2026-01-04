Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen, ID. Polo'nun iç mekan fotoğraflarını yayınladı: Fiziksel tuşlar geri dönüyor

    Volkswagen, yakında tanıtacağı yeni elektrikli ID. Polo'nun iç mekan fotoğraflarını yayınladı. Daha önce belirtildiği gibi, yeni model çok daha fiziksel tuş barındıracak.

    Volkswagen, ID. Polo'nun iç mekan fotoğraflarını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, yakında tanıtacağı yeni elektrikli ID. Polo'nun iç mekan fotoğraflarını yayınladı. Daha önce belirtildiği gibi, çok daha fazla fiziksel tuşa sahip olacak olan otomobil, markanın yakın gelecekteki en kritik otomobillerinden biri olarak görülüyor.

    Volkswagen ID. Polo iç mekanda neler sunacak?

    Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda, direksiyonun arkasında 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı, orta konsolda ise 13 inçlik büyük bir multimedya ekranı dikkatleri çekiyor. Bazı donanım seviyelerinde bu iki ekran, birinci nesil Golf’ten ilham alan nostaljik gösterge tasarımıyla kullanılabiliyor.

    Multimedya ekranının hemen altında, klima sistemi için ayrılmış fiziksel tuşlardan oluşan bir sıra bulunuyor. Fan hızı, sıcaklık ayarı ve dörtlü flaşör gibi temel işlevler buradan kontrol edilebiliyor. Ayrıca ekranın içinde, koltuk ısıtma ve detaylı klima ayarlarına hızlı erişim sağlayan sabit bir kısayol çubuğu da mevcut.

    Direksiyon simidinde ise hız sabitleyici, ses seviyesi, parça değiştirme ve araç ayarları için çok sayıda gerçek tuş yer alıyor. Orta konsolda da ses ve medya kontrolüne ayrılmış ek tuşlar bulunuyor.

    Volkswagen, ID. Polo'nun iç mekan fotoğraflarını yayınladı Tam Boyutta Gör
    En sevindirici yeniliklerden biri, Volkswagen’in elektrikli modellerinde sıkça eleştirilen iki aşamalı cam kontrol sisteminin tamamen kaldırılması. Bunun yerine sürücü kapısına, klasik ve çok daha pratik olan dört ayrı cam düğmesi yerleştirilmiş. Artık arka camları açmak için ekstra “Rear” tuşuna basmaya gerek kalmayacak.

    Volkswagen, geçmişte dokunmatik kontrollere aşırı yönelerek hata yaptığını açıkça kabul etmişti. Yeni ID. Polo, markanın bu hatadan döndüğünün en net kanıtlarından biri.

    MEB+ platformu üzerine geliştirilen önden çekişli ID. Polo, benzinli Polo’ya çok yakın ölçülere sahip olsa da, elektrikli altyapının sağladığı yerleşim avantajları sayesinde iç mekanda daha geniş bir yaşam alanı sunuyor. 

    Sürdürülebilirlik de modelin önemli odak noktalarından biri. Koltuklarda, kapı panellerinde, tavan döşemesinin üst kısmında ve halılarda kullanılan tüm tekstil malzemeleri, geri dönüştürülmüş PET plastikten üretiliyor. Üst donanım seviyelerinde ise koltuk döşemelerinde, okyanus atıklarından elde edilen Seaqual ipliği kullanılıyor. Gösterge paneli ve kapı içleri kumaş kaplamalarla tamamlanmış, geniş panoramik cam tavan için elektrikli perde sunuluyor.

    Volkswagen, ID. Polo'nun iç mekan fotoğraflarını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Aracın nihai dış tasarımı henüz tamamen gösterilmiş değil. Ancak üretim versiyonunun, 2023’te tanıtılan ID. 2all konseptebüyük ölçüde benzeyeceği tahmin ediliyor. Model, İspanya’daki Seat ve Cupra’nın Martorell tesisinde üretilecek. Bataryalar ise Volkswagen Grubu’nun PowerCo şirketi tarafından sağlanacak hücreden-pakete (cell-to-pack) teknolojisini kullanacak.

    ID. Polo’nun başlangıç fiyatı birçok pazarda 25 bin euro seviyesinin altında olacak. Ancak giriş donanım seviyesi, araç satışa çıktıktan hemen sonra sunulmayacak. Daha uygun fiyatlı versiyonun, üst donanımlar piyasada yerini aldıktan sonra 2026'nın ilerleyen aylarında bayilere ulaşacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    79 Kişi Okuyor (6 Üye, 73 Misafir) 6 Masaüstü 73 Mobil
    Emrah 2121., Nevfel, yc#1 ve 3 üye daha okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    577 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrikli otomobil, Volkswagen ve
    4 etiket daha Volkswagen ID. Polo Teknoloji Haberleri Yaşam Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,3b
    Instagram Sayfası50,8b
    YouTube Kanalı367b
    TikTok Sayfası3,3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hararet düşükken fan açıyor digitürk kutusu başka yerde çalışır mı rapid tv kapının arkasında kalan anahtar nasıl düşürülür süperonline wifi 7 modem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile Gm Era 30
    General Mobile Gm Era 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum