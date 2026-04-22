Volkswagen'in elektrikli SUV modeli sahnede: ID. Aura T6

Volkswagen, Çin pazarı için geliştirdiği yeni nesil elektrikli SUV modeli ID. Aura T6'yı tanıttı. Şirket, bu segmentte 20’den fazla yeni model sunmayı hedefliyor.

ID. Aura T6: Yeni nesil SUV

Tam Boyutta Gör FAW-Volkswagen ortaklığıyla geliştirilen ID. Aura T6, orta boy bir elektrikli SUV olarak konumlandırılıyor. Modelin en dikkat çeken yönlerinden biri, Volkswagen ve Xpeng ortaklığıyla geliştirilen CEA elektronik mimarisini kullanan ilk araç olması. Bu yeni yapı, araç içindeki elektronik kontrol ünitelerinin sayısını yaklaşık %30 oranında azaltarak daha sade ve verimli bir sistem sunmayı hedefliyor.

Ayrıca bu mimari, yapay zekâ destekli kokpit sistemlerini, Çin pazarına özel sürüş destek fonksiyonlarını ve OTA (kablosuz güncelleme) altyapısını da destekliyor.

LiDAR destekli sürüş teknolojisi

ID. Aura T6, Volkswagen Grubu ile Horizon Robotics ortaklığı olan Carizon tarafından geliştirilen LiDAR tabanlı gelişmiş sürüş destek sistemine sahip olacak. Bu sistem, özellikle şehir içi otonom sürüş ve gelişmiş güvenlik özellikleri açısından aracın en kritik teknolojilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Aracın tasarımı ID. UNYX modellerinden oldukça farklı. Bölünmüş far tasarımının üs tarafında boydan boya uzanan LED ışık imzası ve aydınlatılmış logo dikkat çekiyor. Tampon kenarlarında ise kare formdaki ana aydınlatmalar yer alıyor. Yan tarafta ise geniş çamurluklar, yarı gizli kapı kolları ve ön çamurluklardaki kameralar göze çarpıyor.

ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme Resmi Gazete'de 23 sa. önce eklendi

ID. Aura T6, tamamen elektrikli bir model olarak tanıtılsa da Volkswagen, Aura ailesinin yalnızca bununla sınırlı kalmayacağını açıkladı. Seri kapsamında ilerleyen dönemde şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı versiyonların da sunulması planlanıyor. Modelin motor gücü, batarya kapasitesi ve menzil gibi detayları henüz açıklanmadı. Volkswagen, bu bilgilerin lansmana yakın bir tarihte paylaşılacağını belirtiyor.

