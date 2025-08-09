2026'da birçok oyun stüdyosu PlayStation 4 desteğini sonlandıracak

HoYoverse'in popüler oyunu Genshin Impact için PlayStation 4 desteğini sonlandırma kararı bu sürecin ilk adımı olarak görülüyor. Yayınlanan raporda, başka büyük stüdyoların da benzer adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Teknik Sınırlar ve Pazar Koşulları
Bazı stüdyolar teknik kısıtlamalar nedeniyle PS4 desteğini sonlandırmak zorunda kalırken, bazıları ise yeni nesil konsolların yeterince yaygınlaşmasını fırsat olarak değerlendiriyor. Sony bugüne kadar 80,3 milyon PlayStation 5 sattı. Bu da geliştiricilere yalnızca PS5 ve Xbox Series X/S için oyun üretme imkânı tanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür