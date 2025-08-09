2026'da birçok oyun stüdyosu PlayStation 4 desteğini sonlandıracak

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör 2026 yılı, Sony'nin eski nesil konsolu PlayStation 4 için büyük bir değişim yılı olacak. GamesIndustry'nin raporuna göre, geliştiricilerin önemli bir bölümü artık PS4 için oyun geliştirmeyi durdurmayı planlıyor. Bu, hem mevcut çevrimiçi oyunlar hem de yeni çıkacak projeler için geçerli olacak.

HoYoverse'in popüler oyunu Genshin Impact için PlayStation 4 desteğini sonlandırma kararı bu sürecin ilk adımı olarak görülüyor. Yayınlanan raporda, başka büyük stüdyoların da benzer adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Teknik Sınırlar ve Pazar Koşulları

Bazı stüdyolar teknik kısıtlamalar nedeniyle PS4 desteğini sonlandırmak zorunda kalırken, bazıları ise yeni nesil konsolların yeterince yaygınlaşmasını fırsat olarak değerlendiriyor. Sony bugüne kadar 80,3 milyon PlayStation 5 sattı. Bu da geliştiricilere yalnızca PS5 ve Xbox Series X/S için oyun üretme imkânı tanıyor.

Tam Boyutta Gör Uzmanlara göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde hem Sony hem de Microsoft'un yeni nesil konsollarını tanıtması bekleniyor. Bu durum, eski nesil platformların tamamen devre dışı kalmasını hızlandırabilir.

