Western Digital, 1TB kapasiteli My DVR Expander sürücüsünü duyurdu

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Son çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Western Digital, My DVR Expander serisi harici depolama çözümlerine 1TB kapasiteli yeni bir model daha ekledi. Dijital video kayıt cihazları (DVR) ile kullanılmak üzere hazırlanan serinin yeni üyesi 172.2 x 143 x 56.7 mm boyutlarında ve 1.2Kg ağırlığında. Özellikle HD TV yayınlarına olan ilginin artmasıyla oluşan talebi karşılamak üzere hazırlanan harici sürücü, TiVo Series3 ve TiVo HD DVR cihazlarıyla da uyumlu.

Üzerinde eSATA çıkışı bulunan ve 1TB'lık kapasite ile 140 saat HD video kaydı yapabildiği belirtilen My DVR Expander modelinin fiyatı ise 199.99$ olarak belirlenmiş.