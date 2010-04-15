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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WORTMANN AG'dan Intel Core i5 işlemcili dizüstü bilgisayar: Terra Mobile 1772 Pro

WORTMANN AG firması Intel Core i5 işlemcili dizüstü bilgisayarı Terra Mobile 1772 Pro'yu satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Almanya merkezli bilgisayar üreticisi Wortmann AG, Terra Mobile 1772 Pro adını verdiği yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Wortmann AG'nin yeni dizüstü bilgisayarında 17 inç boyutunda 1680x1050 çözünürlük sunan ekran kullanılmış. Terra Mobile 1772 Pro'da işlemci tercihi 2.27 Ghz işlem hızına sahip Intel Core i5-430M'den yana yapılmış. Sistem belleğinin 3 GB, sabit disk kapasitesinin 320 GB olarak belirlendiği bilgisayarda 1 GB bellekli NVIDIA GeForce GTS250 ekran kartı kullanılıyor. Terra Mobile 1772 Pro'da 2 mp dahili kamera, DVD yazıcı, 6 hücreli batarya, kart okuyucu, WiFi gibi bileşenlerde yer alıyor. 32 bit'lik Windows 7 Home Premium işletim sistemi ile satılacak olan Terra Mobile 1772 Pro'nun fiyatının 1636$ olduğu açıklandı


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kittyhunter 9 yıl
Çözünürlük, işlemci güzel. Hdd yeterli. Kasa fena gözükmüyor. GTS250, 56550'den biraz daha iyi, dolayısıyla performansıda oldukça yeterli olacaktır. Fiyatı ise daha iyi olabilirdi. Ülkemize zaten gelmez, gelse bile monster'ın nblb2 modeli bundan çok daha iyi, çözünürlüğü daha yüksek, işlemcisi daha iyi, fiyat olarak daha ucuz.
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