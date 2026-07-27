Xbox sunucuları çöktü: Binlerce kişi giriş yapamıyor!

Tam Boyutta Gör PlayStation Network yakın zamanda büyük bir kesintiye uğradı. Kullanıcılar saatlerce hesaplarına erişemedi, PlayStation Store'da gezinemedi ve online oyun oynayamadı. Şimdi ise Xbox oyuncuları benzer bir durumla karşı karşıya. Binlerce kullanıcı bir süredir Xbox Network'te sorun yaşadığını bildiriyor.

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Xbox Network çöktü: 0x87e107df hatası

Oyuncular, bir süredir sosyal medya platformları üzerinden Xbox Network hizmetlerine erişemediklerini bildiriyor. Downdetector'daki raporlar da hızla artmaya başladı ve kesintinin birden fazla ülkedeki kullanıcıları etkilediğini gösterdi. Başta, resmi Xbox Durum sayfası her şeyin normal çalıştığını gösteriyordu ancak bu durum şimdi değişti.

Microsoft'un Xbox Status sayfasına göre birden fazla Xbox hizmetinde erişim sorunu var. Kesinti, Hesap ve Profil, Store ve Abonelikler ile Uygulamalar ve Mobil'i etkiliyor. Dolayısıyla Xbox profilinize giriş yapamayabilir, giriş yaptıktan sonra bağlantınız kesilebilir veya hesapla ilgili başka sorunlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca, kesinti devam ederken bazı oyunlar veya içerikler Xbox Mağazasında doğru şekilde görünmeyebilir.

Microsoft henüz kesintiye neyin neden olduğunu açıklamadı. Ancak şirket, mühendislerinin sorunu aktif olarak araştırdığını ve hizmeti kurtarmak için çalıştıklarını doğruladı.

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