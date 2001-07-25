Windows CE 3.0 Açık Kodlu Oldu

http://www.zdnet.com/eweek/stories/general/0,11011,2797358,00.html

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İşletim sistemi çekirdeği , device aygıt yöneticisi, dosya yönetimi ve kaynak kullanımı yönetimini içeren toplam 110.000 yazılı kod satırı açık kodlu hale geldi. Bill Gates'in yaptığı açıklamaya göre ticari olarak kullanılmadığı takdirde istenilen herşey yapılabilicek. Bu Microsoft için çok değişik bir adım. Zira yine aynı yapılan açıklamada Üniversitede okuyan kişileri hedefledikleri belirtiliyor. Ticari olarak rakibi nerdeyse olmadığı bir ortamda Microsoft'un böyle bir adım atmasının iki nedeni olabilir. Birincisi işletim sistemi programcılığını gençelere tanıtmak ve sevdirmek bu sayede çok kalifiye programcı bulabilmek. Diğer neden ise hobi olarak uğraşanlar tarafından Windows CE 3.0'u bir hobi merkezi haline getirtmek. Bu sayede daha fazla program ve daha fazla çeşitlilik olacak.İlginç bir ayrıntı ise yeni lisans anlaşması Microsoft'un en kısa olanı sadece yedi sekiz cümle.Açık kod yazılan kod satırlarının görülmesine ve üzerinde değişiklik yapılabilmesine izin verilmesi demektir.