Western Digital, Caviar Green serisi 808.8GB'lık sabit diskini duyurdu

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Endüstrinin 2TB depolama kapasiteli ilk sabit diskini kullanıma sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Western Digital, 808.8GB'lık sabit diskini duyuruyor. Kapasite anlamında alışılmış modellerin dışında yer alan Caviar Green serisi yeni sabit diskin özellikle Çin pazarı için hazırlandığı zira 8 rakamının Çin'de şansı ifade ettiği belirtiliyor. 7200 devir/dakika hızında çalışan ve 32MB dahili bellek kapasitesine sahip olan SATA-II uyumlu diskin düşük güç tüketimiyle de iddialı olduğu belirtiliyor.

Western Digital'in 808.8GB'lık sabit diskinin yurt dışı satış fiyatı 77$ olarak ifade ediliyor.