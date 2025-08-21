Sony, ABD'de PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sony, ABD'de tüm PlayStation 5 modellerinin fiyatını 50 dolar artırıyor. Sony, zammın gerekçesini Trump'ın ithal ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini de içeren zorlu ekonomik koşullara bağladı.

Perşembe günü yürürlüğe girecek yeni fiyatlar şöyle olacak:

PlayStation 5: 549,99 dolar

PlayStation 5 Dijital Sürüm: 499,99 dolar

PlayStation 5 Pro: 749,99 dolar

Sony, PS5 aksesuarlarının perakende fiyatlarının değişmediğini belirtiyor.

Nisan ayında Sony, Birleşik Krallık, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'da PS5 donanımlarının fiyatını artırmış ve Mayıs ayında Trump yönetiminin gümrük vergilerini karşılamak için fiyat artışlarını değerlendirdiğini açıklamıştı.

Microsoft da Mayıs ayında Xbox donanım ve aksesuarlarının fiyatını da artırmış, Xbox Series X dijital sürümü 550 dolara, diskli sürümü ise 600 dolara çıkarmıştı. Nintendo ise Switch 2'nin lansmanından önce konsol aksesuarlarının fiyatını artırmış ve bu ayın başlarında, gümrük vergilerinin etkisi nedeniyle orijinal Switch'in fiyatına zam yapmıştı.

