Western Digital MyPassprt serisi harici depolama sürücülerini yeniledi

Sabit disk üretiminde ve depolama teknolojilerinde sektörün lider oyuncularından birisi olan Western Digital, ürün gamını yeni modellerle güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaptığı resmi açıklama ile MyBooks serisi harici depolama çözümlerine yenilerini eklediğini açıklayan firma aynı zamanda My Passport serisi taşınabilir depolama sürücülerine de yenilerini ekliyor.

Firmanın My Passport serisi için yaptığı güncelleme daha çok boyut ve kapasite üzerine geliştirmeler içermekte. USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan sürücüler, bir önceki jenerasyona kıyasla %20'ye varan oranda daha küçük oldukları ve WD SmartWare yazılımı sayesinde düzenli olarak otomatik yedek aldıkları ayrıca veri kutarma konusunda da kullanıcılara kolaylıklar sunulduğu açıklandı.

Görsel anlamda da güncellemelerin yapıldığı yeni sürücüler, My Passport Essential serisinde 320GB, 500GB ve 640GB kapasite ile gelirken, My Passport Essential SE modelleri 750GB ve 1TB, My Passport For Mac modelleri ise 320GB ve 500GB kapasite seçeneği ile geliyorlar. Western Digital'in MyPassport serisi yeni harici sürücüleri 110$ ile 250$ arası fiyatlarla satışa sunuluyorlar.

