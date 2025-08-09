Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2026'da birçok oyun stüdyosu PlayStation 4 desteğini sonlandıracak

    2026 yılı, PlayStation 4 sahipleri için dönüm noktası olabilir. Birçok geliştirici eski konsol desteğini sonlandırarak yalnızca PS5 ve Xbox Series X/S'e odaklanacak.

    2026'da birçok oyun stüdyosu PS4 desteğini sonlandıracak Tam Boyutta Gör
    2026 yılı, Sony'nin eski nesil konsolu PlayStation 4 için büyük bir değişim yılı olacak. GamesIndustry'nin raporuna göre, geliştiricilerin önemli bir bölümü artık PS4 için oyun geliştirmeyi durdurmayı planlıyor. Bu, hem mevcut çevrimiçi oyunlar hem de yeni çıkacak projeler için geçerli olacak.

    HoYoverse'in popüler oyunu Genshin Impact için PlayStation 4 desteğini sonlandırma kararı bu sürecin ilk adımı olarak görülüyor. Yayınlanan raporda, başka büyük stüdyoların da benzer adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

    Teknik Sınırlar ve Pazar Koşulları

    Bazı stüdyolar teknik kısıtlamalar nedeniyle PS4 desteğini sonlandırmak zorunda kalırken, bazıları ise yeni nesil konsolların yeterince yaygınlaşmasını fırsat olarak değerlendiriyor. Sony bugüne kadar 80,3 milyon PlayStation 5 sattı. Bu da geliştiricilere yalnızca PS5 ve Xbox Series X/S için oyun üretme imkânı tanıyor.

    2026'da birçok oyun stüdyosu PS4 desteğini sonlandıracak Tam Boyutta Gör
    Uzmanlara göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde hem Sony hem de Microsoft'un yeni nesil konsollarını tanıtması bekleniyor. Bu durum, eski nesil platformların tamamen devre dışı kalmasını hızlandırabilir.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Turp salata7 3 saat önce

    tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla 1.4 d-4d arıza lambası en üst katta oturmanın dezavantajları ziraat dekont hazırlama xdsl numarası öğrenme alt çene seğirmesi neden olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 2023 MacBook Pro
    Apple M3 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum