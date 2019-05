Western Digital'in yeni nesil VelociRaptor sürücüleri detaylandı

İşlemci, ekran kartı ve bellek hızları sürekli artarken, sabit disklerin gelişim sürecine aynı hızda ayak uyduramadığını ve yüksek kapasite vaad eden mekanik diskler için performans noktasında, çok fazla seçenek sunulamadığı biliniyor. Pazar araştırmaları yapan piyasa analistleri, önümüzdeki yıllar için mekanin disklerin yerini, NAND flash bellek teknolojisini temel alan katı hâl sürücülerinin yani SSD'lerin alacağını öngörüyor olsalar da, her her yeni teknolojide olduğu gibi SSD sürücüler de yüksek maliyetlerinden ötürü şu an için yaygın kullanımdan uzak bir çizgide seyrediyorlar. Bugün kimi SSD modelleri 150 doların altında bir maliyetle satışa sunulmuş olsa bile depolama kapasitesi ve performans değerleri açısından bu modelleri yeterli bulmayan kullanıcılar için performans odaklı mekanik diskler de hazırlanmıyor değil. Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, son kullanıcılar için hazırladığı yüksek performanslı VelociRaptor ailesini güncelliyor.

Western Digital ilk defa 2003 yılında lanse ettiği Raptor serisi ile son kullanıcılara yönelik yüksek performanslı sabit disk üretimine de başlamıştı. 7200 devir/dakika hızında çalışan disklerin egemen olduğu, daha hızlısını isteyenlerin ise SCSI çözümlere kaydığı bir dönemde, 10.000 devir/dakika hızında çalışan birinci nesil Raptor disklerini pazara sunan firma, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil VelociRaptor ailesini pazara sunmaya hazırlanıyor. Resmi satış tarihi henüz açıklanmayan yeni nesil VelociRaptor ailesinin detaylı özelliklerini içeren teknik döküman sızdırıldı. Bir önceki nesilde olduğu gibi 10.000 devir/dakika hızında çalışan yeni nesil VelociRaptor ailesi, 2.5-inç boyutunda disklerden oluşuyor ve aynı zamanda soğutucu görevi de üstlenen IcePack kiti sayesinde 3.5-inç disk yuvalarını da monte edebiliyorlar. 150GB, 300GB, 450GB ve 600GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile lanse edilecek VelociRaptor serisinin teknik özellikleri ve performans değerleri ise şu şekilde olacak.

Beklenildiği gibi Western Digital'in yeni nesil VelociRaptor ailesi, SATA 6Gbps yani SATA-III ara birimine destek sunuyor. Yeni nesil Intel anakartlarda Marvell tarafından sağlanan kontrolcü, 890GX çipseti ve devamında gelecek 8 serisi diğer AMD anakartlarda ise güney köprüsü tarafından doğal olarak desteklenen SATA-III standardı, yerini alacağı SATA-II standardına göre veri transfer hızında iki kat artış vaad ediyor. SATA 6Gbps destekli yeni nesil VelociRaptor ailesi, 145MB/saniyelik sürekli veri transfer hızı sunuyor ve 32MB büyüklüğünde tampon bellek kapaitesi ile geliyorlar. Ortalama okuma arama süresi 3.6ms, yazma arama süresi 4.2ms olarak belirtilen sürücülerde izden-ize arama süresi ise 0.4 ms (en yüksek) olarak ifade edilmekte. Erişim süresi 3ms olan VR200M kod adlı yeni nesil sürücülerin güç tüketim değerleri de gün ışığına çıktı. Uyku ve bekleme durumunda 0.7 Watt ile 4.3 Watt arasında güç tüketen disklerin, olağan kullanımda ise 6.3 Watt çektikleri belirtiliyor. Bir önceki jenerasyon ile kıyaslandığında %15 daha yüksek performans sergileyecekleri belirtilen yeni nesil VelociRaptor ailesine üye sürücüler, 1.4 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresiyle lanse edilecekler.

Yüksek performanslı mekanik diskler için gürültü seviyesi oldukça önemli zira bu tip disklerde plaka dönme hızına bağlı olarak gürültü seviyesi de ciddi şekilde artabiliyor. Yeni nesil VelociRaptor ailesinde gürültü seviyesi 37 dbA düzeyinde olacak. 5 ile 55 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabildiği açıklanan sürücülerin, üç yıllık garanti ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor. Western Digital tarafından fiyat, performans ve kapasitesinin doğru dengesi olarak tanımlanan yeni nesil VelociRaptor ailesinin son kullanıcı satış fiyatları hakkınday henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.