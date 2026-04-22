Volkswagen'in elektrikli SUV modeli sahnede: ID. Aura T6

Volkswagen, Çin pazarı için geliştirdiği yeni nesil elektrikli SUV modeli ID. Aura T6'yı tanıttı. Şirket, bu segmentte 20’den fazla yeni model sunmayı hedefliyor.
ID. Aura T6: Yeni nesil SUV
Ayrıca bu mimari, yapay zekâ destekli kokpit sistemlerini, Çin pazarına özel sürüş destek fonksiyonlarını ve OTA (kablosuz güncelleme) altyapısını da destekliyor.
LiDAR destekli sürüş teknolojisi
ID. Aura T6, Volkswagen Grubu ile Horizon Robotics ortaklığı olan Carizon tarafından geliştirilen LiDAR tabanlı gelişmiş sürüş destek sistemine sahip olacak. Bu sistem, özellikle şehir içi otonom sürüş ve gelişmiş güvenlik özellikleri açısından aracın en kritik teknolojilerinden biri olarak öne çıkıyor.
ID. Aura T6, tamamen elektrikli bir model olarak tanıtılsa da Volkswagen, Aura ailesinin yalnızca bununla sınırlı kalmayacağını açıkladı. Seri kapsamında ilerleyen dönemde şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı versiyonların da sunulması planlanıyor. Modelin motor gücü, batarya kapasitesi ve menzil gibi detayları henüz açıklanmadı. Volkswagen, bu bilgilerin lansmana yakın bir tarihte paylaşılacağını belirtiyor.
