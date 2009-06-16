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Wolfram Alpha artık iPhone kullanıcılarının da hizmetinde!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Wolfram Alpha artık iPhone kullanıcılarının da hizmetinde!
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Alanında en saygın uygulamalardan birisi olan ve matematiksel modeller için stadart kabul edilen Mathematica yazılımının arkasındaki isim olan Stephen Wolfram tarafından geliştirilen ve aylardır Google'a rakip olarak gösterilen yeni internet servisi Wolfram Alpha artık iPhone uyumlu.

Kullanıcıların sorduğu sorulara cevap verebilen ve kimilerince Wikipedia ile Google'ın bir karşımı olarak gösterilen Wolfram Alpha, basit bir arama penceresi ile kullanıcılara uçsuz bucaksız bir bilgi kaynağında hızlı ve etkin bir şekilde sonuca ulaşmayı hedefleyen özel, özel olduğu kadar gelişmiş bir servis. Günün yaygın akımlarını yakalayarak kullanım oranının hızlı arttırılması hedeflenen Wolfram Alpha artık, Apple iPhone kullanıcılarının da hizmetinde.

Internete giriş için kullanılan en popüler akıllı telefon olarak gösterilen Apple iPhone kullanıcıları, Wolfram Alpha'ya sorunsuz bir şekilde ulaşarak cevabı merak ettikleri sorular için detaylı arama yapabilecekler. iPhone dışında iPod Touch ile de uyumlu olduğu belirtilen ve http://www.wolframalpha.com/iphone/ adresinden ulaşılabilen yeni mobil hizmetin yanı sıra Wolfram Alpha için iPhone ve diğer akıllı telefonlara öze uygulama hazırlanmasının da gündemde olduğu belirtiliyor.

Editörün Notu: Hatırlanacağı üzere Donanimhaber.com iPhone sayfası da aylar önce kullanıcıların hizmetine sunulmuştu.


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karantina61 10 yıl
İphone a özel bi uygulama olarak yapılsa daha iyi olur... devamlı safariye girip çıkmak zorunda kalmayız...
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Fettah34 10 yıl
Hani sürekli diyorum ya...

iPhone'u rakipsiz kılan özelliklerin en başında standartları kendi etrafında şekillendirmek ve herkesi kendine uydurmak diye...
İşte bu haberde bunun kanıtı...

Akıllı telefon piyasası yatsın kalksın iPhone'a dua etsin..
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