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Windows Phone 7'nin ilk büyük güncellemesi "devasa" olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,4b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Windows Phone 7'nin ilk büyük güncellemesi
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Kimilerin göre Microsoft'un aceleci davranarak kullanıcılarla buluşturduğu " Windows Phone 7'nin ilk büyük güncellemesi; platformun geliştiricilerinden Chris Walsh'a göre "devasa" olacak ve Ocak 2011'de yayınlanancak.

Geliştirici Walsh, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında Windows Phone 7'nin ilk büyük güncellemesinin devasa olacağını duyduğunu belirtirken; takipçilerinden bazılarına verdiği cevaplarda Microsoft'un Windows Phone 7'i kullanıcıyla buluşturmadan çok önce güncelleme üzerinde çalışmalara başladığını ve Apple'ın üç senede yapabildiklerini Microsoft'un üç ayda yaptığını vurguladı.

Walsh'in muazzam olacağını söylediği güncellemenin WP7'e adım adım navigasyon desteği, çeşitli iyileştirmeler, çeşitli formlarda çoklu program desteği, kopyala-yapıştır yeteneği gibi önemli özellikleri kazandıracağı düşünülüyor.

Windows Phone 7'nin ilk büyük güncellemesi
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Miller57 8 yıl
Merak ediyorum Twitter yokken bu bilgiler kamuoyuna nasıl sızdırılıyordu ?
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cchn80 9 yıl
Ozellikle htc nin windowslu telefonlari dogubankta satilmaya baslanmis ama turkce menu yok teli nasil turkce yapicaz bir bilgisi olan varmi
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Garen Yöndem 8 yıl
Türkçe olmadığı için Türkiyede resmi olarak satılamıyoru zaten. 2011'in ilk çeyreğinde 5 dile daha destek gelicekmiş ama Turkçe içinden çıkarılmış. Muhtemelen sonraki postaya ertelendi Türkçe. 2011 ortalarında veya sonlarında resmi olarak türkçe görebiliriz wp7de. O zaman Türkiye ye de resmi garantili vs gelmiş olacak zaten :)
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DH Misafiri 9 yıl
Zaten şu mantığı da ben anlamıyorum. Apple bi kuyuya taş atsa herkes wow der MS kaya yuvarlıyor herkes çok doğal karşılıyor.
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Buzmavisi 9 yıl
Gerçekten çok stabil ve hızlı bir sistem kurdular. Eğer bu güncellemeyle, bu hız ve stabilite devam ederse iOS ve Android'e bir alternatif olabilir. Microsoft'u tanıyorsak alternatif olmaktan öteye gidecektir.
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oktayakgoz 9 yıl

DH Misafiri

Zaten şu mantığı da ben anlamıyorum. Apple bi kuyuya taş atsa herkes wow der MS kaya yuvarlıyor herkes çok doğal karşılıyor.


Herkes konumuna göre ağırlanıyor. microsoftun tükürdüğü yerde apple boğulur.
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darkaura 9 yıl
microsoft telefon isine el attigindan beri surekli cok iddiali konusuyor. hatta isi iphone ve androide tabut yapip temsili cenaze toreni duzenlemeye kadar goturduler.
iddialilar ama henuz "wow" dedirtcek hic bir seylerini goremedik.
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murdocklawless 9 yıl
muazzam değil devasa olacak demişler.
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