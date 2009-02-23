Western Digital ile sabit disk dünyasını konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital'in Ortadoğu ve Afrika satış müdürü Saif Khuwaja ile konuştuk.
Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital'in üst düzey yöneticilerinden, Ortadoğu ve Afrika satış müdürü Saif Khawaja geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyaret etti. Kendisi ile gerçekleştirdiğimiz sohbetimizde sektörü derinden etkileyen global ekonomik kriz de dahil olmak üzere firmanın yeni modellerini ve sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD'ler üzerine konuştuk.
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greenserisi gecen senenin orttalarindan beri satiliyor. ama 1TB kapasitede gorebilirsiniz bu urunu.
raptor biraz pahali ama deger..
Western Digital Caviar Black WD6401AALS
Western Digital Caviar Green WD10EADS 1TB
Western Digital Caviar Black WD5001AALS
Western Digital Caviar Black WD1001FALS
Western Digital Caviar SE16 WD6400AAKS 640GB
Bunlar amerikada en çok satılan harddiskler? Türkiyede nerde var arkadaşım. Referans olması açısından sonuncu WD6400AAKS, Amerikada 70 dolar ayrıca kargo parası da almıyorlar. Türkiyede 75 dolar + kdv.
Caviar green serisini bende bekliyorum. Az enerji, az ısınma, az ses, çok depolama alanı