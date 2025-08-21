Sony, ABD'de PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı

Perşembe günü yürürlüğe girecek yeni fiyatlar şöyle olacak:
- PlayStation 5: 549,99 dolar
- PlayStation 5 Dijital Sürüm: 499,99 dolar
- PlayStation 5 Pro: 749,99 dolar
Sony, PS5 aksesuarlarının perakende fiyatlarının değişmediğini belirtiyor.
Nisan ayında Sony, Birleşik Krallık, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'da PS5 donanımlarının fiyatını artırmış ve Mayıs ayında Trump yönetiminin gümrük vergilerini karşılamak için fiyat artışlarını değerlendirdiğini açıklamıştı.
Microsoft da Mayıs ayında Xbox donanım ve aksesuarlarının fiyatını da artırmış, Xbox Series X dijital sürümü 550 dolara, diskli sürümü ise 600 dolara çıkarmıştı. Nintendo ise Switch 2'nin lansmanından önce konsol aksesuarlarının fiyatını artırmış ve bu ayın başlarında, gümrük vergilerinin etkisi nedeniyle orijinal Switch'in fiyatına zam yapmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
