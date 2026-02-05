HDD'ler geri dönüyor: WD'den 4 kata kadar performans artışı

HDD performansı SSD seviyesine yaklaşıyor
High Bandwidth Drive yaklaşımı, geleneksel sabit disk tasarımından farklı olarak tek kafa-tek yüzey modelini terk ediyor. Yeni mimaride birden fazla okuma ve yazma bileşeni aynı anda paralel şekilde çalışabiliyor. Bu yapı, mevcut HDD'lerdeki giriş/çıkış bant genişliğini iki katına çıkarırken, ölçeklenebilir yapısıyla teoride sekiz kata kadar performans artışına imkan tanıyor.
Western Digital, Dual Pivot teknolojisinin on yıl bitmeden müşteri örneklemelerine geçmesini, ticari ürünlerin ise 2028 civarında piyasaya çıkmasını hedefliyor. Şirket aynı zamanda Power-Optimized HDD adı verilen yeni bir ürün sınıfı üzerinde de çalışıyor. Bu sürücüler, geleneksel HDD'ler ile manyetik bant sistemleri arasında konumlanıyor.
Düşük rastgele erişim performansı karşılığında %20'ye varan enerji tasarrufu sunan bu diskler, nadiren erişilen ancak hızlıca ulaşılabilir olması gereken soğuk veriler için tasarlanıyor. Western Digital'e göre bu yaklaşım, yapay zeka eğitim arşivleri ve büyük veri havuzlarında, bant sistemlerine kıyasla saatler yerine saniyeler içinde veri erişimi sunacak.