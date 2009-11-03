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Windows 7 için Servis Paketi 1 hazırlıkları başladı

22 Ekim'de lanse edilen Windows 7 için Servis Paketi 1 hazırlıklarının başladığı konuşuluyor. İşte ilk detaylar!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,8b
1
151
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzunca bir süredir konuşulmakta olan Windows 7 işletim sistemi, 22 Ekim'de yapılan küresel lansmanla birlikte tüm dünyada satışa sunuldu. Windowx XP'nin yerine hazırlanan ve geliştirme süreci yıllar süren Windows Vista'nın kullanıcı beklentilerini karşılamakta yer yer ciddi sıkıntılar yaşaması sonrasında, Microsoft'un öncelik listesinde ilk sıraya yerleşen ve 18 aylık yoğun bir çalışma sonucunda hazırlanan 7. jenerasyon Windows işletim sistemi, kimi kaynaklarca Redmond merkezli firmanın şimdiye kadar hazırladığı en iyi işletim sistemi olarak gösteriliyor. Geliştirime sürecine katılan 8 milyon aktif beta kullanıcısı ile Microsoft tarihinde yeni bir rekorun gerçekleştiği Windows 7, aldığı tüm övgülere rağmen sorunsuz bir işletim sistemi de değil zira lansmanı üzerinden henüz on günlük bir süre geçmesine rağmen yeni işletim sistemi için Servis Paketi 1 haberleri gelmeye başladı. Elde edilen bilgilere göre Microsoft, SP1 için kolları sıvamış durumda.

Windows 7 için Servis Paketi 1 hazırlıkları başladı
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Geliştirme süreci esnasında resmi olmayan Windows 7 sürümlerine kaynaklık eden Wzor, Microsoft'un Windows 7 için Servis Paketi 1 (SP1) hazırlıklarına başladığını belirtti. Geliştirme takvimi netlik kazanan kapsamlı güncelleme paketi için beta sürümünün muhtemelen Aralık ayı içerisinde test kullanıcılarına sağlanacağı, Ocak ayında ise genel kullanıma açılacağı belirtiliyor. Servis Paketi 1 için beta aşamasını takiben önümüzdeki yıl içerisinde iki adet sürüm adayı (RC1 ve RC2) planlanan Servis Paketi 1 için Microsoft'un RTM (Release to Manufacture) yani üretime hazır sürümü ise yaz aylarında çıkarması bekleniyor. RTM sürümünü takiben Windows 7 için hazırlanan Servis Paketi 1'in 2010 sonbahar'ında yani lansman tarihinden bir yıl sonra kullanıma sunulması bekleniyor. İddia edilen yol haritası Microsoft tarafından henüz doğrulanmış olmasa da, hemen her yeni işletim sisteminde olduğu gibi Windows 7 için de Servis Paket(ler)i yayınlanması öngörülüyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Windows 7 de Rhino kurabilen varmı arkadaşlar..XP de tutarlı bir şekilde çalışan programım Win7 de çalışmıyor..uyumluluk taplosundan her şeyi denedim ama bi türlü çalışmadı..
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cmake 9 yıl
DirectX 11.1 entegrasyonu iyi olmuş.
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ben 1 yıl boyunca vista kullandım ve bilgisayarımın özellikleri gayet ii vista kullandım dönemler grafikli oyun yükledim zaman azda olsa bi kasılma oluyordu ve ben bilgisayarımın özelliklerinden kaynaklanıyor sanıyordum ama meğersem vistadanmış windows 7 ye geçtim ve rahatladım tek bi sorunum var kar okuyucumu desteklemiyor ama yakında windows 7 uyumlu driver i çıkar diye düşünüyorum.
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Network KILLER 9 yıl
@furkanboz
bende de KIS 2010 v9.0.0.736 aynı soruna neden oldu. KIS'in düşük sürümünü, bu sürüme güncelleyince sistem sıkıntı yaşamaya başladı. Kaldırıp Avira'yı kurmak zorunda kaldım. Şimdi PC rahat.
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Suvari96 10 yıl
bende Microsoft'u ve tekelvi politikalarını beğenmemekle birlikte yıllardır Free'de olsa microsoft kullanıcısıyım. Diğer linux vs gibi işletim sistemlerinin malesef denememe rağmen kullanamayan bir Donanımhaber üyesi olarak bu başlıkta ilk aklıma gelen sp1 çıktıktan sonra kullandığım ilaçlı windows çalışacakmı oldu!!!
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malki35 10 yıl

Suvari96

bende Microsoft'u ve tekelvi politikalarını beğenmemekle birlikte yıllardır Free'de olsa microsoft kullanıcısıyım. Diğer linux vs gibi işletim sistemlerinin malesef denememe rağmen kullanamayan bir Donanımhaber üyesi olarak bu başlıkta ilk aklıma gelen sp1 çıktıktan sonra kullandığım ilaçlı windows çalışacakmı oldu!!!


çalışır ama bundan bir 5 sene sonra kalpten gidebilirsin
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yxdl11 10 yıl
netboklar için usb den yüklenen versiyon çıktı diyorlar.
daha denemedim.
sistemlerimde resmi satınalma lisanlar var.
fakat eninde-sonunda windows7 ye geçeceğim.
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mehmetgirgin 10 yıl
pardus pardus pardus :D
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al-ozaria 10 yıl
birkaç windows deyimi;
windows ekmektir,
windows sudur,
windows dünyadır,
windowssuz hayat olmaz,
dinime küfreden müslüman olsanın başka hali
windows kullanmıyor olsa
tartışma bitmiştir nokta(.)
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UzmaN345 10 yıl
evet çok saçma hatalar var bende beta 6.1.7600 var beta sanırım bu 22 ekimde çıkan son sürüm ama saçma hatalar var msn kafasına göre kapanıyor vlc player kapanmıyor mesela CoD2 eax 3 açılmıyor oturumu katıyorum birdaha açılıyor bilmiyorum sizde böyle sorunlar varmı ama hızı ve kullanımı çok güzel ve çok karısık geldi bana baya zorlandım örenene kadar bunda önce xp sp 3 vardı sıfır hata be abi haftada 1 kez reset atarsam atıyordum win 7 hergun 3 sefer reset butonuna basıyorum D ve korsan oyun oynuyan arkadaşlar da çok sorun yasıcaklar crackler hiç biri uymuyor 50 oyunda yarısı iptal D sanırım xp devam xp 32 kullanmaya devam acaba diyorum xp 64 yuklesem drıver sorunları yasarmıyım
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bLack §hadow§ 10 yıl
Yamalı bohça, yok SP1 neden bu kadar erken geliyor falan filan.
Adamlar bu pazarın lideri, kullandığınız donanımlara kadar piyasayı yönlendirebilecek güçleri var.
Bu kadar güçlü olmalarına rağmen, pazarlamaya önem veriyorlar, nasıl olsa lideriz demiyorlar.
Sizler Service Pack çıkmasını "yamalı bohça" olarak görebilirsiniz, Microsoft öyle görmüyor.
Serive Pack lafı geçtiği anda bile bütün forumlarda, gazetelerde, teknoloji dergilerinde Microsoft, Windows kelimeleri geçmeye başlıyor. Bir anda gündeme oturuyor.

Adamlar işlerini yapıyor ve bunu da pazarlıyor. Ne yapmalarını bekliyordunuz, hiç hatasız, eksiksiz bir sistem çıkarıp sizlere verip, hadi tüketiciler bizden bu kadar, 3-4 sene sonra yeni sistemle görüşmek üzere mi desinler? Kendilerini unuttursunlar mı?

Ufacık bir güncelleme ile bile Windows, Microsoft kelimeleri canlanıyor aklınızda, sürekli markayı çağrıştırıyorlar size.

Sistem çıkmadan dağıtılan betalar, Microsoft'un bu kadar korsan kullanıma göz yumması, üniversitelerde öğrencilere özel kampanyaları vs. bunlar nasıl Microsoft'a yarar sağlıyorsa, güncellemeler de aynı şekilde firmaya yarar sağlıyor.

Eğer güncelleme işine bu kadar erken girmişlerse de, Windows 7'den beklentileri büyük demekki. O yüzden ellerini çabuk tutuyorlar.


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sfrr 10 yıl
servis pack o zaman su anlama gelir;W7 yarım yamalak bir isletim sistemi,once alın sonra telefi ederiz...
beta surumleri daha piyasadayken hackırlar;w7 yuklenirken icerisine yerlestirilecek bir dosya ile sistem guvenligi tamamen ise yaramaz bir duruma gelecektir ve sorunu gidermenin tek yolu,bastan yapılandırılmasıdır...
Bu yorum xp sp1,sp2,sp3 ve sp4ler icinde yapılabilir.
Bu sebeble tasların yerine oturmasını beklemek en guzeli,W7 saglam bir sistem olana kadar xpye devam...
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XRacer 10 yıl

Win7 kurdum, denedim kocaman butonlar, görseller, indexin sevis gibi nedenlerle XP den daha yavaş çalışıyor.
USB tanımı, klasör açma vs. işlemlerinin her birinde 0.1-3 sn fark atıyor. Günde 500 kez bunları yaptığınızı düşünürseniz ben hala XP diyorum. DX11 de çok fazla bir artısı yok.
Kişiden kişiye değişir.Süperbarı müthiş işime yarıyor.Aero Snap sayesinde birden fazla pencerede saniyeler içinde kontrol sağlıyorum.masaüstü arkaplanını değiştiriyor (ek yazılım olmadan) böylece canım sıkılmıyor.Vista'da kasan (2 boyutlu) oyun Win7'de kasmadan çalışıyor.
İşlemci P4 2.4 Ghz ve 1 gb ram.Ama sanki Core 2 duo +2 gb kullanıyor gibiyim.Aynı anda 4-5 uygulamayla çalışıyorum, performans olarak P4'ten beklenebileceğin çok üstünde.Bunu yapsa yeter zaten.
XP'de dahi çoklu görev performansı böyle değildi (Ciddiyim)
Şu an tek sorunumuz USB Bellek takınca sistemin çökmesi o da sanıyorum anakartın bir sorunu.Kuzenlerde de kullanıyorum böyle bir sorun görmedim.
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