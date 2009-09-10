Western Digital 640GB kapasiteli yeni sabit diskini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Endüstride ilk defa 2TB kapasiteli sabit diskini pazara sunarak dikkatleri üzerine çeken Western Digital, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek kapasiteli yeni diskini kullanıma sunuyor. Firmanın Scorpio Blue serisi altında hazırladığı 2.5-inç boyutundaki 640GB kapasiteli yeni sürücü 5400 devir/dakika hızında çalışıyor ve bir önceki modele göre toplam güç tüketiminde %30 avantaj sunuyor.

SATA-II ara birimiyle uyumlu olduğu ve 8MB'lık ön bellek birimiyle donatıldığı belirtilen çift plakalı (320GB x2) yeni sürücünün özellikle "Desktop Replacement" segmentinde yer alan yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. Üç yıllık garanti ile satışa sunulacak Scorpio Blue serisi 640GB'lık yeni sürücünün, 149$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulacağı açıklandı.