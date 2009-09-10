Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital 640GB kapasiteli yeni sabit diskini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,6b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Western Digital 640GB kapasiteli yeni sabit diskini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Endüstride ilk defa 2TB kapasiteli sabit diskini pazara sunarak dikkatleri üzerine çeken Western Digital, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek kapasiteli yeni diskini kullanıma sunuyor. Firmanın Scorpio Blue serisi altında hazırladığı 2.5-inç boyutundaki 640GB kapasiteli yeni sürücü 5400 devir/dakika hızında çalışıyor ve bir önceki modele göre toplam güç tüketiminde %30 avantaj sunuyor.

SATA-II ara birimiyle uyumlu olduğu ve 8MB'lık ön bellek birimiyle donatıldığı belirtilen çift plakalı (320GB x2) yeni sürücünün özellikle "Desktop Replacement" segmentinde yer alan yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. Üç yıllık garanti ile satışa sunulacak Scorpio Blue serisi 640GB'lık yeni sürücünün, 149$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulacağı açıklandı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hacı.basat 10 yıl
Dizüstülerin laledevri ssd'ler yayıldığınca başlayacak, 2010'da Oled ekranlı dizüstüler satışa geliyor, ekran ve sabit disk hız problemi ortadan kalkmış oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 10 yıl
tr de genelde pilleri oldurdukleri için pirizle kulanılan dızustune 7200-16mb yapabılır ozel TR modelı, tasarruflu olmayan, gerek yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim