Western Digital, My Book serisi yeni harici depolama sürücülerini duyurdu

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 2.5-inç boyutundaki 640GB kapasiteli yeni sürücüsünü duyuran Western Digital, ürün gamını yeni modellerle güncellemeye devam ediyor. My Book Essential ve My Book for Mac serisi yeni ve geliştirilmiş harici depolama sürücülerini duyuran Western Digital, taşınabilir sürücü pazarındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor.

165 x 135 x 48 mm boyularında ve 1.18 Kg ağırlığında olan yeni sürücülerin bir önceki seriden daha hafif oldukları dolayısıyla daha yüksek taşınabilirlik vaat ettikleri belirtiliyor. 500GB ile 2TB arasında değişen kapasite seçeneklerin yer aldığı yeni sürücülerin, USB 2.0 ara birimini kullandıkları vce ayrıca veri güvenliği için askeri-düzeyde 256-bit donanımsal şifreleme yapabildiklerinin altı çiziliyor.

Green Power teknolojisi ile düşük güç tüketimine olanak tanıyan harici depolama çözümlerinin ayrıca WD SmartWare yazılımı ile geliyor ve bu sayede düzenli yedek alma ve veri kurtarma gibi önemli ihtiyaçları tek çatı altında sunabiliyorlar. İki yıllık garanti ile gelen My Book Essential ve My Book for Mac serisi harici depolama çözümlerinin 100-250$ arası fiyatlarla satışa sunulmaları bekleniyor.