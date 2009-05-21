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Western Digital 2TB kapasiteli yeni sabit diskini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital 2TB kapasiteli yeni sabit diskini satışa sundu
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Depolama çözümlerinde sektörün lider oyuncularından birisi olan Western Digital, 2TB kapasiteli yeni bir sabit diskini daha kullanıma sunuyor. Firmanın AV-GP serisi dahilinde hazırladığı yeni diskin özellikle dijital video kaydediciler, DVD kayıt cihazları, ve güvenlik sistemleri hedef alınarak hazırlandığı belirtiliyor. SATA-II uyumlu olan ve 32MB dahili bellek kapasitesine sahip olan sabit diskin, GreenPower serisi dahilinde hazırlandığı için aynı segmentteki benzer çözümlere göre %40'a varan oranda daha az güç tükettiği belirtiliyor.

Silkstream teknolojisi ile eş zamanlı olarak 12x HD yayınının sürekli olarak oynatılabilmesine olanak tanıyan yeni diskin 7/24 kullanım koşullarına göre hazırlandığı belirtiliyor. Western Digital tarafından satışına başlanan 2TB'lık yeni sürücünün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ise 299$ olduğu belirtiliyor.

Western Digital 2TB kapasiteli yeni sabit diskini satışa sundu
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1963bursa 10 yıl
1TB ı 99$'a aldım, 2TB'ı 299$, sanki 101$ daha pahalımı nedir, bana mı öyle geliyor????
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fatih86 10 yıl
Yakında bununda fiyatı düşer.
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sertacaygun 10 yıl
Hızdan çok güvenlik ve az enerjiye önem verenler için cidden çok güzel bir seçim olacaktır.
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ayzer 10 yıl
2gb süper al 10 tane kur windows me bak keyfine hehehe
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Batuist 10 yıl
bunlardan dört tanesi beni anca keser... disklerim doldu download yapamıyorum... DVDlerlede nereye kadar yüzlerce DVD içinden de çıkılmıyor...
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bowers wilkins 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

bunlardan dört tanesi beni anca keser... disklerim doldu download yapamıyorum... DVDlerlede nereye kadar yüzlerce DVD içinden de çıkılmıyor...


hayırdır server felanmısın


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safe-e 10 yıl
7/24 kullanım koşulu %40 daha az güç tükatimi tam radyo istasyonları için :D ama fiyatı pahalı
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drkayzer 10 yıl
bende daha yeni 1tblığını almıştım tüh:D
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yasar_lives 10 yıl
Süper
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