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Western Digital ile sabit disk dünyasını konuştuk

10 yıl
40b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital'in Ortadoğu ve Afrika satış müdürü Saif Khuwaja ile konuştuk.

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital'in üst düzey yöneticilerinden, Ortadoğu ve Afrika satış müdürü Saif Khawaja geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyaret etti. Kendisi ile gerçekleştirdiğimiz sohbetimizde sektörü derinden etkileyen global ekonomik kriz de dahil olmak üzere firmanın yeni modellerini ve sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD'ler üzerine konuştuk.


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nickelx 10 yıl
güzel olmamışş...
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arkin balikcioglu 10 yıl
arkadaslar caviar green ve black satiliyor piyasada. black serisi ozellikle vatanda var ve ozellikle onumuzdeki donemde piyasada diger yerlerde de bolca gorulecek.
greenserisi gecen senenin orttalarindan beri satiliyor. ama 1TB kapasitede gorebilirsiniz bu urunu.
raptor biraz pahali ama deger..
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sendorm 10 yıl
Sorması ayıp bu ürünleri ankara içinde satan bir yer gösterebilir misin bana?

Western Digital Caviar Black WD6401AALS
Western Digital Caviar Green WD10EADS 1TB
Western Digital Caviar Black WD5001AALS
Western Digital Caviar Black WD1001FALS
Western Digital Caviar SE16 WD6400AAKS 640GB


Bunlar amerikada en çok satılan harddiskler? Türkiyede nerde var arkadaşım. Referans olması açısından sonuncu WD6400AAKS, Amerikada 70 dolar ayrıca kargo parası da almıyorlar. Türkiyede 75 dolar + kdv.
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sendorm 10 yıl
Keşke tüm dünyada 1 senedir satılmakta olan harddisklerinin neden hala türkiyeye gelmediğini de sorsaydınız. Ayıp WD green caviar serisi nerdeyse ocak 2008 den beri amerikada satılıyor. Türkiyede yok.
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showstopper41 10 yıl

Orjinalden alıntı: sendorm

Keşke tüm dünyada 1 senedir satılmakta olan harddisklerinin neden hala türkiyeye gelmediğini de sorsaydınız. Ayıp WD green caviar serisi nerdeyse ocak 2008 den beri amerikada satılıyor. Türkiyede yok.

Caviar green serisini bende bekliyorum. Az enerji, az ısınma, az ses, çok depolama alanı
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alito 10 yıl
raptor ların fiyatını düşürsünde alalım ya :)
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sonyman 10 yıl
Röportaj süper.dh'nin teknolojiyi kullanımı vasat :) okadar teknolojik aletin içinde ikitane mikrofon çıkmammış :) başarılar
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Promity 10 yıl
Hassasmışız abi budur işte. Bitane adam dedimi WD şöyle oluyor bidaha kimse almayabiliyor. Birde en iyisine sahip olduğunu bilme hissi , işte buna koptum ehh.
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StreamRolleR 10 yıl
la konu bulamadınız mikrofona mı taktınız belki yoktur orda allah allah lol ya olabilir çok mu anormal :D
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AtiMX4 10 yıl
:) Bi dahaki sfere yaka takarsınız artık
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maliwu 10 yıl
Evet bir yaka mikrefonunun eksikliği ne kadar eksi puan oluyor
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blacksnake03 10 yıl
en son da thank you derken video kesilmiş
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gordon01 10 yıl
raptorların fiyatlarını düşürün
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