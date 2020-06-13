B550 anakartların fiyatı sızdı: B450’ye göre artış var

AMD’nin PCIe 4.0’ı giriş-orta segmente getirecek B550 yongaseti birkaç hafta önce detaylandı. Şimdi gözler yeni modellerin fiyatında.

B450'ye göre fiyatlar yüksek

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı tablolara göre mevcut B450’li anakartların çıkış fiyatına göre yeni anakartlarda artış dikkat çekiyor. Buna karşın yeni anakartların henüz bir yıl öncesinde kadar üst seviyeye has tutulan PCIe 4.0 standartıyla geleceğini de unutmamak gerek.

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Diğer taraftan yeni anakartlar daha yüksek bellek frekanslarıyla gelecek. Daha iyi VRM tasarımı ve daha fazla IO portu da yeni anakartların artan fiyat karşılığında sundukları arasında listeleniyor. Bunlar maliyeti arttıran temel başlıklar olarak listeleniyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Lakefield’i duyurdu: hibrit işlemci tasarımı dönemi başladı"

Buna karşın bütçeye göre ve PCIe 4.0 ihtiyacının olup olmamasına bağlı olarak B450’li anakartlar da Ryzen 4000 işlemcilerini desteklemesi itibariyle tercih edilebilir.

https://wccftech.com/amd-b550-motherboards-prices-unveiled-msi-asus-asrock-gigabyte/

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