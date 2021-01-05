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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı

    Yazılım devi Microsoft, Windows işletim sistemi için kapsamlı bir görsel revizyon planı yapıyor. Şirket kullanıcılara "Windows geri döndü" mesajını vermek için çalışmalara başladı.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    16,1b
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı
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    Microsoft'un Windows işletim sistemi için radikal bir görsel yenileme planladığı ortaya çıktı. Yazılım devi kullanıcılara "Windows geri döndü" mesajı vermek istiyor.

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    Şirketin görsel revizyon planları, resmi internet sitesinde yayınlanan bir iş ilanı sayesinde ortaya çıktı. Aranan kıdemli yazılım mühendisinin iş tanımında hayli dikkat çekici ifadeler yer alıyor:

    "Bu ekipte, müşterilerimize Windows'un GERİ döndüğünü göstermek ve Windows'un kullanıcı deneyimi açısından en iyi işletim olarak kabul görmesini sağlamak üzere görev alacak, kapsamlı görsel yenileme çalışmalarında, Surface ve OEM iş ortaklarımız ile birlikte çalışacaksınız."

    Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı
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    2021'de arayüz güncellemesi bekleniyordu

    Microsoft, basına yansımasının ardından bu iddialı cümleleri iş tanımından sessizce kaldırdı. Şirketin 2021'de Windows işletim sisteminin kullanıcı arayüzünü güncelleyeceği söyleniyordu. Özellikle Başlat Menüsü, Dosya Gezgini ve yerleşik sistem uygulamalarında büyük değişiklikler yapılması bekleniyor.



    Kaynakça https://careers.microsoft.com/us/en/job/922184/Senior-Software-Engineer https://www.theverge.com/2021/1/4/22212817/microsoft-windows-10-visual-changes-update-sun-valley-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Süper olmasına gerek yok. Sistem genelinde tutarlılık sağlansın yeter. Sisteminin her parçası başka bir tasarım dilini kullanıyor. Uygulama simgeleri bile 3-4 gruba bölünmüş durumda. Bir kısmı win8 tarzı kare bir kısmı monokrom sembol bir kısmı fluent design.
    Süper olmasına gerek yok. Sistem genelinde tutarlılık sağlansın yeter. Sisteminin her parçası başka bir tasarım dilini kullanıyor. Uygulama simgeleri bile 3-4 g...
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Eyvah yine tadımız kaçacak
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Fotoğraflarla dolu klasörleri açtığımda ve neredeyse her açtığımda jpg görüntüleri oluşturmak için dakikalarca bekliyor. Multimedya özellikleri cidden kötü. Bir çok açıdan işlevsellik konusunda macosx in gerisinde. Tek iyi yanı tak çalıştır donanım uyumluluğu, çoğu programın ve oyunun windows dışında çalışmaması.
    Fotoğraflarla dolu klasörleri açtığımda ve neredeyse her açtığımda jpg görüntüleri oluşturmak için dakikalarca bekliyor. Multimedya özellikleri cidden kötü. Bi...
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    Yorumlar (100) Yorum Yaz Forumda Gör
    4
    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsanların başkasına verebilecekleri cevap bulayınca kendilerini süper star sanıp takipten çıkarıyorum ayağına bloklaması ne garip. İkile Havalı korna.

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    Ozbi 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu menüde kullandığım simge sayısı 5i geçmez. Genelde ayarlara tıklıyorum veya program arıyorum. Windows Xp'nin basitliğini özlüyorum. Boşuna Ram yiyen özelliklerle dolu.
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    gentleman_ (c t) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bol bol güncelleme alacak her türlü.
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    hevdidik 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Win10_20H2_v2 çok stabil yapmışlar sistem gayet akıcı çalıyo şu an
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    lterlemez 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Düzelmez artık, dua edelim de iyice cılkını çıkartmasınlar. Kolay kolay toparlayamazlar artık. Çok dağıldı sistem...
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    ugah6aiw 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ısrarla 4. millenium faciasına devam diyorlar yani...
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    haykoatmaca (hayko atmaca) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    microsoft'un windows 10 versiyon güncellemeleri, formatın ta kendisi. ne program bırakıyor, ne driver. böyle bir güncellemenin sunumunu başaran biri tasarım yenilemekten hiç bahsetmesin. beceriksizlik çöktü üzerlerine. tema seçeneklerini zaten sunuyorsun kullanıcıya. nasıl bir tasarım düşünüyorlar diyemeyeceğim. galiba linux versiyonlarından esinlenip adeta kopya çekerek, light windows versiyonlarını görürsek şaşırmayın.
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Format atmaktan kurtuldum diyebilirim. 3 sene oldu nazar değmesin :) şaşırtıcı ama gerçek
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    Fatih (Fatih D.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Win7 tasarımını koy geç, daha kullanışlısı yok. İş olsun diye saçma sapan arayüzler üretip duruyorlar yenilik yapacağız diye.
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    neronidas (Veysel EJDER) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Microsoft kendi ağzından yeni bir Windows sürümü çıkarmayacağını bundan seneler önce duyurdu.
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    16052 kez okundu.
    91 kişi, toplam 100 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, tasarım ve Yazılım
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