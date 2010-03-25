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Western Digital 7/24 çalışmak üzere hazırladığı yeni disklerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital 7/24 çalışmak üzere hazırladığı yeni disklerini duyurdu
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, dijital video kaydedicileri, dijital video güvenlik cihazları ve benzer çözümler için geliştirdiği WD AV-25 serisi sabit disk modellerini duyurdu. 7/24 çalışmak üzere tasarlanan ve yüksek dayanıklılık esasına göre hazırlanan 2.5-inç boyutundaki sürücüler, 160GB, 250GB, 320GB ve 500GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

Gelişmiş Format Teknolojisine (4096 byte sektör) sahip olan ve SATA-II ara birimini destekleyen yeni sürücüler, 5400 devir/dakika hızında çalışıyorlar. 32MB tampon bellek ile donatılan ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad eden WD AV-25 serisi sabit disk modelleri, sahip oldukları diğer özel teknolojiler ile akıcı, sürekliliği olan dijital video oynatımına ve eş zamanlı HD akışına olanak tanıyor.

Western Digital tarafından üç yıllık garanti ile sunulan yeni sürücüler, 50 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyorlar.

Western Digital 7/24 çalışmak üzere hazırladığı yeni disklerini duyurdu
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tahir40 9 yıl
2.5' disk için; 32mb cache bellek, 1 milyon saat kullanım ömrü, 3 yil garanti,50 dolardan başlayan fiyatlar... Anlaşılan WD, Seagate'i geçmeyi aklına koymuş...
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revenger11 9 yıl
50 dolar türkiye fiyatımı olacak acaba?
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microsonic 9 yıl
Göz boyama gibi geldi bana. Satış politikasına güvenmeyin..
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donanımcı123 9 yıl
Saçmalık.

Bize önceden sattıkları harddiskler 7/24 saat çalışmaya garantili değil mi yani ? Ben 1 ay bilgisayarımı açık bıraktığımı bilirim.
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DH Misafiri 9 yıl
wd bi sorunum var 720 veya 1080 p seyrederken ses sonra konuştuktan sonra geliyor
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Momo-Oz 9 yıl
şu scsi hddlere hasta oldum yaa :D 15000 RPM
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LEON-X 9 yıl
Ufacık sorunda göçme ihtimali her zaman vardır, asla güvenmiyorum depolama birimlerine

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exeter 9 yıl
Secim olarak gene seagate alirim. garantisi en problemsiz disk.. western distributorleri sayesinde gram yardim alamadigimiz icin tercih etmeyecegim marka... ne zaman ki seagate gibi Turkiye de toplama noktasi olustururlar o zaman belki dusunulebilir.
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sp@wn 9 yıl

exeter

Secim olarak gene seagate alirim. garantisi en problemsiz disk.. western distributorleri sayesinde gram yardim alamadigimiz icin tercih etmeyecegim marka... ne zaman ki seagate gibi Turkiye de toplama noktasi olustururlar o zaman belki dusunulebilir.



Kesinlikle önemli bir tercih sebebi...
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sertacaygun 9 yıl
Fiyat çok güzel, tasarım özellikleri çok güzel.
Yurtdışında genelde garantiler bir sene olur, üç sene yapmışlar. Gayet iyi diskler.
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yc#1 9 yıl
Hayır yok. Sonrasındaki işletim sistemlerinde ise sorun yok.
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mav1li 9 yıl
Gelişmiş Format Teknolojisine (4096 byte sektör) sahip olan


WinXP desteği var mı?
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