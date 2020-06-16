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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Willow Cove masaüstünde karşımıza mobilden farklı çıkabilir

    Yarıiletken üreticisinin önümüzdeki dönemde geçeceği mimarisine dai yeni bilgiler var.
    31 dk.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
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    Willow Cove masaüstünde karşımıza mobilden farklı çıkabilir
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    Intel son yıllarda bir türlü kurtulamadığı 14 nm’nin yanı sıra mimarisel kanatta da Skylake’ten vazgeçebilmiş değil.

    Rocket Lake’te görmeyi beklediğimiz geriye uyarlanmış Willow Cove iddialara göre mobildeki mimariyle aynı olmayabilir. Tiger Lake’te 10 nm sürecinden geçecek yongalar Wİllow Cove çekirdeklerini taşıyacak.

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    Cypress Cove

    Buna karşın masaüstünde 14 nm’nin tercih edilecek olması nedeniyle Intel karışıklığı önleme adına Rocket Lake’teki Willow Cove çekirdeklerini Cypress Cove olarak adlandırabilir. Zira 14 nm nedeniyle mobil ve masaüstünde IPC farkı oluşması oldukça muhtemel.

    Willow Cove masaüstünde karşımıza mobilden farklı çıkabilir
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    Son olarak Rocket Lake-S ‘te tepe modelde 8 ya da 10 çekirdek üzerinde duruluyor ancak 8 çekirdek daha olası konumda. Rocket Lake’in heyecan uyandıran kısmı  Willow Cove’a geçişle kazanılacak %25 civarı IPC artışı. Bununla birlikte Intel’in AMD gibi çoklu zar tasarımına geçmesi teorisi ilerleyen yıllarda gelebilecek işlemcilere dair daha beklentileri arttırıyor.

    Willow Cove masaüstünde karşımıza mobilden farklı çıkabilir

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    Son olarak MCM tasarımlı Rocket Lake’te işlemci kısmı 14 nm olmasına karşın Gen12 Xe iGPU’sunun 10 nm nodundan çıkması bekleniyor ve iGPU zarının işlemci kümelerinden ayrı konumlandırılacağı tahmin ediliyor. Rocket Lake için çıkış tarihi Q42020-Q12021 penceresi olarak bekleniyor



    https://www.techpowerup.com/268511/intel-willow-cove-backported-to-14nm-is-cypress-cove Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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