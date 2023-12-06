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    2023'te en çok okunan Wikipedia makaleleri belli oldu

    İnternet ansiklopedisi Wikipedia, 2023 yılında en çok okunan makaleler listesini paylaştı. ChatGPT, bu yılın en çok görüntülenen Wikipedia makalesi oldu. İşte tüm liste:
    wikipedia en popüler makaleler 2023 Tam Boyutta Gör
    Online ansiklopedi Wikipedia (Vikipedi), 2023’ün en çok görüntülenen makalelerini listeledi. Liste, 28 Kasım’a kadar olan verileri içeriyor. Ocak 2024’te yılın tüm verilerini içeren güncel liste yayınlanacağı bilgisi paylaştı.

    2023 yılında en çok okunan Wikipedia makalesi, ChatGPT oldu

    2023 yılı için OpenAI’nin üretken yapay zeka botu ChatGPT, 49 milyondan fazla görüntülemeyle Wikipedia’nın en çok görüntülenen sayfası oldu.

    Wikipedia en çok okunanlar 2023
    Makale Okunma sayısı
    ChatGPT 49 milyon 490 bin 406
    Deaths in 2023 (2023 yılında ölenler) 42 milyon 666 bin 860
    2023 Cricket World Cup (2023 Kriket Dünya Kupası) 38 milyon 171 bin 653
    Indian Premier League (Hindistan Premier Ligi) 32 milyon 12 bin 810
    Oppenheimer filmi 28 milyon 348 bin 248
    Cricket World Cup (Kriket Dünya Kupası) 25 milyon 961 bin 417
    J. Robert Oppenheimer 25 milyon 672 bin 469
    Jawan filmi 21 milyon 791 bin 126
    2023 Indian Premier League (2023 Hindistan Premier Ligi) 20 milyon 694 bin 974
    Pathaan filmi  19 milyon 932 bin 509
    The Last of Us dizisi 19 milyon 791 bin 789
    Taylor Swift 19 milyon 418 bin 385
    Barbie filmi 18 milyon 51 bin 077
    Cristiano Ronaldo 17 milyon 492 bin 537
    Lionel Messi 16 milyon 623 bin 630
    Premier League (Premier Lig) 16 milyon 604 bin 669
    Matthew Perry 16 milyon 454 bin 666
    United States (Amerika) 16 milyon 240 bin 461
    Elon Musk 14 milyon 370 bin 395
    Avatar: The Way of Water (Avatar Suyun Yolu) 14 milyon 303 bin 116
    India (Hindistan) 13 milyon 850 bin 178
    Lisa Marie Presley 13 milyon 764 bin 7
    Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Galaksinin Koruyucuları 3) 13 milyon 392 bin 917
    Russian invasion of Ukraine (Rusya'nın Ukrayna'yı işgali) 12 milyon 798 bin 866
    Andrew Tate 12 milyon 728 bin 616

    Wikipedia, bu yılın başlarında görsel olarak yenilendi, toplamda 84 milyarın üzerinde sayfa görüntüleme elde etti. ChatGPT, “farklı dillerde” 78 milyondan fazla görüntüleme elde etti. Wikipedia, İngilizce versiyonu için sayfa görüntüleme sayısının yılın ilk yarısında günlük 100.000 - 400.000 arasında olduğunu söyledi.

    ChatGPT’yi 42 milyonun üzerinde görüntüleme ile 2023’teki Ölümler izledi. Listede bu yılın Ekim ayında vefat eden Friends’in ünlü aktörü Mathew Perry de yer alıyor. Gündemden düşmeyen Elon Musk’ın Wikipedia sayfası 14 milyondan fazla görüntülendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 20 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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