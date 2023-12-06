2023'te en çok okunan Wikipedia makaleleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Online ansiklopedi Wikipedia (Vikipedi), 2023’ün en çok görüntülenen makalelerini listeledi. Liste, 28 Kasım’a kadar olan verileri içeriyor. Ocak 2024’te yılın tüm verilerini içeren güncel liste yayınlanacağı bilgisi paylaştı.

2023 yılında en çok okunan Wikipedia makalesi, ChatGPT oldu

2023 yılı için OpenAI’nin üretken yapay zeka botu ChatGPT, 49 milyondan fazla görüntülemeyle Wikipedia’nın en çok görüntülenen sayfası oldu.

Wikipedia en çok okunanlar 2023 Makale Okunma sayısı ChatGPT 49 milyon 490 bin 406 Deaths in 2023 (2023 yılında ölenler) 42 milyon 666 bin 860 2023 Cricket World Cup (2023 Kriket Dünya Kupası) 38 milyon 171 bin 653 Indian Premier League (Hindistan Premier Ligi) 32 milyon 12 bin 810 Oppenheimer filmi 28 milyon 348 bin 248 Cricket World Cup (Kriket Dünya Kupası) 25 milyon 961 bin 417 J. Robert Oppenheimer 25 milyon 672 bin 469 Jawan filmi 21 milyon 791 bin 126 2023 Indian Premier League (2023 Hindistan Premier Ligi) 20 milyon 694 bin 974 Pathaan filmi 19 milyon 932 bin 509 The Last of Us dizisi 19 milyon 791 bin 789 Taylor Swift 19 milyon 418 bin 385 Barbie filmi 18 milyon 51 bin 077 Cristiano Ronaldo 17 milyon 492 bin 537 Lionel Messi 16 milyon 623 bin 630 Premier League (Premier Lig) 16 milyon 604 bin 669 Matthew Perry 16 milyon 454 bin 666 United States (Amerika) 16 milyon 240 bin 461 Elon Musk 14 milyon 370 bin 395 Avatar: The Way of Water (Avatar Suyun Yolu) 14 milyon 303 bin 116 India (Hindistan) 13 milyon 850 bin 178 Lisa Marie Presley 13 milyon 764 bin 7 Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Galaksinin Koruyucuları 3) 13 milyon 392 bin 917 Russian invasion of Ukraine (Rusya'nın Ukrayna'yı işgali) 12 milyon 798 bin 866 Andrew Tate 12 milyon 728 bin 616

Wikipedia, bu yılın başlarında görsel olarak yenilendi, toplamda 84 milyarın üzerinde sayfa görüntüleme elde etti. ChatGPT, “farklı dillerde” 78 milyondan fazla görüntüleme elde etti. Wikipedia, İngilizce versiyonu için sayfa görüntüleme sayısının yılın ilk yarısında günlük 100.000 - 400.000 arasında olduğunu söyledi.

ChatGPT’yi 42 milyonun üzerinde görüntüleme ile 2023’teki Ölümler izledi. Listede bu yılın Ekim ayında vefat eden Friends’in ünlü aktörü Mathew Perry de yer alıyor. Gündemden düşmeyen Elon Musk’ın Wikipedia sayfası 14 milyondan fazla görüntülendi.

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