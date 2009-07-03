Windows 7'nin SSD satışlarına yardımcı olması beklenmiyor

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Dizüstü bilgisayar üretilcilerinden alınan bilgiye göre Windows 7'nin SSD satışlarına hız kazandırması beklenmiyor. Bilindiği üzere Windows Vista işletim sisteminin SSD teknolojisinin avantajlarından tam anlamıyla yararlanamaması tartışmaları da beraberinde getirmiş ve Microsoft, Windows 7 ile SSD'lere gerekli desteğin verileceğini açıklamıştı.

Ancak dizüstü bilgisayar üreticilerine göre SSD ve HDD teknolojileri arasındaki maliyet farkından ötürü, Windows 7 lansmanının da SSD satışlarında ciddi etki yaratması beklenmiyor. Gigabyte başına maliyeti 4-5$ olan SSD'lere karşı sabit disk yani HDD'lerde aynı maliyetin sadece 0.5$ olması SSD'lerin önündeki en büyük engel olarak değerlendiriliyor.

En az 3 yıl daha orta segmentte depolama standardı olmayacağı düşünülen SSD teknolojisi, yapılan tahminlere göre 2009 yılında satılan tüm dizüstü bilgisayarların ancak %1'inde kullanılmış olacak yani 2009 yılında satılan 1.5 milyon dizüstü bilgisayarda depolama çözümü olarak SSD teknolojisine yer verilmiş olacak.