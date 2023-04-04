Tam Boyutta Gör Bilgisayar sürücü üreticisi ve veri depolama hizmetleri sağlayıcısı Western Digital (WD), basın açıklamasında 26 Mart Pazar günü ağ güvenlik olayının tespit edildiğini söyledi. Şu an kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak araştırmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Sahibinden.com hacklendi mi? Hangi veriler sızdı? 3 gün önce eklendi

Western Digital'den basın açıklaması

Western Digital yaptığı açıklamada hızlı müdahalede bulunulduğunu, hemen önde gelen dış güvenlik ve adli tıp uzmanlarının da yardımıyla araştırmanın başlatıldığını belirtti. Davetsiz misafirin şirket verilerinin bir kısmına eriştiğine inanılıyor. Bu verileri niteliğini ve kapsamını anlamak için çalışmalar sürdürülüyor.

My Cloud hizmet dışı

WD, saldırının ardından sistemlerini ve operasyonlarını korumak için ek güvenlik önlemleri aldı. Bu bağlamda Western Digital hizmetlerinin bir kısmı belirsiz süreliğine çevrimdışı kaldı. Örneğin; olayın gerçekleştiği günden bu yana My Cloud’u kullanan çok sayıda kullanıcı, buluttaki medyalarına erişemediğini bildiriyor.

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Western Digital hacklendi: My Cloud hizmeti çöktü!