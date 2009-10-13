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WikiReader ile üç milyon Wikipedia sayfasını yanınızda taşıyın

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,3b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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WikiReader ile üç milyon Wikipedia sayfasını yanınızda taşıyın
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Jimmy Wales ve Larry Sanger öncülüğünde 2001 yılında yayın hayatına başlayan "Özgür Ansiklopedi" Wikipedia, modern dünyanın en büyük çevrimiçi oluşumlarından birisi olarak gösteriliyor. Pek çok dilde yayın yapan ve milyonlarca konuyu bünyesinde barındıran Wikipedia, bugün basit bir meraktan üniversite bitirme tezlerine kadar pek çok araştırmaya kaynaklık eden önemli bir noktada yer alıyor. İçeriğin her geçen gün geliştiği, başlık sayısının sürekli arttığı Wikipedia, beraberinde yeni fırsatlar da sunuyor zira OpenMoko firması tarafından geliştirilen WikiReader isimli cihaz, Özgür Ansiklopedi'yi yanınızda taşımanıza olanak tanıyor.

Elektronik kitap okuyucularının giderek popülerleştiği güümüzde WikiReader, farklı bir konsepti temsil ediyor. Dokunmatik olarak kontrol edilebilen tek renkli ekrana sahip olan kompakt yapılı cihaz ile kullanıcılar üç milyon Wikipedia sayfasını yanlarını taşıyabiliyor, sayfalar arasında geçiş dokunmatik ekranının esnek kullanım avantajıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. 8GB kapasiteli MicroSD kart ile Wikipedia'da ilginizi çeken hemen her konuyu depolayabildiğiniz WikiReader'ın iki adet AAA pil ile normal kullanımda 12 aya varan kullanım süresi sunabidiği açıklandı.

Şu an için sadece Amerika ve Kanada pazarlarında satışa sunulan WikiReader, 99$'lık etiket fiyatına sahip.


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Tensi 10 yıl
Netten mobile wiki diye arattirin bunun PDA da calisan program versiyonunu buluyorsunuz. Buna 100 dolar vermek yerine gidip ben deki HP6340 gibi ucuz bir PDA alip calisatirabilirsiniz.
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suslu76 10 yıl
içeriği internete bağlanıldığında güncellenebiliyorsa iyi
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