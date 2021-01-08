Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'da silinen dosyaları kurtarmak daha kolay hale geliyor

    Windows 10'da silinen dosyaları kurtarmak daha basit hale geliyor. Microsoft bir sonraki işletim sistemi güncellemesinde, bu konuyla ilgili bir takım yenilikler sunmaya hazırlanıyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    3,1b
    2
    11
    İşletim Sistemleri
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    Windows 10'da silinen dosyaları kurtarmak daha kolay hale geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Windows 10'da silinen dosyaları kurtarma sürecini basitleştirmeyi planlıyor. Yazılım devi 2020'nin başlarında Geri Dönüşüm Kutusu da dahil olmak üzere her yerden kalıcı olarak sildiğiniz dosyaları kurtarmanıza olanak tanıyan "Windows File Recovery" uygulamasını kullanıma sunmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Windows 10, bilgisayarınızda en çok yer kaplayan klasörleri gösterebilecek

    İnternete sızdırılan bilgilere göre şirket uygulamanın yeteneklerini genişletiyor. Windows File Recovery, bir komut satırı aracı olduğu için pek "kullanıcı dostu" olduğu söylenemez. Geliştiriciler, uygulamayı hızlandırma ve yeni özellikler ekleme çalışmaları yapıyor. Ayrıca daha basit hale geleceğini de belirtelim.

    Windows 10'da silinen dosyaları kurtarmak daha kolay hale geliyor
    Tam Boyutta Gör

    İki yeni mod eklendi

    Windows File Recovery, artık iki yeni modu destekliyor. Normal mod, NTFS sürücüleri tarayarak silinen dosyaları kurtarabiliyor. Özellikle yakın zamanda silinen dosyaları kurtarmak için çok uygun. Normal modu kullanmak için, komut satırı ile çalışma konusunda temel bilgiye sahip olmak yeterli gelecek.

    Normal mod daha kullanıcı dostu olsa da, kurtarmak istediğiniz dosya sürücünüzdeki boş alan üzerine yazıldıysa veya PC'nizde SSD varsa pek işe yaramayabilir. Uzun zaman önce sildiğiniz dosyaları geri getirmeniz gerekiyorsa Kapsamlı modu kullanmanız öneriliyor. Bu modun hasarlı diskleri bile tarayabildiği ifade ediliyor.

    Windows File Recovery'ye eklenen yeni özellikler şu anda Windows 10'un beta sürümlerinde test ediliyor. Dosya kurtarma aracının ilk büyük güncellemesi, önümüzdeki aylarda yazılım platformunun kararlı sürümleri aracılığıyla genel kullanıma sunulacak.



    https://www.windowslatest.com/2021/01/07/file-recovery-is-getting-easier-on-windows-10-in-the-next-update/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Windows bütün bilgilerinize eriştiği gibi artık silinenlere de erişmek için yeni bir yol bulmuş. Yakında mahalledeki çöp tenekemizi de karıştırırlar ise hiç şaşmam. Ajanlar önce çöpe bakar.
    Windows bütün bilgilerinize eriştiği gibi artık silinenlere de erişmek için yeni bir yol bulmuş. Yakında mahalledeki çöp tenekemizi de karıştırırlar ise hiç şaş...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    tobepeople 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arka planda yer kaplamasının neresi iyi ki! Siliyorsak boşa silmiyoruz ; kazara silindiğinde bir gün içinde silinenleri geri alma özelliği eklesinler, geri kalanını da tam temizlik olsun!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık 2. el hdd hiç satılmaz. Zaten ek programlarla eskiden beri kurtarma yapılabiliyordu, artık herkes yapabilir olur. Ya zaten şu bilgilerin tam silinmemesi harddisklere de zarar değil mi? Yani 1tb hdd. İçinde eskilerle beraber 3tb'yi de tutarsa o hdd den ne verim gelecek.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    1 tb harddisk içinde 3 tb bilgi. Hmmm.... Güzel.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    HDD'yi temizledikten sonra alakasız verilerle bir kaç kez tamamen doldurup tekrar temizlemek çözüm olabilir. Zaten askeri düzey dosya silme araçları da bu işlemi otomatik olarak yapıyorlar.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Linux olsa neyse dicem de Windows gibi bir platformun şu tarz programları komut satırına mahkum etmesi ireonik geliyor bana.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Windows bütün bilgilerinize eriştiği gibi artık silinenlere de erişmek için yeni bir yol bulmuş. Yakında mahalledeki çöp tenekemizi de karıştırırlar ise hiç şaşmam. Ajanlar önce çöpe bakar.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şuna bir de arayüz ne zaman gelecek acaba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xit 1 gün ( Mesaj Silindi )
    büyük dosyaları kurtarabileceğimizi sanmıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elLbufFer (selçuk dabak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazı programlar ile oluyordu . En azından HDD lerde bir kaç kere denemiştim . Ama dosyalar karmaşık isimde ve kalitesi düşük oluyordu .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Acer HDMI 2.1li 4K 144Hz monitörünü duyurdu 1 gün AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor 1 gün Lenovo Yoga AIO 7 oyuncular özelinde hazırlandı 1 gün Disney Plus'ın ilk Marvel dizisi geliyor: WandaVision haftaya ilk iki bölümüyle başlayacak 1 gün Haftalık Film Önerisi 09: Sibel 1 gün Oyun yapımının arka planına odaklanan "Kan Ter ve Pikseller" isimli kitap çıktı; %50 indirim var 1 gün Huawei'nin yeni otomobil ekranı 60 saniyede tükendi 1 gün TikTok, Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu 1 gün LG webOS 6.0 tanıtıldı: webOS 6.0 ile gelen yenilikler neler? 1 gün PS5 özel oyunu Returnal'ın yeni oynanış videosu paylaşıldı ve DualSense'i nasıl kullanacağı detaylandırıldı 1 gün Dünyanın en tuhaf bilgisayarı! | İlginç bir özelliği var 1 gün Lenovo Tab P11 orta seviyede iddialı olmayı amaçlıyor 1 gün Apple, iPhone 15'e kadar akıllı telefonlarının kamera lenslerini güncellemeyecek 1 gün 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu 1 gün Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı 1 gün Lenovo Lavie Mini cebinize sığan PC 1 gün 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller 1 gün Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı 1 gün Epic Games şimdi de video oyun yazılım geliştirme şirketi satın aldı 1 gün Galler’de uzaktan eğitim için PS4 ve Xbox One tavsiye ediliyor 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Windows 10'da silinen dosyaları kurtarmak daha kolay hale geliyor Sonraki Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri 2 gün Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı ortaya çıktı 2 gün Xbox kontrolcülerinin neden yıllardır AA pil kullandığı belli oldu 2 gün Prediyabet 6 farklı kategoriye ayrıldı 2 gün Disney Plus'ta yayınlanacak olan Loki'nin devam sezonları da geliyor gibi 2 gün Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı! 2 gün Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı 2 gün Apple’ın elektrikli aracını Hyundai üretecek 2 gün Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük 2 gün Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu 2 gün Parkinson'da hatalı katlanmış protein yayılımını azaltabilecek yapay enzim üretildi 2 gün Metroidvania oyunu Micetopia mobil cihazlar için duyuruldu 2 gün FAA, ticari maksatlı sesten hızlı uçuş testlerinin ABD'de yapılmasına izin verdi 2 gün Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi 2 gün Türksat 5A uydusu uzaya fırlatılıyor! Buradan canlı izleyin 2 gün Haftalık Mobil Oyun Önerisi 07: Bloodstained: Ritual of the Night 2 gün Realme V15 5G piyasaya sürüldü: Dimensity 800U, AMOLED ekran, 50W hızlı şarj ve daha fazlası 2 gün Intel, akıllı cihazlarda yüz tanıma için Face ID'ye alternatif olarak RealSense ID'yi başlattı 2 gün TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı 2 gün Rubik küp tasarımlı oyun konsolu: WOWCube Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız