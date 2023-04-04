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    Anlık Bildirim

    Western Digital hacklendi: My Cloud hizmeti çöktü!

    Western Digital, bugün ağlarında güvenlik ihlali yaşandığını ve şirket sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığını duyurdu. Western Digital hack olayının detayları haberimizde.
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    western digital hacklendi Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar sürücü üreticisi ve veri depolama hizmetleri sağlayıcısı Western Digital (WD), basın açıklamasında 26 Mart Pazar günü ağ güvenlik olayının tespit edildiğini söyledi. Şu an kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak araştırmanın sürdürüldüğü belirtildi.

    Western Digital'den basın açıklaması

    Western Digital yaptığı açıklamada hızlı müdahalede bulunulduğunu, hemen önde gelen dış güvenlik ve adli tıp uzmanlarının da yardımıyla araştırmanın başlatıldığını belirtti. Davetsiz misafirin şirket verilerinin bir kısmına eriştiğine inanılıyor. Bu verileri niteliğini ve kapsamını anlamak için çalışmalar sürdürülüyor.

    My Cloud hizmet dışı

    WD, saldırının ardından sistemlerini ve operasyonlarını korumak için ek güvenlik önlemleri aldı. Bu bağlamda Western Digital hizmetlerinin bir kısmı belirsiz süreliğine çevrimdışı kaldı. Örneğin; olayın gerçekleştiği günden bu yana My Cloud’u kullanan çok sayıda kullanıcı, buluttaki medyalarına erişemediğini bildiriyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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