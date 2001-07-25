Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows CE 3.0 Açık Kodlu Oldu

18 yıl (Son Güncelleme: 18 yıl)
179
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İşletim sistemi çekirdeği , device aygıt yöneticisi, dosya yönetimi ve kaynak kullanımı yönetimini içeren toplam 110.000 yazılı kod satırı açık kodlu hale geldi. Bill Gates'in yaptığı açıklamaya göre ticari olarak kullanılmadığı takdirde istenilen herşey yapılabilicek. Bu Microsoft için çok değişik bir adım. Zira yine aynı yapılan açıklamada Üniversitede okuyan kişileri hedefledikleri belirtiliyor. Ticari olarak rakibi nerdeyse olmadığı bir ortamda Microsoft'un böyle bir adım atmasının iki nedeni olabilir. Birincisi işletim sistemi programcılığını gençelere tanıtmak ve sevdirmek bu sayede çok kalifiye programcı bulabilmek. Diğer neden ise hobi olarak uğraşanlar tarafından Windows CE 3.0'u bir hobi merkezi haline getirtmek. Bu sayede daha fazla program ve daha fazla çeşitlilik olacak.

İlginç bir ayrıntı ise yeni lisans anlaşması Microsoft'un en kısa olanı sadece yedi sekiz cümle.

Açık kod yazılan kod satırlarının görülmesine ve üzerinde değişiklik yapılabilmesine izin verilmesi demektir.
http://www.zdnet.com/eweek/stories/general/0,11011,2797358,00.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim