Western Digital ile sabit disk dünyasını konuştuk

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital'in Ortadoğu ve Afrika satış müdürü Saif Khuwaja ile konuştuk.

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital'in üst düzey yöneticilerinden, Ortadoğu ve Afrika satış müdürü Saif Khawaja geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyaret etti. Kendisi ile gerçekleştirdiğimiz sohbetimizde sektörü derinden etkileyen global ekonomik kriz de dahil olmak üzere firmanın yeni modellerini ve sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD'ler üzerine konuştuk.