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    Makyajlı Opel Insignia'nın tasarımı ortaya çıktı

    Önümüzdeki ay Brüksel'de tanıtılması beklenen 2020 Opel Insignia'nın dış tasarımını gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Makyaj operasyonundan geçen Insignia'da ön tarafa odaklanıldığını görüyoruz.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Opel Insignia'nın tasarımı ortaya çıktı
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    Alman üretici, 2020 Opel Insignia üzerindeki örtüyü kısmen de olsa kaldırdı. Küçük bir makyaj operasyonundan geçirilerek tazelenen Insignia, önümüzdeki ay düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı’nda tamamen ortaya çıkmış olacak.

    2020 Opel Insignia’nın dış tasarımına baktığımızda, yapılan ufak dokunuşların ön tarafa yoğunlaştığını görüyoruz. Yeni Corsa'dakine benzer farlarla donatılan makyajlı Insignia’nın ön yüzünü domine eden ızgara ve üzerindeki logoda birleşen krom şeritlerin tasarımı değiştirilmiş. Yeniden tasarlanan ön tampondaki merkez hava girişi daha da genişletilmiş ve kenarlarında yeni sis farlarına ev sahipliği yapan dikey hava girişlerine yer verilmiş.

    Makyajsız kasayla benzer görünümü sürdüren arka bölümdeki difüzör yenilenmiş ve köşeli tasarıma sahip krom egzoz çıkışlarıyla süslenmiş. 2020 Opel Insignia’nın dış tasarımında başka bir değişiklik göze çarpmıyor, fakat Alman üretici yapılan değişikliklerin Insignia’yı daha coupe benzeri bir araç gibi gösterdiğinin altını çiziyor.

    Ayrıca Bkz. "Citroen C3 Aircross'un "C-Series" isimli özel versiyonu tanıtıldı"

    2020 Opel Insignia’nın kabin görüntüleri ne yazık ki henüz paylaşılmadı. Fakat yeni kablosuz şarj ünitesinin ve güncellenen bilgi-eğlence sisteminin iç mekandaki yenilikler arasında olacağını biliyoruz. Yeni Insignia’nın kabininde bunların dışında bir değişiklik yapılmasını beklemiyoruz. Zira daha önce yakalanan casus görüntülerde de iç mekanın mevcut kasadan pek farklı olmadığını görüyoruz.

    2020 Opel Insignia’nın kaputu altındaki seçenekler de henüz açıklanmadı. Bu yüzden ürün gamına yeni seçeneklerin eklenip eklenmediğini bilmiyoruz. Fakat Opel artık PSA Grubu bünyesinde olduğu için makyajlı Insignia’nın motor seçenekleri arasında Peugeot-Citroen modellerinde kullanılan bazı motorları görebiliriz. Makyajlı Insignia GSi’de ise 264 beygirlik 2.0 litre turbo motorun aynı şekilde kullanılmaya devam etmesi bekleniyor.



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    zeytinkoy 1 hf. en beğenilen TITAN
    D-segment araba alacak olsam bu Insignia dururken Passat'ın da Superb'in de yüzüne bakmam.

    Motorunun gücü ve torku daha fazla, patlak çift kavrama yerine taş gibi tork konvertörlü şanzıman var, donanımı daha zengin, tasarımı daha güzel.
    D-segment araba alacak olsam bu Insignia dururken Passat'ın da Superb'in de yüzüne bakmam. Motorunun gücü ve torku daha fazla, patlak çift kavrama yerine...
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    1 Yanıt Yanıtla +63
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    zeytinkoy 1 hf.
    Arkaya el atmaları gerekirken zaten güzel olan öne el atmışlar.

    Fardaki tasarım değişikliği hoşuma gitmedi maalesef.
    Yanıtla +17
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    falterubbix 1 hf. TITAN
    aynen PASSAT ALIP en az 50.000 TL daha fazla verip SIKIŞIK TRAFİKTE ACABA DSG ELİMDE KALIR MI diye ağlamak varken opel alan maldır
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    superegoid 6 gün
    Makyaj yapılması gereken tek yer kokpit..



    Dev gibi arabaya bit kadar multimedya ekranı..çok sade ön konsol..alt paketlerin çok boş, albenisiz olması..cam tavan olmaması..küçücük sunroof olması. Demode göstergeler..



    Bunları değiştirin kardeşim..hayalet ekran sadece ve sadece en en full palette var..o da gerçek hayalet ekran değil..



    Peugeot bu insignia yı adam eder yalnız.. çok umutluyum..



    Kabız opel tasarımcıları oldum olası "işte bu" dedirtecek bi tasarım yapamamışlardır zaten..bi asta j biraz güzeldi.. diğer bütün modeller hep silik, sinik, birşeyler eksik..
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    artenis 6 gün
    Astra'ya yaklaştırmışlar... On panjurdaki o güzelim krom çıta DÜZ olmuş ilk görünen sonra küçük algı veren far... D sınıfı ASTRA görünümü... Ne acı ben 2020 muhteşem makyaj gelse de millete önersem diye beklerken olana bakın... REZALET... 2019 - 2020 kendiniz açın bir bakın...
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    Kara_06 6 gün
    Farlar A3.
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    wetkopat 6 gün
    Insignianin sürüş hissi passat ve superb de kesinlikle yok. Bundan önceki aracım golf 7 idi. Insigniaya geçtikten sonra golfün ne kadar ruhsuz bir araç olduğunu anladım.
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    nikony 6 gün
    ön taraf 508i andırdı nedens
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    ccc231 6 gün
    iyi
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    nikony 6 gün ccc231
    değil
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    tarlabasi 1 hf.
    Param olsada kırık iğne almam artık bunlardan. 2015'de sıfır aldığım arabanın 15.000'de otomatik şanzımanı yokuş aşağı titreme yapıp stop ediyor diye servise götürdüm. Üç gün incelediler. Üç gün sonunda söyledikleri şey "aracın karakteristik özelliği" yapacak birşey yok. Bi de götümüze karakteristik tabiri çıkardılar. Karakterini öptüklerim.

    Madem karakteristik özellik, satarken bu özelliği belirtiyor musunuz? Dediğimde çıt yok. Tekrar sıfır araba alacakmış gibi bunlarla iletişime geçtim. Aracı alıcam fakatböyle bir problem olduğunu duydum doğru mu? dedim. Olur mu beyefendi? Kesinlikle öyle birşey yok. Tamamen yanlış dediler. Servisin verdiği raporları ve ses kayıtlarını sunup, alın birbirinizi yiyin sonrada müsait yerinize sokun diyerek aracı o zaman sattım ve kurtuldum. Bir daha Opel mi? Onu gecicen.



    1 Yanıt Yanıtla +4
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    drmelihx 6 gün tarlabasi
    Forum marka fanatikleriyle dolu.Objektif yorum bulmak çok zor.Halihazirda hem opel hem de vw marka araç kullanicisiyiz.Size hak veriyorum.Opel birkere araba satmak istiyorsa sattiği aracin arkasinda durmasini ögrensin.Servislerine çeki düzen versin rezalet durumdalar.Passatla rekabet zordur.İnsignia için orta donanimda alacantra veya kaliteli deri koltugu standart vermeleri gerekir.En baz donanimda bile led far standart olmali.
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    ***RAMMSTEIN*** 1 hf.
    Yorumlarda vag grubuna milyarları bayılanların serzenişlerini görebilirsiniz. Haber adeta kamu spotu tadında olmuş. :)
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    haberelectro 1 hf.
    GM ile olan anlaşma gereği GM ürünü modellerde PSA motoru kullanılamıyor. Astrada halen GM motorları var.
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    lahion 1 hf. drkayzer
    Şehir içi ortalama 6 litre eski kazalarda bu 8 litre oluyor
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