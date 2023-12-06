2023'te en çok okunan Wikipedia makaleleri belli oldu

- 2023 yılında en çok okunan Wikipedia makalesi, ChatGPT oldu
- Wikipedia en çok okunanlar 2023
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2023 yılında en çok okunan Wikipedia makalesi, ChatGPT oldu
2023 yılı için OpenAI’nin üretken yapay zeka botu ChatGPT, 49 milyondan fazla görüntülemeyle Wikipedia’nın en çok görüntülenen sayfası oldu.
|Makale
|Okunma sayısı
|ChatGPT
|49 milyon 490 bin 406
|Deaths in 2023 (2023 yılında ölenler)
|42 milyon 666 bin 860
|2023 Cricket World Cup (2023 Kriket Dünya Kupası)
|38 milyon 171 bin 653
|Indian Premier League (Hindistan Premier Ligi)
|32 milyon 12 bin 810
|Oppenheimer filmi
|28 milyon 348 bin 248
|Cricket World Cup (Kriket Dünya Kupası)
|25 milyon 961 bin 417
|J. Robert Oppenheimer
|25 milyon 672 bin 469
|Jawan filmi
|21 milyon 791 bin 126
|2023 Indian Premier League (2023 Hindistan Premier Ligi)
|20 milyon 694 bin 974
|Pathaan filmi
|19 milyon 932 bin 509
|The Last of Us dizisi
|19 milyon 791 bin 789
|Taylor Swift
|19 milyon 418 bin 385
|Barbie filmi
|18 milyon 51 bin 077
|Cristiano Ronaldo
|17 milyon 492 bin 537
|Lionel Messi
|16 milyon 623 bin 630
|Premier League (Premier Lig)
|16 milyon 604 bin 669
|Matthew Perry
|16 milyon 454 bin 666
|United States (Amerika)
|16 milyon 240 bin 461
|Elon Musk
|14 milyon 370 bin 395
|Avatar: The Way of Water (Avatar Suyun Yolu)
|14 milyon 303 bin 116
|India (Hindistan)
|13 milyon 850 bin 178
|Lisa Marie Presley
|13 milyon 764 bin 7
|Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Galaksinin Koruyucuları 3)
|13 milyon 392 bin 917
|Russian invasion of Ukraine (Rusya'nın Ukrayna'yı işgali)
|12 milyon 798 bin 866
|Andrew Tate
|12 milyon 728 bin 616
Wikipedia, bu yılın başlarında görsel olarak yenilendi, toplamda 84 milyarın üzerinde sayfa görüntüleme elde etti. ChatGPT, “farklı dillerde” 78 milyondan fazla görüntüleme elde etti. Wikipedia, İngilizce versiyonu için sayfa görüntüleme sayısının yılın ilk yarısında günlük 100.000 - 400.000 arasında olduğunu söyledi.
ChatGPT’yi 42 milyonun üzerinde görüntüleme ile 2023’teki Ölümler izledi. Listede bu yılın Ekim ayında vefat eden Friends’in ünlü aktörü Mathew Perry de yer alıyor. Gündemden düşmeyen Elon Musk’ın Wikipedia sayfası 14 milyondan fazla görüntülendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.