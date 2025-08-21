Giriş
    Sony, ABD'de PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı

    Sony, ABD'de tüm PlayStation 5 modellerinin fiyatını 50 dolar attırdı. Şirket, Trump yönetiminini gümrük vergileri nedeniyle böyle bir artışa gitmek zorunda kaldığını açıkladı.

    Sony, ABD'de PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı Tam Boyutta Gör
    Sony, ABD'de tüm PlayStation 5 modellerinin fiyatını 50 dolar artırıyor. Sony, zammın gerekçesini Trump'ın ithal ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini de içeren zorlu ekonomik koşullara bağladı.

    Perşembe günü yürürlüğe girecek yeni fiyatlar şöyle olacak:

    • PlayStation 5: 549,99 dolar
    • PlayStation 5 Dijital Sürüm: 499,99 dolar
    • PlayStation 5 Pro: 749,99 dolar

    Sony, PS5 aksesuarlarının perakende fiyatlarının değişmediğini belirtiyor.

    Nisan ayında Sony, Birleşik Krallık, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'da PS5 donanımlarının fiyatını artırmış ve Mayıs ayında Trump yönetiminin gümrük vergilerini karşılamak için fiyat artışlarını değerlendirdiğini açıklamıştı.

    Microsoft da Mayıs ayında Xbox donanım ve aksesuarlarının fiyatını da artırmış, Xbox Series X dijital sürümü 550 dolara, diskli sürümü ise 600 dolara çıkarmıştı. Nintendo ise Switch 2'nin lansmanından önce konsol aksesuarlarının fiyatını artırmış ve bu ayın başlarında, gümrük vergilerinin etkisi nedeniyle orijinal Switch'in fiyatına zam yapmıştı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 16 saat önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Yeni Haber
    şimdi
