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Western Digital'in yeni nesil VelociRaptor sürücüleri detaylandı

Yüksek performanslı disklere ihtiyaç duyan ancak SSD'leri pahalı bulan kullanıcılar için yeni nesil VelociRaptor ailesi yolda.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşlemci, ekran kartı ve bellek hızları sürekli artarken, sabit disklerin gelişim sürecine aynı hızda ayak uyduramadığını ve yüksek kapasite vaad eden mekanik diskler için performans noktasında, çok fazla seçenek sunulamadığı biliniyor. Pazar araştırmaları yapan piyasa analistleri, önümüzdeki yıllar için mekanin disklerin yerini, NAND flash bellek teknolojisini temel alan katı hâl sürücülerinin yani SSD'lerin alacağını öngörüyor olsalar da, her her yeni teknolojide olduğu gibi SSD sürücüler de yüksek maliyetlerinden ötürü şu an için yaygın kullanımdan uzak bir çizgide seyrediyorlar. Bugün kimi SSD modelleri 150 doların altında bir maliyetle satışa sunulmuş olsa bile depolama kapasitesi ve performans değerleri açısından bu modelleri yeterli bulmayan kullanıcılar için performans odaklı mekanik diskler de hazırlanmıyor değil. Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, son kullanıcılar için hazırladığı yüksek performanslı VelociRaptor ailesini güncelliyor.

Western Digital ilk defa 2003 yılında lanse ettiği Raptor serisi ile son kullanıcılara yönelik yüksek performanslı sabit disk üretimine de başlamıştı. 7200 devir/dakika hızında çalışan disklerin egemen olduğu, daha hızlısını isteyenlerin ise SCSI çözümlere kaydığı bir dönemde, 10.000 devir/dakika hızında çalışan birinci nesil Raptor disklerini pazara sunan firma, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil VelociRaptor ailesini pazara sunmaya hazırlanıyor. Resmi satış tarihi henüz açıklanmayan yeni nesil VelociRaptor ailesinin detaylı özelliklerini içeren teknik döküman sızdırıldı. Bir önceki nesilde olduğu gibi 10.000 devir/dakika hızında çalışan yeni nesil VelociRaptor ailesi, 2.5-inç boyutunda disklerden oluşuyor ve aynı zamanda soğutucu görevi de üstlenen IcePack kiti sayesinde 3.5-inç disk yuvalarını da monte edebiliyorlar. 150GB, 300GB, 450GB ve 600GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile lanse edilecek VelociRaptor serisinin teknik özellikleri ve performans değerleri ise şu şekilde olacak.

Beklenildiği gibi Western Digital'in yeni nesil VelociRaptor ailesi, SATA 6Gbps yani SATA-III ara birimine destek sunuyor. Yeni nesil Intel anakartlarda Marvell tarafından sağlanan kontrolcü, 890GX çipseti ve devamında gelecek 8 serisi diğer AMD anakartlarda ise güney köprüsü tarafından doğal olarak desteklenen SATA-III standardı, yerini alacağı SATA-II standardına göre veri transfer hızında iki kat artış vaad ediyor. SATA 6Gbps destekli yeni nesil VelociRaptor ailesi, 145MB/saniyelik sürekli veri transfer hızı sunuyor ve 32MB büyüklüğünde tampon bellek kapaitesi ile geliyorlar. Ortalama okuma arama süresi 3.6ms, yazma arama süresi 4.2ms olarak belirtilen sürücülerde izden-ize arama süresi ise 0.4 ms (en yüksek) olarak ifade edilmekte. Erişim süresi 3ms olan VR200M kod adlı yeni nesil sürücülerin güç tüketim değerleri de gün ışığına çıktı. Uyku ve bekleme durumunda 0.7 Watt ile 4.3 Watt arasında güç tüketen disklerin, olağan kullanımda ise 6.3 Watt çektikleri belirtiliyor. Bir önceki jenerasyon ile kıyaslandığında %15 daha yüksek performans sergileyecekleri belirtilen yeni nesil VelociRaptor ailesine üye sürücüler, 1.4 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresiyle lanse edilecekler.

Yüksek performanslı mekanik diskler için gürültü seviyesi oldukça önemli zira bu tip disklerde plaka dönme hızına bağlı olarak gürültü seviyesi de ciddi şekilde artabiliyor. Yeni nesil VelociRaptor ailesinde gürültü seviyesi 37 dbA düzeyinde olacak. 5 ile 55 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabildiği açıklanan sürücülerin, üç yıllık garanti ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor. Western Digital tarafından fiyat, performans ve kapasitesinin doğru dengesi olarak tanımlanan yeni nesil VelociRaptor ailesinin son kullanıcı satış fiyatları hakkınday henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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toonjai 9 yıl
@ Arnavut 1903
arkadaşım ne yazıkki green serisi performans sınıfından çok enerji tüketim odaklı . yani düşük güçte çalışmak için tasarlanmış. siz black serisinden bir disk almalıydınız. 1 tb wd black gerçekten hızlı ve performanslı ... bazı testlerde velociraptoru geçebiliyor.
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KiLLeR© 9 yıl
Şu SSD'leri depolama için alacağımız günler ne zaman gelecek acaba.. Bıktım şu mekanik disklerden, artık SSD şart!

İmkanım olsa bilgisayara tek bir tane bile mekanik disk takmam.Depolama için bile 3.5" OCZ SSD alırım. HDD konusunda çok ağzım yandı çok.
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milyondabir 9 yıl
fiyat yüksek hiz az bence sdd disk al daha iyi uzun yillar sorunsuz kulllan
bu usb teoride cok hizli 10 kat filan deniliyor ama fark cok az gibi olmasin kandirmaca olmasin )
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killnOd 9 yıl
milyondabir

fiyat yüksek hiz az bence sdd disk al daha iyi uzun yillar sorunsuz kulllan

bu usb teoride cok hizli 10 kat filan deniliyor ama fark cok az gibi olmasin kandirmaca olmasin )


Bu fiyata 600gb saglam bir SSD satiliyorsa ben hemen SSD alacamda bulamadim.VR un hizi , performansi ve fiyati gayet iyi ama unutulmamalidirki bu urun fiyat performans urunu degildir.
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DH Misafiri 9 yıl
inanilmaz urunler. su anda piyasada satilan VRlardan cok farkli fiyat olmayacaklar sanirim ve transfer hizi, isi ve ses duzeylerindeki performans artislarini goz onune alirsak, Western Digital yine cok iyi is cikarmisa benziyor..
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GoldPunch 9 yıl
Muhteşemler
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kolpaci 9 yıl
Oyunlarda veloicraptor hddler ve normal hddler arasında bi fark oluşurmu ? Yoksa sadece veridepolama sıkıştırma gibi şeylerdemi daha hızlı oluyolar..
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Batuist 9 yıl
145MB/sn bana biraz az gibi geldi .. bu değer hatalı yazılmış olabilir mi acaba??? Ben sata2 destekli disklerimle 110MB/sn sürekli transfer hızına erişiyorum ki bunlar 10000 devir ve sata3...
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Kuvvet_Mira 9 yıl
@WinteR
bahsetmis oldugunuz native raidli diskler SSD ler icin ongoruluyor. Onlar olgunlastikca native RAID de bilgisayarlarimizdaki yerlerini alacaklardir...
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killnOd 9 yıl
Kuvvet_Mira

@WinteR

bahsetmis oldugunuz native raidli diskler SSD ler icin ongoruluyor. Onlar olgunlastikca native RAID de bilgisayarlarimizdaki yerlerini alacaklardir...


Normal SSD lerin zaten yanina yaklasilamiyorken RAID lisini dusunmek bile istemiyorum ki VR bile normal kullanicilar icin cok pahali.
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tahir40 9 yıl
37db, eski seriye göre hem boyutlar hem gürültü seviyesi azalmış ama hala sessiz bi pc kurmak için yeterli değil... Tabi 2,5'' olması sebebiyle böyle bi performans ürününü dizüstüne de takabilecek olmak güzel...
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killnOd 9 yıl
tahir40

37db, eski seriye göre hem boyutlar hem gürültü seviyesi azalmış ama hala sessiz bi pc kurmak için yeterli değil... Tabi 2,5'' olması sebebiyle böyle bi performans ürününü dizüstüne de takabilecek olmak güzel...


Ne yazikki gene eski VR oldugu gibi dizustlerine takilamayacak diye biliyorum ki zaten takilsa fazla uzun dayanamaz gibime geliyor cunku cok isinacakdir.
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fx57 9 yıl
@killnOd, sızan dökümana göre tampon bellek tüm modellerde 32MB olacak. Plaka sayısı ise Western Digital'in, 2.5-inç'te çift plakalı 750GB sürücü hazırladığını düşünürsek, 600GB'lık yeni nesil VelociRaptor çift plakalı tasarıma sahip olacak gibi görünüyor.
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Gavuzla 9 yıl
32 mb yerine 64 mb kullanmanın wd ye maliyeti 0.5 dolar bile olmaz demek ki bi işe yaramıyor da ondan koymuyorlar
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ahmetkep 9 yıl
ürün çok güzel ama uygun fiyatlı olacagını samıyorum.
wd kalitesi farkediyo mekanik disklerde ellerinden gelen en iyi performansı vermeye çalışıyolar.
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killnOd 9 yıl
Bu disklerde kac plaka bulunacak yani 600gb olan mesela kac plakadan olusacak eski velociler icin tek plaka 150gb bundada gene aynimi yoksa tek plakaya 300 veya 600 mu sigdirdilar ve kafa sayisi belli mi?Ayrica 32mb onbellek butun hepsi icinmi gecerli acikcasi ben 64mb olmasini bekliyordum en azindan umarim 450gb ve 600gb olani 64mb yaparlar.
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