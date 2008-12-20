Voodoo PC: "Gerçekten Çılgın" sistemimiz CES 2009'a hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasındaki rekabet yüksek performanslı sistem üreticilerine de yansımış, Alienware'i bünyesine katan Dell'i takiben HP de Alienware'in en önemli rakiiplerinden biri olan Voodoo PC'yi satın almıştı.

VoodooPC firmasının kurucusu, şimdilerdeyse HP'nin global oyun operasyonları baş teknolojisti Rahul Sood yaptığı açıklamasında, 8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği 2009 fuarında sürpriz yapacaklarını dile getirdi.

Bay Sood açıklamasında gerçekten "çılgın ve muhteşem" bir sistem tanıtacaklarını ve yüksek performanslı oyuncu sistemleri dünyasını yeniden şekillendireceklerini ifade etti. Görünen o ki bir süredir yeni model haberinin gelmediği Voodoo PC cephesinde sürprizler Ocak ayında patlayabilir.