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Western Digital, Caviar Green serisi 808.8GB'lık sabit diskini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,3b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital, Caviar Green serisi 808.8GB'lık sabit diskini duyurdu
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Endüstrinin 2TB depolama kapasiteli ilk sabit diskini kullanıma sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Western Digital, 808.8GB'lık sabit diskini duyuruyor. Kapasite anlamında alışılmış modellerin dışında yer alan Caviar Green serisi yeni sabit diskin özellikle Çin pazarı için hazırlandığı zira 8 rakamının Çin'de şansı ifade ettiği belirtiliyor. 7200 devir/dakika hızında çalışan ve 32MB dahili bellek kapasitesine sahip olan SATA-II uyumlu diskin düşük güç tüketimiyle de iddialı olduğu belirtiliyor.

Western Digital'in 808.8GB'lık sabit diskinin yurt dışı satış fiyatı 77$ olarak ifade ediliyor.


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i_mes 10 yıl
bizimkiler ne zaman teknoloji üretirlerse o zaman 31 tblık hdd yaparlar
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Madem 8 çinde şansı ifade ediyor neden 888.8GB yapmamışlar
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sertacaygun 10 yıl
8 benim de uğurlu sayımdır...
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StreamRolleR 10 yıl
fiyatı fena gelmedi raid yapılabilir
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ellerimkirli 10 yıl
Evet kapasite alışılmışın dışında kalmış :)
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yc#1 10 yıl
Yakında satanistler de 666GB, batılılar da 707.7GB sabit disk için bastırmasa iyi.
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LoSaRaTu 10 yıl
Western Digital kesinlikle kullanılması gereken bir hdd tavsiyemdir arkadaşlar
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NikeNeGerek 10 yıl
888.8 GB yapsalarmış bari, daha fazla şans getirir :)
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Confusion 10 yıl
çin pazarı gibi çok büyük pazarda belki önemli bir avantaj yakalayabilirler bu "8" olayıyla

800 GB kapasite de güzel bir rakam ara bir rakam olması da çok önemli değil ama çevreci özellikleri entegre ederek "green" serisine dahil etmeleri çk güzel olmuş
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LEON-X 10 yıl
808.8GB bu nasıl bir kapasite böyle


Teşekkürler haber için
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Güzel Disk

Fiyatı da iyiymiş. Performansı nasıldır acaba.

WD bu aralar güzel ürünler sunuyor tüketicilere.
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