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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    B550 anakartların fiyatı sızdı: B450’ye göre artış var

    PCIe 4.0’la öne çıkan yeni anakartların merak edilen başlığı aydınlandı.
    1 sa.
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    16
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    B550 anakartların fiyatı sızdı: B450’ye göre artış var

    AMD’nin PCIe 4.0’ı giriş-orta segmente getirecek B550 yongaseti birkaç hafta önce detaylandı. Şimdi gözler yeni modellerin fiyatında.

    B450'ye göre fiyatlar yüksek

    Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı tablolara göre mevcut B450’li anakartların çıkış fiyatına göre yeni anakartlarda artış dikkat çekiyor. Buna karşın yeni anakartların henüz bir yıl öncesinde kadar üst seviyeye has tutulan PCIe 4.0 standartıyla geleceğini de unutmamak gerek.

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    Diğer taraftan yeni anakartlar daha yüksek bellek frekanslarıyla gelecek. Daha iyi VRM tasarımı ve daha fazla IO portu da yeni anakartların artan fiyat karşılığında sundukları arasında listeleniyor. Bunlar maliyeti arttıran temel başlıklar olarak listeleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Lakefield’i duyurdu: hibrit işlemci tasarımı dönemi başladı"

    Buna karşın bütçeye göre ve PCIe 4.0 ihtiyacının olup olmamasına bağlı olarak B450’li anakartlar da Ryzen 4000 işlemcilerini desteklemesi itibariyle tercih edilebilir.



    https://wccftech.com/amd-b550-motherboards-prices-unveiled-msi-asus-asrock-gigabyte/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mugetsuga 1 sa. en beğenilen Elsa
    O zaman b550 diye isimlendirmesin direkt bu fiyatlardan x570 olarak satsın hem ucuz yollu x570 satmış olur.

    Bir anda 60-70 dolar fiyat artışı ki 110 dolardan 170-180'e fırlaması, 150den 210lara fırlaması hoş değil.

    Bunların alternatifi gelecek mi mesela? Inteli o kadar eleştirdik şimdi Amd başladı fiyatları arşa çıkarmaya.
    O zaman b550 diye isimlendirmesin direkt bu fiyatlardan x570 olarak satsın hem ucuz yollu x570 satmış olur. Bir anda 60-70 dolar fiyat artışı ki 110 do...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Elsa 59 dk. Mugetsuga
    Zaten bu fiyatlara X570 var. X570 Pro gibi MSI tarafından. VRM'leri Taichi B550 kadar iyi değil ama mesela.



    Adam Crosshair 7'nin VRM düzenini B550'ye getiriyor, pahalı diyorsunuz. 4 faz koyuyor, 4 faz 16 çekirdek çalıştıracak mı komik olmuş diyorsunuz. Orta yolu yok bu işin.



    Z370'den Z390'a geçerken VRM'ler iyileşti ve fiyatı arttı, o zaman ses çıkarmayanlar bugün B550'nin VRM'lerinin güçlenmesiyle fiyatına laf ediyor.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    tacos dorados 1 sa.
    ahahahaha. amd çok iyi len. amd kullanıcı dostu leeeen. amd güçlenince intel gibi olmaz leeen. ahahaha.
    ilk fırsatta olanlar: -verilen söze rağmen soket desteği kesme -anakart fiyatlarının uçması (pahalı çipset) -yüzde 3-5 fazla ile gelen seriyi re-brand edip yeni seriymiş gibi satmaya kalkma. ryzen 4000 iyi gelirse ve intel yanıt veremezse bundan sonra olacaklar: -çarpan kilitli işlemciler gelmesi - uçmuş işlemci fiyatları - uçmuş rdna2 fiyatları - intel bir süre zorlamazsa teknolojik durgunluk
    ahahahaha. amd çok iyi len. amd kullanıcı dostu leeeen. amd güçlenince intel gibi olmaz leeen. ahahaha. ilk fırsatta olanlar: -verilen söze rağmen soket des...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    clarq26 (Emre Bayram) 44 dk.
    adamlar bedavaya dagıtıcaktı galiba bazı çomarlar 500 tl ye kart beklıyo ıntel kac yıl boyunca kucakta tutduysa :d
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 54 dk.
    179 189 dolara alınabilecek kartlar var yani hibe mi etsinler b550'leri incelememişsiniz bence siz x570'lerden daha iyi bazıları.
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 57 dk.
    orada 150 burada 1500..... ekonomi iyiye gideyahhh
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    -Gardiyan- (Ö. G.) 1 sa.
    Fiyatları gördükten sonra, b450 anakartlar ryzen 4000 desteği ile halen fiyat/performans olarak sistemlerde kullanılacak gibi görünüyor.
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    BilirKişi00 1 sa.
    Suyu ısınan kurbağa videosu deyim anlayın. Her nesilde artan fiyatlar AMD nin başından beri bunu yapmayı beklediğini düşündürtmüyor değil. Bu fiyatlar b450 stokları bitincede/azalıncada böyle kalırsa anlarız.
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    tacos dorados 1 sa.
    ahahahaha. amd çok iyi len. amd kullanıcı dostu leeeen. amd güçlenince intel gibi olmaz leeen. ahahaha.
    ilk fırsatta olanlar: -verilen söze rağmen soket desteği kesme -anakart fiyatlarının uçması (pahalı çipset) -yüzde 3-5 fazla ile gelen seriyi re-brand edip yeni seriymiş gibi satmaya kalkma. ryzen 4000 iyi gelirse ve intel yanıt veremezse bundan sonra olacaklar: -çarpan kilitli işlemciler gelmesi - uçmuş işlemci fiyatları - uçmuş rdna2 fiyatları - intel bir süre zorlamazsa teknolojik durgunluk
    Yanıtla +6
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    redoracle (yıldırım coolboy) 1 sa.
    Başlık eksik girilmiş kaynakta da dediği gibi biraz daha pahalı olsa da daha zengin donanımla geliyorlar,zaten bu dolar vergi vs den sonra bize herşey pahalı o ayrı tabi.
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    Mugetsuga 1 sa.
    Amd b550 fiyatlarını arşa çıkarmışsın
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    Elsa 1 sa. Mugetsuga
    X570 ile aynı VRM'e sahip B550'lerin fiyatını B450 seviyesinde mi bekliyordunuz? Ayrıca, PCB kat sayısı arttı, PCI-E 4.0 desteği geldi; fiyat oldukça normal.
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