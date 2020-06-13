B550 anakartların fiyatı sızdı: B450’ye göre artış var

AMD’nin PCIe 4.0’ı giriş-orta segmente getirecek B550 yongaseti birkaç hafta önce detaylandı. Şimdi gözler yeni modellerin fiyatında.
B450'ye göre fiyatlar yüksek
Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı tablolara göre mevcut B450’li anakartların çıkış fiyatına göre yeni anakartlarda artış dikkat çekiyor. Buna karşın yeni anakartların henüz bir yıl öncesinde kadar üst seviyeye has tutulan PCIe 4.0 standartıyla geleceğini de unutmamak gerek.İlginizi Çekebilir MSI 16 MB ROM’lu anakartlarına Zen 3 desteği geleceğini doğruladı
Diğer taraftan yeni anakartlar daha yüksek bellek frekanslarıyla gelecek. Daha iyi VRM tasarımı ve daha fazla IO portu da yeni anakartların artan fiyat karşılığında sundukları arasında listeleniyor. Bunlar maliyeti arttıran temel başlıklar olarak listeleniyor.
Ayrıca Bkz. "Intel Lakefield’i duyurdu: hibrit işlemci tasarımı dönemi başladı"
Buna karşın bütçeye göre ve PCIe 4.0 ihtiyacının olup olmamasına bağlı olarak B450’li anakartlar da Ryzen 4000 işlemcilerini desteklemesi itibariyle tercih edilebilir.
https://wccftech.com/amd-b550-motherboards-prices-unveiled-msi-asus-asrock-gigabyte/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir anda 60-70 dolar fiyat artışı ki 110 dolardan 170-180'e fırlaması, 150den 210lara fırlaması hoş değil.
Bunların alternatifi gelecek mi mesela? Inteli o kadar eleştirdik şimdi Amd başladı fiyatları arşa çıkarmaya.
Adam Crosshair 7'nin VRM düzenini B550'ye getiriyor, pahalı diyorsunuz. 4 faz koyuyor, 4 faz 16 çekirdek çalıştıracak mı komik olmuş diyorsunuz. Orta yolu yok bu işin.
Z370'den Z390'a geçerken VRM'ler iyileşti ve fiyatı arttı, o zaman ses çıkarmayanlar bugün B550'nin VRM'lerinin güçlenmesiyle fiyatına laf ediyor.
ilk fırsatta olanlar: -verilen söze rağmen soket desteği kesme -anakart fiyatlarının uçması (pahalı çipset) -yüzde 3-5 fazla ile gelen seriyi re-brand edip yeni seriymiş gibi satmaya kalkma. ryzen 4000 iyi gelirse ve intel yanıt veremezse bundan sonra olacaklar: -çarpan kilitli işlemciler gelmesi - uçmuş işlemci fiyatları - uçmuş rdna2 fiyatları - intel bir süre zorlamazsa teknolojik durgunluk