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Windows Mobile 6.5 tabanlı akıllı telefonlar 6 Ekim'de geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,3b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Mobile 6.5 tabanlı akıllı telefonlar 6 Ekim'de geliyor
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Android ve Maemo 5 gibi Linux tabanlı mobil işletim sistemlerinin akıllı telefonlardaki yaygınlaşması beklenedursun, Microsoft da Windows Mobile için yeni sürüm çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan gelecek sene anons edilmesi beklenen Windows 7 üzerinde çalşan firma, öte taraftan da güncel Windows Mobile sürümü olan 6.1'in üzerine bazı önemli yenilikler ve ciddi güncellemeler getirmesi beklenen Windows Mobile 6.5'i hazırlıyor. Yeni bir kullanıcı arayüzü, Windows Marketplace (Apple AppStore'un Windows karşılığıu), güncellenmiş browser ve hemen hemen tüm içerik için senkronizasyon olanağı tanıyan MyPhone servisi gibi yeniliklere sahip olacağı bildirilen Windows Mobile 6.5 için lansman tarihi de açıklandı.

22 Ekim'de gerçekleştirilmesi beklenen Windows 7 lansmanından iki hafta önce 6 Ekim'de anons edileceği bildirilen Windows 6.5'in Samsung, LG, HTC, Sony Ericsson, HP, Toshiba ve Acer gibi sektör devi isimler tarafından yeni nesil akıllı telefonlarında kullanılması bekleniyor. Operatör tarafında ise Windows Mobile 6.5 için AT&T, Sprint, Verizon Wireless, Vodafone, Orange ve Deutsche Telekom ile çalışma yapılacağı açıklandı.


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srdrtkn 9 yıl
arkadaşlar ben samsung b7320 almayı düşünüyorum ama windows tabanlı işletim sistemi düşündürüyor beni açıkçası.wm hızı konusunda bir problem yaşarmıyım sizce?
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ten_don 9 yıl
bende bir htc touch 3g alayım diyorum ama işletim sistemi olarak bu kadar seçenek varken paramla windowsta rezil olmayayım
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brkkyk 10 yıl
cooked romlarda cogu cihaz icin hala stabiliteyi saglayamadilar:(
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sonmezfikret 10 yıl
artık renk scalasınıda artırmalı windows mobile bildigim kadarıyla asıl büyük gelişme Windows mobile 7 ile gelecek
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wolf1907 10 yıl
bu ara geçiş zati 2010 un ortasına doğru sanırım asıl bomba gelcek windows 7
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thedeparted 10 yıl
Windows Mobile 6.5'i gerçekten çok beğendim ben. Sliding Panel'i ev ekranına entegre etmek bence çok akıllıca bir iş olmuş; hem parmakla kullanım kolaylığı sağlamış, hem görsel olarak çok hoş olmuş, hem de Microsoft'a özgü olduğu için taklite kaçmamış. Ayrıca artık parmakla kullanma açısından WM çok yol katetmiş.

Ben WM'nin Professional (Standartı zaten çok kullanışlı ve hoş) işletim sistemini en çok eleştirenlerden biriyimdir. Ancak WM 6.5 ile iyice silkelenen MS'un WM 7 ile çok daha başarılı olacağı kanısındayım.
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