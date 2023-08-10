Botlar, “Ben robot değilim” testinde insanlardan daha başarılı

Ben robot değilim
100'den fazla popüler web sitesinde kullanılan güvenlik sistemini inceleyen kapsamlı yeni bir araştırmaya göre, botlar Captcha testlerini çözmede insanlardan daha iyi ve önemli ölçüde daha hızlı. Bu konunun çelişkili tarafı olsa da aslında internet dünyası için otomatikleştirilmiş botlar önemli bir tehdit. Zira botlar, insan kullanıcı gibi görünerek içerik kazıma, hesap oluşturma ve sahte yorum ya da değerlendirme gibi istenmeyen faaliyetlerde bulunabiliyorlar. Veya web sitesinin sınırlı olan kaynağını tüketebiliyorlar.
Örneğin Captcha'nın daha önceki versiyonlarında kullanıcılardan bir görüntüden çarpıtılmış metni yazıya dökmeleri isteniyordu, ancak bilgisayarlı görü ve makine öğrenimindeki ilerlemelerle birlikte botlar kısa sürede metni neredeyse mükemmel bir doğrulukla tanımayı başardı. Botlarla bir silahlanma yarışına giren Captcha'lar o zamandan beri internette can sıkıcı bir varlığa dönüştü ve hem botlar hem de insanlar için çözmesi giderek daha zor hale geldi.
Bu sitelerde 10 captcha testi yapmak ve zorluk seviyelerini ölçmek için konum, yaş, cinsiyet ve eğitim seviyesi açısından farklı geçmişlere sahip 1.000 çevrimiçi katılımcı çalışmaya dahil edildi. Araştırmacılar, bilimsel dergilerde tanımlanan birçok botun bu testlerde insanları hem hız hem de doğruluk açısından yenebildiğini tespit etti.
Bazı Captcha testlerinin çözülmesi insan katılımcıların 9 ila 15 saniyesini alırken ve doğruluk oranı ise yüzde 50 ila 84 arasında seyretti. Buna karşılık botların ise bu testleri çözmesi bir saniyeden kısa sürerken mükemmele yakın sonuçlar elde edebilmişler. Genel olarak botların doğruluk oranı yüzde 85-100 arasında değişse de çoğunluğunun yüzde 96’nın üzerinde olduğu belirtiliyor.
Ayrıca botların çözme sürelerinin neredeyse tüm durumlarda "önemli ölçüde daha düşük" ya da insanlarla neredeyse aynı olduğunu tespit edildi. Mevcut Captcha'lar botları uzak tutmak için gerekli güvenlik hedefini karşılamadığından, araştırmacılar web sitelerini korumak için daha iyi ve daha dinamik yaklaşımların kullanılması çağrısında bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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