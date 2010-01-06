Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital USB 3.0 destekli harici depolama sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,4b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Western Digital USB 3.0 destekli harici depolama sürücülerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yüksek performans tutkunları için beşindi jenerasyon Raptor diskler üzerinde çalışan Western Digital, My Book serisi yeni sürücülerini duyurdu. Firmanın My Book 3.0 olarak isimlendirdiği harici depolama sürücüleri, 165 x 135 x 48 mm boyutlarında ve 1.18 Kg ağırlığındalar. My Book serisinin geleneksel tasarım anlayışını sürdüren depolama çözümleri 1TB ve 2TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

5Gbps seviyesindeki veri aktarım hızıyla yerini aldığı USB 2.0 ara birimine kıyasla 10 kata kadar daha yüksek performans vaat eden USB 3.0 teknolojisinin desteklendiği My Book 3.0 serisi sürücüler tercihe bağlı olarak PCIe uyumlu USB 3.0 kartıyla da satın alınabilecekler. 1TB'lık modeli tek başına 179.99$, USB 3.0 kartıyla ise 199.99$'a satılan MyBook 3.0 ailesinin 2TB'lık temsilcisi içinse henüz fiyat açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Beriko 9 yıl
Şimdilik çok pahali duruyor. Umarim fiyati yakin zamanda düşer.
Yaninda ek aparat olarak usb3.0 kart vermeleri akillica olmuş.Yoksa çoğu kullanici için hiçbir anlam ifade etmeyebilirdi bu harddisklerin Usb3.0 olmasi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mk2kill 9 yıl

Beriko

Şimdilik çok pahali duruyor. Umarim fiyati yakin zamanda düşer.
Yaninda ek aparat olarak usb3.0 kart vermeleri akillica olmuş.Yoksa çoğu kullanici için hiçbir anlam ifade etmeyebilirdi bu harddisklerin Usb3.0 olmasi..

usb 3.0 ın band genişliginden istifade edemeyeceği için hala hiçbir anlam ifade etmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler, fiyatıda uygun olursa şık olur doğrusu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Huntkey X7 900: Fiyat Performans odaklı üst seviye PSU Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim