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Xbox 720'de Microsoft-Intel işbirliği olabilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Crytek tepe yöneticisi Cevat Yerli hem Xbox 720 hemde Playstation 4 için 2011 yılını işaret etmişti. Cevat Yerli'nin açıklamalarını takiben yeni nesil konsolların sahip olacağı konfigürasyonlar da tartışılmaya başlandı. Xbox 360'ı rakipleri PS3 ve Nintendo Wii'den aylar önce pazara sunarak satış anlamında ciddi rakamlara ulaşmayı başaran Microsoft, Xbox 720 (isim ?) için yeniden Intel'e dönebilir. Yeniden dönebilir diyoruz çünkü yıllar önce kullanıma sunulan ilk Xbox, Pentium tabanlı işlemci kullanıyor ve donanımsal alt yapısıyla masaüstü bilgisayarlara oldukça benziyordu. Güncel modelde kullanılan PowerPC tabanlı işlemcisi ve ATi'nin hazırladığı grafik işlem birimi Xbox 720'de yerini Intel'in çözümlerine bırakabilir. 60GB'lık Xbox 360 Pro'yu kullanıma sunan, ayrıca Japonya pazarında indirime giden Microsoft'un Xbox 720 modeli, 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yongalara sahip olabilir. Oyun stüdyolarının Xbox 360 için dile getirdikleri eleştrilerin başında sınırlı depolama kapasitesi geliyordu. Bu yönde hamleler gerçekleştirmesi beklenen Microsoft yeni oyun konsolunda hem Blu Ray sürücüsüne yer verebilir hemde yüksek kapasiteli sabit disk (belkide SSD) kullanabilir. Önümüzdeki yılın sonuna doğru 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlayan Intel, 2012 yılına doğruysa 22nm üretim teknolojisine geçmeyi ve yine radikal değişiklikler içeren Sandy Bridge kod adlı yeni mikroişlemci mimarisini devreye sokmayı planlıyor. En az 16 çekirdeğe sahip olması beklenen Sandy Bridge tabanlı işlemcilerin SMT (Hyper Threading'in yeni versiyonu) teknolojisiyle mantıksal düzlemde 32 çekirdeğe sahip olmaları bekleniyor. Öte yandan Intel'in önümüzdeki yıla dönük olarak Larrabee kod adıyla kendi grafik çözümlerini üzerinde çalışmakta olduğu da biliniyor. X86 genleri taşıyacak olan Larrabbee ile Intel, CPU ve GPU teknolojilerinin avantajlarını biraraya getirmeyi hedefliyor. Zaten Intel yetkilileri yaptıkları açıklamalarında Larrabee'yi konsollarda da görmek istediklerini dile getirmişlerdi. Yapısal özellikleri itibariyle Larrabee'nin PhysX ve yapay zeka uygulamalarına ek olarak Ray Tracing gibi programlanabilir grafik konularında da yeni nesil konsollara ciddi avantajlar sağlayabileceği üzeinde duruluyor. Nehalem tabanlı işlemcilerini Core i7 adı altında pazara sunacağını açıklamasıyla, acaba Microsoft'un çalışmaları devam eden Windows 7 işletim sistemini hatırlatmak mı istiyor tartışmalarını alevlendiren Intel ve Microsoft'un yakın ilişkisi Intel'in grafik pazarına girecek olmasıyla birlikte Xbox 720'de de varlığını hissettirebilir. Tüm bu gelişmelere karşı Microsoft'un henüz resmi bir açıklama yapmadığını da hatırlatalım.
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mustafa_550 11 yıl
bu kadar yakın ilşikisi olan microsofttan beklenir ama konsolda x86 işlemci kullanılırsa üzerine windows kurarız masaüstünden farkı kalmaz gibi geliyo aceba bunun için bi önlem alabilirler mi? haber için sağol fx57
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl
Neden adı 720 oldu anlamadım

360x2 neden böyle yani ilginç
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hellmare 11 yıl

Orjinalden alıntı: mustafa_550

bu kadar yakın ilşikisi olan microsofttan beklenir ama konsolda x86 işlemci kullanılırsa üzerine windows kurarız masaüstünden farkı kalmaz gibi geliyo aceba bunun için bi önlem alabilirler mi? haber için sağol fx57


Walla bu microsoft tuhaf bir firma!
Korsana ençok davetiye çıkarıp ama en çok korsandan şikayet eden yine aynı firma!!,
Bu tecrübeden belki windows 7 xbox 720 çatısı altında çalışabilir!!!!
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