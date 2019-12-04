Makyajlı Opel Insignia'nın tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Alman üretici, 2020 Opel Insignia üzerindeki örtüyü kısmen de olsa kaldırdı. Küçük bir makyaj operasyonundan geçirilerek tazelenen Insignia, önümüzdeki ay düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı’nda tamamen ortaya çıkmış olacak.

2020 Opel Insignia’nın dış tasarımına baktığımızda, yapılan ufak dokunuşların ön tarafa yoğunlaştığını görüyoruz. Yeni Corsa'dakine benzer farlarla donatılan makyajlı Insignia’nın ön yüzünü domine eden ızgara ve üzerindeki logoda birleşen krom şeritlerin tasarımı değiştirilmiş. Yeniden tasarlanan ön tampondaki merkez hava girişi daha da genişletilmiş ve kenarlarında yeni sis farlarına ev sahipliği yapan dikey hava girişlerine yer verilmiş.

Makyajsız kasayla benzer görünümü sürdüren arka bölümdeki difüzör yenilenmiş ve köşeli tasarıma sahip krom egzoz çıkışlarıyla süslenmiş. 2020 Opel Insignia’nın dış tasarımında başka bir değişiklik göze çarpmıyor, fakat Alman üretici yapılan değişikliklerin Insignia’yı daha coupe benzeri bir araç gibi gösterdiğinin altını çiziyor.

Ayrıca Bkz. "Citroen C3 Aircross'un "C-Series" isimli özel versiyonu tanıtıldı"

2020 Opel Insignia’nın kabin görüntüleri ne yazık ki henüz paylaşılmadı. Fakat yeni kablosuz şarj ünitesinin ve güncellenen bilgi-eğlence sisteminin iç mekandaki yenilikler arasında olacağını biliyoruz. Yeni Insignia’nın kabininde bunların dışında bir değişiklik yapılmasını beklemiyoruz. Zira daha önce yakalanan casus görüntülerde de iç mekanın mevcut kasadan pek farklı olmadığını görüyoruz.

2020 Opel Insignia’nın kaputu altındaki seçenekler de henüz açıklanmadı. Bu yüzden ürün gamına yeni seçeneklerin eklenip eklenmediğini bilmiyoruz. Fakat Opel artık PSA Grubu bünyesinde olduğu için makyajlı Insignia’nın motor seçenekleri arasında Peugeot-Citroen modellerinde kullanılan bazı motorları görebiliriz. Makyajlı Insignia GSi’de ise 264 beygirlik 2.0 litre turbo motorun aynı şekilde kullanılmaya devam etmesi bekleniyor.