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Voodoo PC: "Gerçekten Çılgın" sistemimiz CES 2009'a hazırlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,5b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Voodoo PC:
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasındaki rekabet yüksek performanslı sistem üreticilerine de yansımış, Alienware'i bünyesine katan Dell'i takiben HP de Alienware'in en önemli rakiiplerinden biri olan Voodoo PC'yi satın almıştı.

VoodooPC firmasının kurucusu, şimdilerdeyse HP'nin global oyun operasyonları baş teknolojisti Rahul Sood yaptığı açıklamasında, 8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği 2009 fuarında sürpriz yapacaklarını dile getirdi.

Bay Sood açıklamasında gerçekten "çılgın ve muhteşem" bir sistem tanıtacaklarını ve yüksek performanslı oyuncu sistemleri dünyasını yeniden şekillendireceklerini ifade etti. Görünen o ki bir süredir yeni model haberinin gelmediği Voodoo PC cephesinde sürprizler Ocak ayında patlayabilir.


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siyah845 10 yıl
kasa yakısmamıs
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pinkcrow7 10 yıl
Çirkin kasa hiç albenisi yok
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
böğk irenç bunu bedava verseler içndekileri alır kasayı çöpe atardım :D
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
@IhtiyarDelikanli

Aynen öyle valla... Yalnız çöpe atmadan kasayı boşaltırdım

Bu arada klavyede iğrenç...
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max975 10 yıl
kasa bu ise hiç olmamış...
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sinanx 10 yıl
88 ekran kartından mı oluşcak napabilirlerki
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StreamRolleR 10 yıl
oyun dünyasina maxishine yönlerdirir ve user ler vodo nun verdi yön 1 hafta sürer
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DarkSidesOfMe 10 yıl
hiç bir özelliği belli değil
bu hali ile anlamsız ve hiç heyecan vermeyen bir haber
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