Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital, My Book serisi yeni harici depolama sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,8b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Western Digital, My Book serisi yeni harici depolama sürücülerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 2.5-inç boyutundaki 640GB kapasiteli yeni sürücüsünü duyuran Western Digital, ürün gamını yeni modellerle güncellemeye devam ediyor. My Book Essential ve My Book for Mac serisi yeni ve geliştirilmiş harici depolama sürücülerini duyuran Western Digital, taşınabilir sürücü pazarındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor.

165 x 135 x 48 mm boyularında ve 1.18 Kg ağırlığında olan yeni sürücülerin bir önceki seriden daha hafif oldukları dolayısıyla daha yüksek taşınabilirlik vaat ettikleri belirtiliyor. 500GB ile 2TB arasında değişen kapasite seçeneklerin yer aldığı yeni sürücülerin, USB 2.0 ara birimini kullandıkları vce ayrıca veri güvenliği için askeri-düzeyde 256-bit donanımsal şifreleme yapabildiklerinin altı çiziliyor.

Green Power teknolojisi ile düşük güç tüketimine olanak tanıyan harici depolama çözümlerinin ayrıca WD SmartWare yazılımı ile geliyor ve bu sayede düzenli yedek alma ve veri kurtarma gibi önemli ihtiyaçları tek çatı altında sunabiliyorlar. İki yıllık garanti ile gelen My Book Essential ve My Book for Mac serisi harici depolama çözümlerinin 100-250$ arası fiyatlarla satışa sunulmaları bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrPerFormance 10 yıl
Artık bu harici disklerde yavaşta olsa ethernet bağlantıyı standart hale getirmeliler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim