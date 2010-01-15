Windows 7 Hizmet Paketi 1 (SP1) Eylül ayında gelebilir, işte detaylar!

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Kimilerince şimdiye kadar hazırlanan en iyi Microsoft işletim sistemi olarak gösterilen Windows 7 için Hizmet Paketi 1 (SP1) çalışmaları sürürüyor. Kurumsal pazardaki pek çok müşterinin ciddi bir güncelleme çıkmadan Windows 7'ye geçmek istememesi karşısında kolları sıvayan Microsoft, mümkün olan en kısa sürede Hizmet Paketi 1'i duyurmayı hedefliyor. Microsoft cephesinden henüz resmi herhangi bir tarih açıklanmış olmasa da gelen yeni bilgiler, Hizmet Paketi 1'in Eylül ayında kullanıma sunulabileceğini işaret ediyor. Peki Hizmet Paketi 1, Windows 7'ye neler kazandıracak ?

Windows XP ve Windows Vista için hazırlanan Hizmet Paketleri'nde olduğu gibi Windows 7 SP1 de çıktığı an itibariyle RTM sürümüne kadar yayınlanmış tüm güncellemeleri içerecek. WiFi ve Bluetooth için yeni güncellemeler içermesi beklenen Hizmet Paketi 1 aynı zamanda USB 3.0 desteği de içerecek. Öte yandan irili ufaklı başka güncellemelere de sahip olacak Windows 7 Hizmet Paketi 1'in, Windows Vista için çıkan SP1 ve SP2'deki gibi radikal değişiklikler getirmesiyse beklenmiyor.