Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı

Microsoft'un Windows işletim sistemi için radikal bir görsel yenileme planladığı ortaya çıktı. Yazılım devi kullanıcılara "Windows geri döndü" mesajı vermek istiyor.İlginizi Çekebilir Microsoft, Windows 10 uygulamaları için yeni simgeler hazırlıyor
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Şirketin görsel revizyon planları, resmi internet sitesinde yayınlanan bir iş ilanı sayesinde ortaya çıktı. Aranan kıdemli yazılım mühendisinin iş tanımında hayli dikkat çekici ifadeler yer alıyor:
"Bu ekipte, müşterilerimize Windows'un GERİ döndüğünü göstermek ve Windows'un kullanıcı deneyimi açısından en iyi işletim olarak kabul görmesini sağlamak üzere görev alacak, kapsamlı görsel yenileme çalışmalarında, Surface ve OEM iş ortaklarımız ile birlikte çalışacaksınız."
2021'de arayüz güncellemesi bekleniyordu
Microsoft, basına yansımasının ardından bu iddialı cümleleri iş tanımından sessizce kaldırdı. Şirketin 2021'de Windows işletim sisteminin kullanıcı arayüzünü güncelleyeceği söyleniyordu. Özellikle Başlat Menüsü, Dosya Gezgini ve yerleşik sistem uygulamalarında büyük değişiklikler yapılması bekleniyor.
Kaynakça https://careers.microsoft.com/us/en/job/922184/Senior-Software-Engineer https://www.theverge.com/2021/1/4/22212817/microsoft-windows-10-visual-changes-update-sun-valley-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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