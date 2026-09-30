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    XBOX'ta dijital dönem başladı: Yeni özellik herkese açıldı

    Xbox, diskten dijitale dönüştürme özelliğinin tüm konsol sahipleri için aktif olduğunu duyurdu. Oyuncular, uygun Xbox One ve Series X disklerini kalıcı olarak dijital lisanslara dönüştürebilecek.

    Xbox diskten dijitale dönüştürme özelliği herkese açıldı Tam Boyutta Gör
    Xbox diskten dijitale dönüştürme özelliği, resmi olarak duyurulmasının üzerinden neredeyse bir ay geçtikten sonra yalnızca Xbox Insider programındaki kullanıcılar için değil, tüm Xbox kullanıcıları için kullanıma sunulmaya başlandı. Bu, koleksiyonunuzda fiziksel Xbox diskleriniz varsa ve disk okuyuculu bir Xbox konsolunuz varsa, Xbox One ve Xbox Series X|S oyunlarınızın dijital kopyalarını diski takarak almaya başlayabileceğiniz anlamına geliyor.

    Tüm kullanıcılar için kullanıma sunulduğu, Xbox Mühendislik Lideri Eden Marie tarafından doğrulandı. Özellik aktif değilse, kullanıcılara Xbox konsollarını yeniden başlatmaları öneriliyor. Uyumlu oyunların resmi bir listesi henüz yayınlanmadı.

    Oyunun dijital kopyası nasıl edinilecek?

    xbox fiziksel disk dijital lisansa dönüştürme Tam Boyutta Gör
    Oyun diskini Xbox One veya Xbox Series X konsolunuza taktığınızda, bu disk otomatik olarak Xbox hesabınızın dijital koleksiyonuna eklenecek. Olmazsa, ana menüde oyunun simgesinin üzerine gelip Xbox kontrolcünüzde 'Menü' düğmesine (üç çizgi bulunan düğme) basıp açılır menüden 'Dijital lisansı talep et' seçeneğiyle aktif edebileceksiniz. Sonrasında, oyunun dijital kopyasını uyumlu herhangi bir cihaza indirebileceksiniz. Uyumlu cihazlar arasında, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox uygulaması aracılığıyla Windows PC veya Xbox Ally X gibi Xbox el konsolları yer alıyor.

    Diski kaybeder ya da başkasına verir veya satarsanız dijital lisansınızı kaybedeceksiniz

    Talepten sonra dijital lisans sizin oluyor ancak Xbox, "dijital lisans kullanılamıyor" sorunuyla karşılaşırsanız ve lisansı yeniden talep etmeniz gerekirse diski saklamanızı tavsiye ediyor. Ayrıca, oyun diskini satar ya da birine verirseniz, başka bir kullanıcının Xbox'ına takıldığında dijital sürüme erişiminizi otomatik olarak kaybedeceğinizi unutmayın.

    Henüz diskten dijitale dönüştürme özelliğini desteklemeyen birkaç büyük yayıncı olsa da (özellikle Square Enix ve Bandai Namco), diğer yayıncıların çoğu, eski oyun kataloglarının büyük çoğunluğunda bu özelliği destekliyor. Buna, bugün itibariyle Sega da dahil oldu.

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