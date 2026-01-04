Volkswagen, ID. Polo'nun iç mekan fotoğraflarını yayınladı: Fiziksel tuşlar geri dönüyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, yakında tanıtacağı yeni elektrikli ID. Polo'nun iç mekan fotoğraflarını yayınladı. Daha önce belirtildiği gibi, çok daha fazla fiziksel tuşa sahip olacak olan otomobil, markanın yakın gelecekteki en kritik otomobillerinden biri olarak görülüyor.

Volkswagen ID. Polo iç mekanda neler sunacak?

Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda, direksiyonun arkasında 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı, orta konsolda ise 13 inçlik büyük bir multimedya ekranı dikkatleri çekiyor. Bazı donanım seviyelerinde bu iki ekran, birinci nesil Golf’ten ilham alan nostaljik gösterge tasarımıyla kullanılabiliyor.

Multimedya ekranının hemen altında, klima sistemi için ayrılmış fiziksel tuşlardan oluşan bir sıra bulunuyor. Fan hızı, sıcaklık ayarı ve dörtlü flaşör gibi temel işlevler buradan kontrol edilebiliyor. Ayrıca ekranın içinde, koltuk ısıtma ve detaylı klima ayarlarına hızlı erişim sağlayan sabit bir kısayol çubuğu da mevcut.

Direksiyon simidinde ise hız sabitleyici, ses seviyesi, parça değiştirme ve araç ayarları için çok sayıda gerçek tuş yer alıyor. Orta konsolda da ses ve medya kontrolüne ayrılmış ek tuşlar bulunuyor.

Tam Boyutta Gör En sevindirici yeniliklerden biri, Volkswagen’in elektrikli modellerinde sıkça eleştirilen iki aşamalı cam kontrol sisteminin tamamen kaldırılması. Bunun yerine sürücü kapısına, klasik ve çok daha pratik olan dört ayrı cam düğmesi yerleştirilmiş. Artık arka camları açmak için ekstra “Rear” tuşuna basmaya gerek kalmayacak.

Volkswagen, geçmişte dokunmatik kontrollere aşırı yönelerek hata yaptığını açıkça kabul etmişti. Yeni ID. Polo, markanın bu hatadan döndüğünün en net kanıtlarından biri.

MEB+ platformu üzerine geliştirilen önden çekişli ID. Polo, benzinli Polo’ya çok yakın ölçülere sahip olsa da, elektrikli altyapının sağladığı yerleşim avantajları sayesinde iç mekanda daha geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Sürdürülebilirlik de modelin önemli odak noktalarından biri. Koltuklarda, kapı panellerinde, tavan döşemesinin üst kısmında ve halılarda kullanılan tüm tekstil malzemeleri, geri dönüştürülmüş PET plastikten üretiliyor. Üst donanım seviyelerinde ise koltuk döşemelerinde, okyanus atıklarından elde edilen Seaqual ipliği kullanılıyor. Gösterge paneli ve kapı içleri kumaş kaplamalarla tamamlanmış, geniş panoramik cam tavan için elektrikli perde sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Aracın nihai dış tasarımı henüz tamamen gösterilmiş değil. Ancak üretim versiyonunun, 2023’te tanıtılan ID. 2all konseptebüyük ölçüde benzeyeceği tahmin ediliyor. Model, İspanya’daki Seat ve Cupra’nın Martorell tesisinde üretilecek. Bataryalar ise Volkswagen Grubu’nun PowerCo şirketi tarafından sağlanacak hücreden-pakete (cell-to-pack) teknolojisini kullanacak.

ID. Polo’nun başlangıç fiyatı birçok pazarda 25 bin euro seviyesinin altında olacak. Ancak giriş donanım seviyesi, araç satışa çıktıktan hemen sonra sunulmayacak. Daha uygun fiyatlı versiyonun, üst donanımlar piyasada yerini aldıktan sonra 2026'nın ilerleyen aylarında bayilere ulaşacak.

