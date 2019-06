Western Digital USB 3.0 destekli harici depolama sürücülerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Yüksek performans tutkunları için beşindi jenerasyon Raptor diskler üzerinde çalışan Western Digital, My Book serisi yeni sürücülerini duyurdu. Firmanın My Book 3.0 olarak isimlendirdiği harici depolama sürücüleri, 165 x 135 x 48 mm boyutlarında ve 1.18 Kg ağırlığındalar. My Book serisinin geleneksel tasarım anlayışını sürdüren depolama çözümleri 1TB ve 2TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

5Gbps seviyesindeki veri aktarım hızıyla yerini aldığı USB 2.0 ara birimine kıyasla 10 kata kadar daha yüksek performans vaat eden USB 3.0 teknolojisinin desteklendiği My Book 3.0 serisi sürücüler tercihe bağlı olarak PCIe uyumlu USB 3.0 kartıyla da satın alınabilecekler. 1TB'lık modeli tek başına 179.99$, USB 3.0 kartıyla ise 199.99$'a satılan MyBook 3.0 ailesinin 2TB'lık temsilcisi içinse henüz fiyat açıklanmadı.