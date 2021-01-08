Windows 10'da silinen dosyaları kurtarmak daha kolay hale geliyor

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Microsoft, Windows 10'da silinen dosyaları kurtarma sürecini basitleştirmeyi planlıyor. Yazılım devi 2020'nin başlarında Geri Dönüşüm Kutusu da dahil olmak üzere her yerden kalıcı olarak sildiğiniz dosyaları kurtarmanıza olanak tanıyan "Windows File Recovery" uygulamasını kullanıma sunmuştu.

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İnternete sızdırılan bilgilere göre şirket uygulamanın yeteneklerini genişletiyor. Windows File Recovery, bir komut satırı aracı olduğu için pek "kullanıcı dostu" olduğu söylenemez. Geliştiriciler, uygulamayı hızlandırma ve yeni özellikler ekleme çalışmaları yapıyor. Ayrıca daha basit hale geleceğini de belirtelim.

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İki yeni mod eklendi

Windows File Recovery, artık iki yeni modu destekliyor. Normal mod, NTFS sürücüleri tarayarak silinen dosyaları kurtarabiliyor. Özellikle yakın zamanda silinen dosyaları kurtarmak için çok uygun. Normal modu kullanmak için, komut satırı ile çalışma konusunda temel bilgiye sahip olmak yeterli gelecek.

Normal mod daha kullanıcı dostu olsa da, kurtarmak istediğiniz dosya sürücünüzdeki boş alan üzerine yazıldıysa veya PC'nizde SSD varsa pek işe yaramayabilir. Uzun zaman önce sildiğiniz dosyaları geri getirmeniz gerekiyorsa Kapsamlı modu kullanmanız öneriliyor. Bu modun hasarlı diskleri bile tarayabildiği ifade ediliyor.

Windows File Recovery'ye eklenen yeni özellikler şu anda Windows 10'un beta sürümlerinde test ediliyor. Dosya kurtarma aracının ilk büyük güncellemesi, önümüzdeki aylarda yazılım platformunun kararlı sürümleri aracılığıyla genel kullanıma sunulacak.

https://www.windowslatest.com/2021/01/07/file-recovery-is-getting-easier-on-windows-10-in-the-next-update/

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