Xbox Haziran 2025 güncellemesi yayında: İşte yenilikler

Xbox Haziran 2025 güncellemesi yayında
Microsoft'un duyurusuna göre Copilot, oyunlar için beta sürümüne girdi. Böylece kullacılar, zorlandıkları bölümlerle ilgili ipuçları alabiliyor, video rehberler talep edebiliyor ya da aktif olarak oynadıkları oyun hakkında gerçek zamanlı yardım isteyebiliyor. Bu işlevin yıl sonuna doğru ROG Xbox Ally serisine de gelmesi bekleniyor.
Xbox PC uygulaması tarafında da önemli değişiklikler var. Yayıncı kanalları özelliğiyle birlikte artık oyuncular, Game Pass sekmesi altında favori geliştiricilerine ait oyunları özel bir arayüzle keşfedebiliyor. Buna ek olarak, yeni "toplu oyun kütüphanesi" desteği sayesinde Xbox, Game Pass, Battle.net ve diğer önde gelen platformlardan yüklenen oyunlar tek bir panel altında toplanıyor. Bu yenilik ilk etapta Xbox Insider kullanıcılarına açılmış durumda ve yıl sonunda ROG Xbox Ally modellerine de sunulacak.
Konsollar için daha fazla özelleştirme seçeneği
Konsol tarafında ise ana ekranda gösterilen uygulama ve oyun kutucukları için daha fazla kişiselleştirme seçeneği eklendi. Kullanıcılar artık sistem uygulamalarını gizleyebiliyor, favori başlıkları sabitleyebiliyor ve kutucuk sayısını azaltabiliyor.
Daha fazla oyuna klavye-fare desteği
Güncelleme kapsamında dokunmatik ve klavye-fare desteği de genişletildi. Zenless Zone Zero gibi oyunlarda her iki giriş seçeneği sunulurken, Avowed ve Metaphor: ReFantazio gibi yapımlarda ise dokunmatik kontroller aktif hâle geldi.
- Assassins Creed Shadows
- Assassins Creed Valhalla
- Blue Prince
- Mullett Madjack
- Planet Coaster 2
- Planet Zoo: Console Edition
- Smite 2
- Zenless Zone Zero
Son olarak Microsoft, Xbox'ın bu yıl Gamescom'da yer alacağını da açıkladı. Etkinlikte Xbox Game Studios'a ait duyurular bekleniyor. Henüz detay verilmemiş olsa da, Grounded 2 ve The Outer Worlds 2 gibi projelerin öne çıkması muhtemel.
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