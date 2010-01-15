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Windows 7 Hizmet Paketi 1 (SP1) Eylül ayında gelebilir, işte detaylar!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
30,9b
1
78
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7 Hizmet Paketi 1 (SP1) Eylül ayında gelebilir, işte detaylar!
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Kimilerince şimdiye kadar hazırlanan en iyi Microsoft işletim sistemi olarak gösterilen Windows 7 için Hizmet Paketi 1 (SP1) çalışmaları sürürüyor. Kurumsal pazardaki pek çok müşterinin ciddi bir güncelleme çıkmadan Windows 7'ye geçmek istememesi karşısında kolları sıvayan Microsoft, mümkün olan en kısa sürede Hizmet Paketi 1'i duyurmayı hedefliyor. Microsoft cephesinden henüz resmi herhangi bir tarih açıklanmış olmasa da gelen yeni bilgiler, Hizmet Paketi 1'in Eylül ayında kullanıma sunulabileceğini işaret ediyor. Peki Hizmet Paketi 1, Windows 7'ye neler kazandıracak ?

Windows XP ve Windows Vista için hazırlanan Hizmet Paketleri'nde olduğu gibi Windows 7 SP1 de çıktığı an itibariyle RTM sürümüne kadar yayınlanmış tüm güncellemeleri içerecek. WiFi ve Bluetooth için yeni güncellemeler içermesi beklenen Hizmet Paketi 1 aynı zamanda USB 3.0 desteği de içerecek. Öte yandan irili ufaklı başka güncellemelere de sahip olacak Windows 7 Hizmet Paketi 1'in, Windows Vista için çıkan SP1 ve SP2'deki gibi radikal değişiklikler getirmesiyse beklenmiyor.


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meggem 9 yıl
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Windows 7 Sp1 (Beta) technet.microsoft.com/...
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ilhanburak 9 yıl
win7 de msnin takılması çok kötü xp ye döneceğim ama üşeniyorum
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Schneeflocke 9 yıl
Beyler kimse beni yanlış anlamasın ama w7 resmen oyun özürlü bir işletim sistemi o kadar söylüyorum ki bana çıkarttıgı problemleri yazsam buraya sözlük olur.. o derecede dandik ama bir oturunca herşey forever w7 ama şimdilik xp forever...
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DH Misafiri 9 yıl
Bende win7 kullananlardan biriyim ama kimse camur atmasın yeni gelecegin yeni işletim sistemi tabiki eski sistemlerde pürüz cikarticak normaldir yeni oldugu icin bende eski sistemde kurdum nasıl bisimis dedim ama eskiyi satıp yenisini aldıktan sonra caktım davayı yeni sistemde xpden daha iyi verim veriyor
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kuruerhan 9 yıl
bende win7 den çok memnunum çıktığından beri 1 yada 2 sefer format ettim ama xp yada vista kullanıyorken ayda bir format olmadı çokmuş dosya eksik virüs bulaşmış bune be Class Windows 7
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OlcaytoHun 9 yıl
Bu haber için biraz erken olmamış mı? Daha o zamana 8 ay var, o da çıkarılmaya çalışılacağı zaman. Yani pekala 10 ay veya 12 ay sonrası olabilir Sp1' in çıkışı. Öyleyse bu haber niye bu kadar önemli de şimdiden veriliyor onu anlamadım ben. Sonuçta bir windowsun kendisi değil servis paketi çıkacak.
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TIMERIDER 9 yıl
epeydir win 7 yitest ediyorum kendi izlenimlerimi aktarayım;vista gibi sistem kaynaklarını sömürmüyor,birkaç basit performans ayarıyla win xp kadar bellek kullanıyor ,görselliğe önem vermeyenler home basic alsınlar,ben aero özelliğini kapattım pc yi yormasın diye.pc min biosunu güncelleyince win 7 ile olan sorunları düzeldi.Şu ana kadar memnunum.
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sonalp 9 yıl
vakti zamanında xp kernelli longhornu indirmiştim ve hayran kalmıştım çalışma sistemine

neydi hocam seni hayran bırakan, neydi bizim bilmediğimiz o longhorn kernel in büyüsü. bir link rica etsem mümkünse ms technical article bahsettiğin kernel üzerine.
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talh4wk 9 yıl
su splere gıcık oluyorum bi format atsak bitse ama ille bişeler yükleyecez :S
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Guest-6F17B5B5B 9 yıl
Ya ben bu haberi taaa 10 gün önceden 5 Ocak 2010; 21:05:13 tarihinde burada detaylı bir şekilde yayınladım haber nasıl çıktı nereden geldi yorum nedir diye ama bir kişi bile yorum yapmadı ama fx57 yayınlayınca hit oldu anlamadım gitti


Ayrıca neredeyse 2 ay önce açtığım 21 Kasım 2009; 10:20:07 tarihli burada ki konuda sp1 ile ilgili microsoftun bütün açıklamalarını yayınlamıştım
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Batuist 9 yıl
Şu haliyle bile yeterli.. sırf kurumsal müşterileri çekmek için yalandan bi toplu güncelleme paketi çıkarıcaklar adına da SP1 diyecekler sonra al sana yeni bir pazarlama taktiği kimsenin geçmemesi için sebebi kalmıcak...
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milyondabir 9 yıl
xp 64 kullanıyorum en guzeli bence bu
win8 görene kadar sas mam )
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Dovahkiin 9 yıl
Windows 7 bence harika. Sevmediğim tek yönü kopyalama işlemleri XP'den çok daha yavaş...
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max975 9 yıl
hadi bakalım gelsin o zaman 7 yaparız..
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