XBOX'ta dijital dönem başladı: Yeni özellik herkese açıldı

Tüm kullanıcılar için kullanıma sunulduğu, Xbox Mühendislik Lideri Eden Marie tarafından doğrulandı. Özellik aktif değilse, kullanıcılara Xbox konsollarını yeniden başlatmaları öneriliyor. Uyumlu oyunların resmi bir listesi henüz yayınlanmadı.
Oyunun dijital kopyası nasıl edinilecek?
Diski kaybeder ya da başkasına verir veya satarsanız dijital lisansınızı kaybedeceksiniz
Talepten sonra dijital lisans sizin oluyor ancak Xbox, "dijital lisans kullanılamıyor" sorunuyla karşılaşırsanız ve lisansı yeniden talep etmeniz gerekirse diski saklamanızı tavsiye ediyor. Ayrıca, oyun diskini satar ya da birine verirseniz, başka bir kullanıcının Xbox'ına takıldığında dijital sürüme erişiminizi otomatik olarak kaybedeceğinizi unutmayın.
Henüz diskten dijitale dönüştürme özelliğini desteklemeyen birkaç büyük yayıncı olsa da (özellikle Square Enix ve Bandai Namco), diğer yayıncıların çoğu, eski oyun kataloglarının büyük çoğunluğunda bu özelliği destekliyor. Buna, bugün itibariyle Sega da dahil oldu.