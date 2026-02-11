Giriş
    Google'ın yeni aracı, arama sonuçlarından izinsiz görüntülerinizi kaldırmanızı sağlıyor

    Google, internet üzerinde dolaşan kişisel bilgilerinizi veya müstehcen görüntülerinizi tespit edip engelleyebilen aracını güncelledi. İşte yenilikler...         

    Google'ın yeni aracı, internetten görüntülerinizi kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    İnternette hakkınızda dolaşan bilgilerin kimler tarafından, hangi amaçla kullanıldığını bilmek artık neredeyse imkansız. Üstelik kötü niyetli kişiler, kişisel verileri ve hatta yapay zeka ile üretilmiş müstehcen içerikleri silah olarak kullanabiliyor. Google ise bu soruna karşı sunduğu “Sizinle İlgili Sonuçlar" (Results About You) ve NCEI (Non-Consensual Explicit Imagery, Rızasız Müstehcen Görüntüler) araçlarını önemli ölçüde güncelledi.

    Artık kimlik bilgilerinizi içeren sayfaları tespit edebiliyor

    Yeni güncellemeyle birlikte Sizinle İlgili Sonuçlar, pasaport numarası, ehliyet numarası ve sosyal güvenlik numarası gibi kimlik bilgilerini içeren sayfaları tespit edebiliyor. Bu özelliği aktif etmek için araç içindeki ayarlardan kimlik numaraları bölümünü açmanız yeterli.

    Google’ın bu bilgileri bulabilmesi için ne aradığını bilmesi gerekiyor. Bu nedenle sizden bazı numaraları girmenizi istiyor. ABD için ehliyet numarasının tamamını, pasaport ve sosyal güvenlik numarası için ise yalnızca son dört haneyi girmeniz yeterli oluyor. Bu bilgiler sayesinde Google, internette bu numaraların geçtiği sayfaları tespit edip sizi uyarabiliyor.



    Müstehcen ve deepfake içerikler de tespit ediliyor

    Güncellemenin bir diğer ayağı ise NCEI aracı. Bu sistem, rızanız olmadan paylaşılan gerçek müstehcen fotoğrafların yanı sıra yapay zeka ile üretilmiş deepfake ve benzeri cinsel içerikleri de hedef alıyor. Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla bu tür içerikler artık çok daha kolay üretilebildiği için sorun giderek büyüyor.

    Google bu aracı daha erişilebilir hale getirdi. Google Görseller’de karşınıza çıkan bir fotoğrafta üç nokta menüsüne tıklayıp “Sonucu kaldır” ve ardından “Bu benim cinsel içerikli görselim” seçeneğini işaretleyerek başvuru başlatabiliyorsunuz. Google sizden görselin gerçek mi yoksa deepfake mi olduğunu belirtmenizi istiyor. Ayrıca artık tek başvuruda birden fazla görsel eklemek mümkün.

    Bu araçlar içeriği internetten tamamen silmiyor. Ancak Google talebinizi onaylarsa, ilgili içerikler arama sonuçlarında görünmüyor. Çoğu kullanıcı içeriğe Google üzerinden ulaştığı için bu, pratikte içeriğin büyük ölçüde görünmez olması anlamına geliyor.

    Sizinle İlgili Sonuçlar’a bilgilerinizi ekledikten sonra Google belirli aralıklarla tarama yapıyor ve tespit ettiği sonuçlar için size e-posta gönderiyor. Benzer izleme özelliği artık NCEI aracı için de geçerli. Bu özellik açıldığında Google, yeni ortaya çıkan benzer içerikleri sizin için otomatik olarak filtreleyebiliyor. Tüm bu bildirimler Hakkınızda Çıkan Sonuçlar panelinde bir arada görülebiliyor.

    Kimlik numarası tarama özelliği şu anda aktif durumda. Güncellenmiş NCEI raporlama sistemi ise önümüzdeki günlerde çoğu ülkede kullanıma sunulacak ve zamanla daha geniş bir kapsama ulaşacak.

