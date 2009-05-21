Western Digital 2TB kapasiteli yeni sabit diskini satışa sundu

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Depolama çözümlerinde sektörün lider oyuncularından birisi olan Western Digital, 2TB kapasiteli yeni bir sabit diskini daha kullanıma sunuyor. Firmanın AV-GP serisi dahilinde hazırladığı yeni diskin özellikle dijital video kaydediciler, DVD kayıt cihazları, ve güvenlik sistemleri hedef alınarak hazırlandığı belirtiliyor. SATA-II uyumlu olan ve 32MB dahili bellek kapasitesine sahip olan sabit diskin, GreenPower serisi dahilinde hazırlandığı için aynı segmentteki benzer çözümlere göre %40'a varan oranda daha az güç tükettiği belirtiliyor.

Silkstream teknolojisi ile eş zamanlı olarak 12x HD yayınının sürekli olarak oynatılabilmesine olanak tanıyan yeni diskin 7/24 kullanım koşullarına göre hazırlandığı belirtiliyor. Western Digital tarafından satışına başlanan 2TB'lık yeni sürücünün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ise 299$ olduğu belirtiliyor.

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