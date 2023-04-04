Western Digital hacklendi: My Cloud hizmeti çöktü!

Western Digital'den basın açıklaması
Western Digital yaptığı açıklamada hızlı müdahalede bulunulduğunu, hemen önde gelen dış güvenlik ve adli tıp uzmanlarının da yardımıyla araştırmanın başlatıldığını belirtti. Davetsiz misafirin şirket verilerinin bir kısmına eriştiğine inanılıyor. Bu verileri niteliğini ve kapsamını anlamak için çalışmalar sürdürülüyor.
My Cloud hizmet dışı
WD, saldırının ardından sistemlerini ve operasyonlarını korumak için ek güvenlik önlemleri aldı. Bu bağlamda Western Digital hizmetlerinin bir kısmı belirsiz süreliğine çevrimdışı kaldı. Örneğin; olayın gerçekleştiği günden bu yana My Cloud’u kullanan çok sayıda kullanıcı, buluttaki medyalarına erişemediğini bildiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı