Volkswagen'in genel merkezine baskın düzenlendi

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Alman üretici Volkswagen’in dizel skandalıyla ilgili imtihanı bitmek bilmiyor. Emisyon hilesi yaptığı gerekçesiyle soruşturma süreci devam eden Volkswagen’in Wolfsburg’daki genel merkezine baskın düzenlendi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu baskının soruşturmayla ilgisi olabilecek bazı önemli belgelere el koymak amacıyla yapıldığı belirtildi. 2015 yılında ABD’deki emisyon testlerinde hile yaptığını itiraf eden ve yıllardır bunun sonuçlarıyla uğraşan Volkswagen ise yetkililerle tamamen iş birliği içerisinde çalıştıklarını fakat bu soruşturmayı çok gereksiz bulduklarını açıkladı.

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Alman üretici Volkswagen, yapılan baskının emisyon skandalının merkezindeki EA 189 numaralı motorların halefi olarak kabul edilen EA 288 motorlu dizel araçlara yönelik soruşturmayla bağlantılı olduğunu belirtti. Volkswagen, yapılan simülasyon testlerinde EA 288 motorlu dizel araçlarda bir probleme rastlanmadığını, söz konusu motorlarda yasal olmayan bir cihaz ya da yazılım olmadığını belirtti.

Dünya genelindeki 11 milyon araçta illegal yazılım bulundurduğu söylenen Volkswagen, hile yaptığını açıkladığı günden bu yana cezalar, tazminatlar, araçların toplatılması ve onarımı dahil toplam 30 milyar euro kaybetti.

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-raid/volkswagen-headquarters-raided-again-over-diesel-scandal-idUSKBN1Y720P