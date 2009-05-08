Windows 7 logo programını geçen ilk anakart ASRock'dan

Anakart dünyasının popüler isimlerinden Tayvan merkezli ASRock, yaptığı açıklama ile P45 yonga setli P45XE modelinin, Windows 7 logo programını geçen ilk anakart olduğunu ve Microsoft'un yeni işletim sistemine resmi olarak destek verdiğini açıkladı. P45XE modeline ek olarak ASRock, Windows 7 işletim sistemiyle uyumlu anakartlarının yer aldığı yeni bir liste de yayımladı. 7. jenearasyon Windows işletim sistemi için sürücü desteğine sahip olan anakartlar arasında hem Intel hem de AMD işlemcilere destek veren modeller yer alıyor.

Modeline göre Intel'in X58, P45, P43, AMD'nin 790GX, 780G, 770 ve Nvidia'nın nForce 780a, 740a/i ve 630a yonga setlerini kullanan anakartların tam litesi şu şekilde;

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