Windows 7 için Servis Paketi 1 hazırlıkları başladı

Uzunca bir süredir konuşulmakta olan Windows 7 işletim sistemi, 22 Ekim'de yapılan küresel lansmanla birlikte tüm dünyada satışa sunuldu. Windowx XP'nin yerine hazırlanan ve geliştirme süreci yıllar süren Windows Vista'nın kullanıcı beklentilerini karşılamakta yer yer ciddi sıkıntılar yaşaması sonrasında, Microsoft'un öncelik listesinde ilk sıraya yerleşen ve 18 aylık yoğun bir çalışma sonucunda hazırlanan 7. jenerasyon Windows işletim sistemi, kimi kaynaklarca Redmond merkezli firmanın şimdiye kadar hazırladığı en iyi işletim sistemi olarak gösteriliyor. Geliştirime sürecine katılan 8 milyon aktif beta kullanıcısı ile Microsoft tarihinde yeni bir rekorun gerçekleştiği Windows 7, aldığı tüm övgülere rağmen sorunsuz bir işletim sistemi de değil zira lansmanı üzerinden henüz on günlük bir süre geçmesine rağmen yeni işletim sistemi için Servis Paketi 1 haberleri gelmeye başladı. Elde edilen bilgilere göre Microsoft, SP1 için kolları sıvamış durumda.

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Geliştirme süreci esnasında resmi olmayan Windows 7 sürümlerine kaynaklık eden Wzor, Microsoft'un Windows 7 için Servis Paketi 1 (SP1) hazırlıklarına başladığını belirtti. Geliştirme takvimi netlik kazanan kapsamlı güncelleme paketi için beta sürümünün muhtemelen Aralık ayı içerisinde test kullanıcılarına sağlanacağı, Ocak ayında ise genel kullanıma açılacağı belirtiliyor. Servis Paketi 1 için beta aşamasını takiben önümüzdeki yıl içerisinde iki adet sürüm adayı (RC1 ve RC2) planlanan Servis Paketi 1 için Microsoft'un RTM (Release to Manufacture) yani üretime hazır sürümü ise yaz aylarında çıkarması bekleniyor. RTM sürümünü takiben Windows 7 için hazırlanan Servis Paketi 1'in 2010 sonbahar'ında yani lansman tarihinden bir yıl sonra kullanıma sunulması bekleniyor. İddia edilen yol haritası Microsoft tarafından henüz doğrulanmış olmasa da, hemen her yeni işletim sisteminde olduğu gibi Windows 7 için de Servis Paket(ler)i yayınlanması öngörülüyor.