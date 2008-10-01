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Western Digital GreenPower serisi ikinci jenerasyon sabit dikslerini kullanıma sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama çözümlerinde sektöre yön veren lider isimlerden Western Digital, düşük güç tüketimi gözetilerek hazırlanan GreenPower serisi sabit disk ailesinin ikinci jenerasyon modellerini duyurdu. Firmanın 3.5" boyutundaki yeni diskleri, SATA-II arabirimini destekliyor ve yüksek performanslı Caviar Black serisinde olduğu gibi 333GB'lık plaka kullanıyor. 500GB, 750GB ve 1TB'lık farklı kapasite alternatifleri olan ikinci jenerasyon disklerden 1TB'lık model 32MB, diğer modeller ise 16MB'lık dahili belleğe sahip. İlk jenerasyona göre %20 daha az güç tükettiği ve %10 daha fazla performans sunduğu belirtilen yeni modeller için sipariş almaya başladığı belirtilen Western Digital'in 1TB'lık model için belirlediği fiyatın 219$ olduğu bildiriliyor.

Western Digital GreenPower serisi ikinci jenerasyon sabit dikslerini kullanıma sunuyor
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Western Digital GreenPower serisi ikinci jenerasyon sabit dikslerini kullanıma sunuyor
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max975 11 yıl
WD bu konuda gerçektende iyi
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mavizaman 11 yıl
acaba TRye ne zaman gelir?
bende alma niyetindeyim 410as modelini bekleyelim bakalım.
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