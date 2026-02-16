HDD'lerde AI etkisi: WD HDD kapasitesinin tükendiğini açıkladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör DRAM tarafında yaşanan tedarik krizi bu kez HDD (hard disk) pazarına da yansımaya başladı. Western Digital, artan yapay zeka ve bulut talebi nedeniyle HDD üretim kapasitesinin neredeyse tamamını tükettiğini açıkladı. Şirket yönetimine göre 2026 takvim yılı için üretim büyük ölçüde satılmış durumda ve önde gelen müşterilerle uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalanmış halde. Fiyatların ise hızla artması bekleniyor.

Kurumsal siparişler rekor kırdı

Yapay zekâya olan talebin tüm DRAM pazarını etkilediğini biliyoruz, ancak aylardır mekanik HDD'lerin de etkileneceği konusunda uyarılar paylaşılıyor. Son olarak WD ise, HDD kapasitesinin tükendiğini açıkladı. Şirketin gelir dağılımı ise bu dönüşümü net biçimde ortaya koyuyor. Toplam gelirin yüzde 89'u bulut tarafındayken, tüketici segmentinin payı yalnızca yüzde 5'e kadar gerilemiş durumda.

Kaçıranlar için büyük ölçekli veri merkezleri, web verileri, yedeklemeler, işlenmiş veri setleri ve yapay zeka çıkarım kayıtları için exabyte seviyesinde depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Bu noktada maliyet avantajı nedeniyle SSD yerine yüksek kapasiteli HDD'ler tercih ediliyor. Bununla birlikte son dönemdeki yoğun talep ise, HDD fiyatlarını da son iki yılın en yüksek seviyelerine taşıdı.

Özellikle ABD ve Çin merkezli siparişlerin etkisiyle arz tarafında ciddi bir sıkışma yaşanıyor. Şirketin stratejisi artık tüketici pazarından çok, devasa veri merkezlerine yönelik yüksek kapasiteli ve maliyet odaklı çözümlere dayanıyor. Ayrıca AI yatırımları sürdükçe HDD tarafındaki kapasite baskısının da kolay kolay hafiflemesi beklenmiyor.

