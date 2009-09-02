Windows Mobile 6.5 tabanlı akıllı telefonlar 6 Ekim'de geliyor

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Android ve Maemo 5 gibi Linux tabanlı mobil işletim sistemlerinin akıllı telefonlardaki yaygınlaşması beklenedursun, Microsoft da Windows Mobile için yeni sürüm çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan gelecek sene anons edilmesi beklenen Windows 7 üzerinde çalşan firma, öte taraftan da güncel Windows Mobile sürümü olan 6.1'in üzerine bazı önemli yenilikler ve ciddi güncellemeler getirmesi beklenen Windows Mobile 6.5'i hazırlıyor. Yeni bir kullanıcı arayüzü, Windows Marketplace (Apple AppStore'un Windows karşılığıu), güncellenmiş browser ve hemen hemen tüm içerik için senkronizasyon olanağı tanıyan MyPhone servisi gibi yeniliklere sahip olacağı bildirilen Windows Mobile 6.5 için lansman tarihi de açıklandı.

22 Ekim'de gerçekleştirilmesi beklenen Windows 7 lansmanından iki hafta önce 6 Ekim'de anons edileceği bildirilen Windows 6.5'in Samsung, LG, HTC, Sony Ericsson, HP, Toshiba ve Acer gibi sektör devi isimler tarafından yeni nesil akıllı telefonlarında kullanılması bekleniyor. Operatör tarafında ise Windows Mobile 6.5 için AT&T, Sprint, Verizon Wireless, Vodafone, Orange ve Deutsche Telekom ile çalışma yapılacağı açıklandı.