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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen'in genel merkezine baskın düzenlendi

    Almanya savcılığı, Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezine baskın düzenledi. Söz konusu baskının "emisyon hilesi" soruşturması kapsamında bazı belgelere el koymak amacıyla yapıldığı açıklandı.
    1 hf.
    11,4b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'in genel merkezine baskın düzenlendi
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    Alman üretici Volkswagen’in dizel skandalıyla ilgili imtihanı bitmek bilmiyor. Emisyon hilesi yaptığı gerekçesiyle soruşturma süreci devam eden Volkswagen’in Wolfsburg’daki genel merkezine baskın düzenlendi.

    Savcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu baskının soruşturmayla ilgisi olabilecek bazı önemli belgelere el koymak amacıyla yapıldığı belirtildi. 2015 yılında ABD’deki emisyon testlerinde hile yaptığını itiraf eden ve yıllardır bunun sonuçlarıyla uğraşan Volkswagen ise yetkililerle tamamen iş birliği içerisinde çalıştıklarını fakat bu soruşturmayı çok gereksiz bulduklarını açıkladı.

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    Alman üretici Volkswagen, yapılan baskının emisyon skandalının merkezindeki EA 189 numaralı motorların halefi olarak kabul edilen EA 288 motorlu dizel araçlara yönelik soruşturmayla bağlantılı olduğunu belirtti. Volkswagen, yapılan simülasyon testlerinde EA 288 motorlu dizel araçlarda bir probleme rastlanmadığını, söz konusu motorlarda yasal olmayan bir cihaz ya da yazılım olmadığını belirtti.

    Dünya genelindeki 11 milyon araçta illegal yazılım bulundurduğu söylenen Volkswagen, hile yaptığını açıkladığı günden bu yana cezalar, tazminatlar, araçların toplatılması ve onarımı dahil toplam 30 milyar euro kaybetti.



    https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-raid/volkswagen-headquarters-raided-again-over-diesel-scandal-idUSKBN1Y720P Yorum Yaz
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    WB 1 hf. en beğenilen
    Aradan o kadar zaman gecmis volkswagen de enayi hala belgeleri gelip alsinlar diye bekletiyordu..
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    abd'nin ab'nin emisyondan vs dolayı almadığı araçları bizim Türkler kapış kapış almış!

    vw'de çalışan mühendis bi arkadaş söylemişti :/

    Bu denetimler bizde neden yok acaba?!
    abd'nin ab'nin emisyondan vs dolayı almadığı araçları bizim Türkler kapış kapış almış! vw'de çalışan mühendis bi arkadaş söylemişti :/ Bu deneti...
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    2 Yanıt Yanıtla +33
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    hidrojennn 1 hf.
    genel merkezin kapılarında tok kapı sesi varsa sorun yok.
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    ECDAD_OSMANLI 6 gün
    Amerika Paris iklim antlaşmasından çekilme kararı alıyor ama çevreyi kirletiyor diye vwye ceza kesiyor çok ilginç



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    jerryyyy 6 gün
    az kazıklıyorsunuz, biraz daha kazıklayın demek için baskın düzenlemişler
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    frkgkc 6 gün
    Abi adamlar Türkye ye bir fabrika açalım dediler başlarına gelmeyen kalmadı.
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    Arian Galatian 1 hf.
    Böyle hileci bir şirket yok.. emisyonu hileli.. şanzımanı hileli.. vursunlar mühürü
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    muratkaya 1 hf.
    VW beter olsun. Volkswagen araç kullanıyorum ama alırken Türkiye'ye en küçük bir yatırım yapmadıklarını bilmiyordum, sattıktan sonra asla yüzüne bakmam. Türkiye'ye fabrika açarlarsa başka.
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    mortalmahluk 1 hf.
    bu cihaz tüm araçlarda var ve AB hükümetleri kendi araç üreticilerine köstek olmamak için göz ardı ediyorlar. emisyon değerlerine uygunluk testleri ab ülkelerinden birinden almasan adam gidip diğerinden alıyor ve yoluna devam ediyor. günün sonunda olan şu ab bu işi biliyor, abd de japon lobisi almanları tokatlattırdı çünkü vw ciler 2014 3. çeyrek olması lazım toplam satışta toyotayı geçmişti. adamı s*kerler beyler kolay değil o işler
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    T Square 1 hf.
    Almanların disiplin anlayışına hastayım.Kendi ülkelerine ait büyük bir firma olmasına rağmen adaletsizlik veya hile durumlarında direk tepelerine çöküyorlar.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Volkswagen gibi büyük bir firma böyle bir hile yapıyorsa emin olun, o çok sevilen avrupalı araba firmalarının birçoğu benzer hileleri yapıyor ancak bir sebepten göz yumuluyordur.

    Zaten istenilen standartları dizel bir arabada sağlamak pek mümkün görünmüyor. Dizel arabalar yavaş yavaş piyasadan silinecektir böylece.

    Tabii benim görüşüm, net bilgisi olan varsa aydınlatsın.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Volkswagen'in başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Adamlara her gün her ay ceza üstüne ceza mahkeme üstüne mahkeme dava üstüne dava yağıyor. VW tüm bu olumsuzluklara rağmen son 3 yıldır dünyanın en çok satan otomobil markasıdır. Bu kadar marka imajı zedenlesede başına gelmeyen kalmasada VW yine tüm dünyada en çok satan marka olur
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    cenkerozkan 1 hf.
    Türkiye'de fabrika kurmak istemelerinin altındaki sebeplerden birinin de bu olduğuna inanıyorum. Avrupa'da üretemeyecekleri araçları Türkiye'de rahat rahat üretecekler, inşallah o fabrika buraya kurulmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    edgar1899 6 gün cenkerozkan
    Üretim yerinin bir önemi yoktur, araç üretildiği değil satıldığı yerin mevzuatına uygun üretilir. Türkiye ye kurulan VW fabrikasını yine KBA denetler.



    Bununla birlikte Avrupa ile zaten otomotiv alanında aynı mevzuata tabiyiz.
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    volkswagen emisyon skandalı, dizel skandalı ve
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