    HDD'ler geri dönüyor: WD'den 4 kata kadar performans artışı

    Western Digital, mekanik disklerin sınırlarını zorlayan yeni teknolojilerini duyurdu. Şirket, SSD’lere daha yakın performans sunacak şekilde yeniden konumlandırıyor.

    HDD'ler geri dönüyor: WD'den 4 kata kadar performans artışı Tam Boyutta Gör
    Western Digital, uzun süredir performans tarafında geride kalan mekanik diskleri yeniden rekabetçi hale getirmek için iki yeni teknoloji üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirketin High Bandwidth Drive mimarisi ve Dual Pivot aktüatör sistemi, özellikle HDD performansını SSD seviyesine taşıyacak.

    HDD performansı SSD seviyesine yaklaşıyor

    High Bandwidth Drive yaklaşımı, geleneksel sabit disk tasarımından farklı olarak tek kafa-tek yüzey modelini terk ediyor. Yeni mimaride birden fazla okuma ve yazma bileşeni aynı anda paralel şekilde çalışabiliyor. Bu yapı, mevcut HDD'lerdeki giriş/çıkış bant genişliğini iki katına çıkarırken, ölçeklenebilir yapısıyla teoride sekiz kata kadar performans artışına imkan tanıyor. 

    HDD'ler geri dönüyor: WD'den 4 kata kadar performans artışı Tam Boyutta Gör
    Şirketin ikinci odağı ise Dual Pivot Technology olarak adlandırılan yeni aktüatör sistemi. Bu tasarımda, tek bir pivot noktasına bağlı klasik kol yapısı yerine, birbirinden bağımsız iki aktüatör kolu kullanılıyor. Önceki çift aktüatörlü çözümler kapasiteden ödün verirken, Western Digital'in yaklaşımı tam disk kapasitesini koruyarak performansı artırmayı hedefliyor.
    HDD'ler geri dönüyor: WD'den 4 kata kadar performans artışı Tam Boyutta Gör
    Bu yapı sayesinde tek başına yaklaşık iki kat performans artışı sağlanması, çok kafalı mimariyle birlikte ise toplamda dört kata kadar I/O bant genişliği kazanımı elde edilmesi bekleniyor. Ortaya çıkan tabloda, 3,5 inç form faktöründe 100 TB seviyesine yaklaşan kapasitelere sahip, ancak erişim hızları SSD'leri andıran HDD'ler mümkün hale geliyor.

    Western Digital, Dual Pivot teknolojisinin on yıl bitmeden müşteri örneklemelerine geçmesini, ticari ürünlerin ise 2028 civarında piyasaya çıkmasını hedefliyor. Şirket aynı zamanda Power-Optimized HDD adı verilen yeni bir ürün sınıfı üzerinde de çalışıyor. Bu sürücüler, geleneksel HDD'ler ile manyetik bant sistemleri arasında konumlanıyor.

    Düşük rastgele erişim performansı karşılığında %20’ye varan enerji tasarrufu sunan bu diskler, nadiren erişilen ancak hızlıca ulaşılabilir olması gereken soğuk veriler için tasarlanıyor. Western Digital'e göre bu yaklaşım, yapay zeka eğitim arşivleri ve büyük veri havuzlarında, bant sistemlerine kıyasla saatler yerine saniyeler içinde veri erişimi sunacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
