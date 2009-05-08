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Windows 7 logo programını geçen ilk anakart ASRock'dan

10 yıl
6,5b
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4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart dünyasının popüler isimlerinden Tayvan merkezli ASRock, yaptığı açıklama ile P45 yonga setli P45XE modelinin, Windows 7 logo programını geçen ilk anakart olduğunu ve Microsoft'un yeni işletim sistemine resmi olarak destek verdiğini açıkladı. P45XE modeline ek olarak ASRock, Windows 7 işletim sistemiyle uyumlu anakartlarının yer aldığı yeni bir liste de yayımladı. 7. jenearasyon Windows işletim sistemi için sürücü desteğine sahip olan anakartlar arasında hem Intel hem de AMD işlemcilere destek veren modeller yer alıyor.

Modeline göre Intel'in X58, P45, P43, AMD'nin 790GX, 780G, 770 ve Nvidia'nın nForce 780a, 740a/i ve 630a yonga setlerini kullanan anakartların tam litesi şu şekilde;

Windows 7 logo programını geçen ilk anakart ASRock'dan
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sertacaygun 10 yıl
İş sadece logo programlarıyla bitse yine iyi...
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OverClocK1ng 10 yıl
Asus un yan firması olduğu her tarafından anlaşılıyor. Anakart modellerine baksanıza. M3A780 neredeyse Asus ile aynı isimleri kullanmış.
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killnOd 10 yıl
Surucu destegine gerek yokki win7 zaten s939 bordlari bile herseyiyle taniyor hemde stabil olarak calisiyor.
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VenomS 10 yıl
vallahi ilginç ama dolaylı yoldan asusun yan firması olduğu biliniyor ama asustan daha önce testlerden geçmeside büyük başarı
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