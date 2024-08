World of Warcraft: The War Within - inceleme: WoW'un yeni genişleme paketi

Tam Boyutta Gör Yeni bir genişleme paketi ve bizi karşılayan yeni bir efsane sinematik. Oyunu açtığınızda ilk başta izleyeceğiniz sinematik, aslında bundan aylar önce genişleme paketini duyurduklarında yayınladıkları sinematik. Fakat oyunu açar açmaz karşılaşınca, tekrar bir tüyler diken diken oldu.

World of Warcraft: The War Within

İzlemek isteyenler için:

Tabii ki de ayrı ayrı sinematiği incelemek isterdim fakat işin içinde çok derin bir hikaye olduğu için de bu konuda çok fazla detaya giremeyeceğim. İzlemeye üşenenler için de şöyle özetleyelim tek cümle ile: Thrall, Anduin’e; “gel üzerindeki geçmişin yükünü bırak, birlikte şu duyduğumuz seslerin üstesinden gelelim.” diyor. Anduin de “Tamam!” diyor.

Ayırca Blizzard, şöyle de bir video yayınlayarak hikayeye uzak olanlara, hikayeden kopmuş olanlara çok iyi bir jest yapmış:

Şimdi, genişleme paketine gelecek olursak, tabii ki her genişleme paketinde de olduğu gibi aklımıza hemen “Acaba?” soruları geliyor. Peki ya gerçekten, World of Warcraft: The War Within genişleme paketinde yenilik olarak ne geliyor? Hemen birlikte inceleyelim.

Yeni Bölgeler!

Onlardan bir tanesi ise Azj-Kahet adlı bölge. Bu bölge direkt karanlık, sisli, mistik, pis hissettiriyor. Bol bol böcek göreceğimiz bir bölge gibi gözüküyor. Bol bol örümcek görebiliriz. Böceğe doyacağımız bir alan gibi gözüküyor.

Ardından Isle of Dorn da yeni bölge olarak geliyor. Bu bölge ise Azj-Kahet’e nazaran çok daha iç açıcı. Aslında tam olarak klasik bir World of Warcraft harita mantığı var. Biraz ondan, biraz bundan. Her kesime uygun, her ruh haline uygun, farklı temalarda haritalar ekleniyor oyuna. Isle of Dorn ise daha yeşil bir memleket gibi düşünülebilir.

Tam Boyutta Gör

Yeni Bir Irk(!): Earthen

Eleştirmek serbest. Evet, yeni içerik ne olursa olsun güzel. Fakat şunu hatırlayalım: Dragonflight genişleme paketinde yeni gelen ırk ejder gibi bir şeydi. Ejdercik. Minik ejder veya her neyse. Bildiğiniz uçan kaçan zıplayan havada süzülen bir karakteriniz oluyordu.

World of Warcraft’ta şu an olan “cüce” ırkları sayalım:

Dwarf, Gnome, Goblin, Dark Iron Dwarf, Mechagnome, Vulpera. Hadi Vulpera’yı da çıkartalım, fakat günün sonunda küçük.

Yeterince cüce ırkı varken bir tane daha cüce ırkına ihtiyacımız ne kadar vardı tartışılır.

Murloc olabilirdi. Naga olabilirdi. Satyr, Vrykul, Tortollan, Imp ve hatta Tuskarr bile olabilirdi. “Farklı” hissettirmedi.

Geçmiş ve Gelecek

Peki ya tek güncelleme bunlar mı? Tabii ki de değil. Yeni yetenek ağacı, kozmetikler, zindanlar, görevler, bölgeler, iyileştirmeler, yeni klan özellikleri ve daha nicesi de oyuna ekleniyor.

Aslında Blizzard daha önce yapmadığı bir şey yaptı. Şunu söylemek gerekiyor ki, World of Warcraft: Dragonflight tüm ilgili oyuncuları heyecanlandırdı çünkü gerçekten de çok nokta atışlar ile birçok şeyi tam da kullanıcılara uygun, ayrıca oyunu da “bozmadan” yapmışlardı. Oyun çok ama çok büyük bir ilerleme sergiledi. Çok fazla “geri dönen” kullanıcı oldu. Çok fazla oyuncu oyuna sıfırdan ve yeni başladı. Çünkü hem yeni özellikler gelmişti, hem de mevcut özelliklere reform niteliğinde güncellemeler gelmişti.

World of Warcraft’ın tüm dünyasını bildiğiniz üzere bineklerle uçarak gezebiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere Blizzard, ejderleri getirdi ve bu ejderler ile uçma mekaniği tamamen değişti. Sonra da bunu diğer bineklere de uyarladılar. Oyun zaten size özgür hissettiriyorken, artık çok daha fazla bu hisse kapılabiliyordunuz. Hatta o kadar keyifli ve basit bir halde bu özelliği getirdiler ki, kendim bizzat saatlerce etrafta uçarak gezdiğimi biliyorum.

World of Warcraft: Worldsoul Saga ise yeni yaptıkları şey.

senesi adına, 2023 BlizzCon’da Blizzard, tıpkı Marvel Cinematic Universe gibi önümüzdeki süreçteki tüm büyük genişleme paketlerinin üçünü birden duyurdu. Bu, takipçileri fazlasıyla heyecanlandırdı çünkü böyle bir şey ilk defa oluyor. Hatta, diğer “rakip” MMORPG’leri bile düşündüğümüzde, ilk defa böyle bir şey oluyor. Hatta ve hatta, düzenli güncelleme alan online oyunları da düşünürsek, ilk defa böyle bir şey görüyoruz.

Hikayesi de bu kadar derin bir oyun için, çok da yakıştığını söyleyebiliriz.

Ve biz bu Worldsoul Saga’nın daha çok başındayız. Neler neler olacak bilmiyoruz. Şimdiden teori aşıkları çalışmaya başladı. Yüzlerce, binlerce iddia ortaya atıldı. Hikayenin gideceği yeri herkes çok merak ediyor.

World of Warcraft: The War Within

World of Warcraft: Midnight

World of Warcraft: The Last Titan

Genişleme paketlerinin isimleri. Ayrıca düşündüğümüzde, bir genişleme paketi birden fazla sezondan oluşuyor ve her seferinde bizi içeriğe boğuyorlar; gerçekten dolu dolu bir MMORPG sürecine doyacağız.

Sonuç

Sonuç olarak, World of Warcraft: The War Within genişleme paketi, oyunculara yeni bölgeler, mini senaryolar, karakter seçim ekranı yenilikleri ve daha birçok güncelleme sunarak oyunun derinliğini ve çeşitliliğini artırıyor. Blizzard'ın Worldsoul Saga ile attığı adım, oyunun geleceği için büyük bir potansiyel vaat ediyor ve oyunculara heyecan verici bir macera sunuyor. Bu genişleme paketiyle birlikte, World of Warcraft evreninde bizi bekleyen yenilikleri ve hikayeleri dört gözle bekliyoruz. Macera devam ediyor!

