Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen'in elektrikli SUV modeli sahnede: ID. Aura T6

    Volkswagen, Çin pazarı için geliştirilen ID. Aura T6 modelini görücüye çıkardı. Elektrikli SUV, Xpeng ortaklığıyla geliştirilen CEA elektronik mimarisini kullanan ilk araç olacak.

    Volkswagen, Çin pazarı için geliştirdiği yeni nesil elektrikli SUV modeli ID. Aura T6'yı tanıttı. Şirket, bu segmentte 20’den fazla yeni model sunmayı hedefliyor.

    ID. Aura T6: Yeni nesil SUV

    Volkswagen'in elektrikli SUV modeli sahnede: ID. Aura T6 Tam Boyutta Gör
    FAW-Volkswagen ortaklığıyla geliştirilen ID. Aura T6, orta boy bir elektrikli SUV olarak konumlandırılıyor. Modelin en dikkat çeken yönlerinden biri, Volkswagen ve Xpeng ortaklığıyla geliştirilen CEA elektronik mimarisini kullanan ilk araç olması. Bu yeni yapı, araç içindeki elektronik kontrol ünitelerinin sayısını yaklaşık %30 oranında azaltarak daha sade ve verimli bir sistem sunmayı hedefliyor.

    Ayrıca bu mimari, yapay zekâ destekli kokpit sistemlerini, Çin pazarına özel sürüş destek fonksiyonlarını ve OTA (kablosuz güncelleme) altyapısını da destekliyor.

    LiDAR destekli sürüş teknolojisi

    ID. Aura T6, Volkswagen Grubu ile Horizon Robotics ortaklığı olan Carizon tarafından geliştirilen LiDAR tabanlı gelişmiş sürüş destek sistemine sahip olacak. Bu sistem, özellikle şehir içi otonom sürüş ve gelişmiş güvenlik özellikleri açısından aracın en kritik teknolojilerinden biri olarak öne çıkıyor.

    Volkswagen'in elektrikli SUV modeli sahnede: ID. Aura T6 Tam Boyutta Gör
    Aracın tasarımı ID. UNYX modellerinden oldukça farklı. Bölünmüş far tasarımının üs tarafında boydan boya uzanan LED ışık imzası ve aydınlatılmış logo dikkat çekiyor. Tampon kenarlarında ise kare formdaki ana aydınlatmalar yer alıyor. Yan tarafta ise geniş çamurluklar, yarı gizli kapı kolları ve ön çamurluklardaki kameralar göze çarpıyor.

    ID. Aura T6, tamamen elektrikli bir model olarak tanıtılsa da Volkswagen, Aura ailesinin yalnızca bununla sınırlı kalmayacağını açıkladı. Seri kapsamında ilerleyen dönemde şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı versiyonların da sunulması planlanıyor. Modelin motor gücü, batarya kapasitesi ve menzil gibi detayları henüz açıklanmadı. Volkswagen, bu bilgilerin lansmana yakın bir tarihte paylaşılacağını belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    self servis oto yıkama maliyeti resident evil 4 2005 türkçe yama intel uhd graphics 620 kat kaloriferi günde kaç torba kömür yakar bursa araba sürmek için boş araziler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum