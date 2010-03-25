Western Digital 7/24 çalışmak üzere hazırladığı yeni disklerini duyurdu

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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, dijital video kaydedicileri, dijital video güvenlik cihazları ve benzer çözümler için geliştirdiği WD AV-25 serisi sabit disk modellerini duyurdu. 7/24 çalışmak üzere tasarlanan ve yüksek dayanıklılık esasına göre hazırlanan 2.5-inç boyutundaki sürücüler, 160GB, 250GB, 320GB ve 500GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

Gelişmiş Format Teknolojisine (4096 byte sektör) sahip olan ve SATA-II ara birimini destekleyen yeni sürücüler, 5400 devir/dakika hızında çalışıyorlar. 32MB tampon bellek ile donatılan ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad eden WD AV-25 serisi sabit disk modelleri, sahip oldukları diğer özel teknolojiler ile akıcı, sürekliliği olan dijital video oynatımına ve eş zamanlı HD akışına olanak tanıyor.

Western Digital tarafından üç yıllık garanti ile sunulan yeni sürücüler, 50 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyorlar.

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