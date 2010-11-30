Windows Phone 7'nin ilk büyük güncellemesi "devasa" olabilir

Kimilerin göre Microsoft'un aceleci davranarak kullanıcılarla buluşturduğu " Windows Phone 7'nin ilk büyük güncellemesi; platformun geliştiricilerinden Chris Walsh'a göre "devasa" olacak ve Ocak 2011'de yayınlanancak.

Geliştirici Walsh, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında Windows Phone 7'nin ilk büyük güncellemesinin devasa olacağını duyduğunu belirtirken; takipçilerinden bazılarına verdiği cevaplarda Microsoft'un Windows Phone 7'i kullanıcıyla buluşturmadan çok önce güncelleme üzerinde çalışmalara başladığını ve Apple'ın üç senede yapabildiklerini Microsoft'un üç ayda yaptığını vurguladı.

Walsh'in muazzam olacağını söylediği güncellemenin WP7'e adım adım navigasyon desteği, çeşitli iyileştirmeler, çeşitli formlarda çoklu program desteği, kopyala-yapıştır yeteneği gibi önemli özellikleri kazandıracağı düşünülüyor.