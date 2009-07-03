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Windows 7'nin SSD satışlarına yardımcı olması beklenmiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7'nin SSD satışlarına yardımcı olması beklenmiyor
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Dizüstü bilgisayar üretilcilerinden alınan bilgiye göre Windows 7'nin SSD satışlarına hız kazandırması beklenmiyor. Bilindiği üzere Windows Vista işletim sisteminin SSD teknolojisinin avantajlarından tam anlamıyla yararlanamaması tartışmaları da beraberinde getirmiş ve Microsoft, Windows 7 ile SSD'lere gerekli desteğin verileceğini açıklamıştı.

Ancak dizüstü bilgisayar üreticilerine göre SSD ve HDD teknolojileri arasındaki maliyet farkından ötürü, Windows 7 lansmanının da SSD satışlarında ciddi etki yaratması beklenmiyor. Gigabyte başına maliyeti 4-5$ olan SSD'lere karşı sabit disk yani HDD'lerde aynı maliyetin sadece 0.5$ olması SSD'lerin önündeki en büyük engel olarak değerlendiriliyor.

En az 3 yıl daha orta segmentte depolama standardı olmayacağı düşünülen SSD teknolojisi, yapılan tahminlere göre 2009 yılında satılan tüm dizüstü bilgisayarların ancak %1'inde kullanılmış olacak yani 2009 yılında satılan 1.5 milyon dizüstü bilgisayarda depolama çözümü olarak SSD teknolojisine yer verilmiş olacak.


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asaltek 10 yıl
ufak boyutlu dizüstüler için super bir icat...Fakat 2010 un sonuna kadar 15.4-17" ekranlı notebooklara lüx gelir böyle şeyler. An itibari ile ilaç ST9500420AS...
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GoldPunch 10 yıl
Arkadaşlar şimdi vista kullanıyorum ben windows 7 yi yüklesem performansım artar mı yani ?
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St Batuhan 10 yıl
Açıkçası bir kaç büyük firma ortak bir karar alıp direk ssd üretiminin arttırılması ve bir dönem boyunca ve devam eden sürec boyunca cogu laptop'ında ssd kullanarak ve fiyatları biraz daha az tutarak hem tercih edilirligi hemde kullanımın yaygınlasması-fiyat düsmesi uzun sürec icin ise karı tekrar elde etmeyi saglayabilir.
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BARKU 10 yıl
ssd ancak ucuzlarsa yaygınlaşır ki bir de kapasite meselesi var ortada. 60gb lık diske 200-300 lira vermek herkesin harcı değil
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Kénan 10 yıl
W7'nin yardımcı olacağını sanmam. Zira SSD'ler ucuzlamadıkça yaygınlaşması hayal.
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