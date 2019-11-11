Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xerox’tan dev HP hamlesi

    Yaklaşık 10 yıldır yapısal ve finansal problemlerden bir türlü kurtulamayan HP iki farklı iştirake ayrılarak çözüm bulmaya çalışmıştı. Son kullanıcı iştiraki HP Inc. satılıyor.
    1 hf.
    2,7b
    1
    4
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xerox’tan dev HP hamlesi

    Geçtiğimiz hafta kötü giden mali tablolar sonrasında iş gücünün yüzde 16’sını kesme kararı alan HP Inc. sürpriz bir teklifle karşı karşıya. Baskı ve dijital doküman sektörünün ünlü ismi Xerox kesenin ağzını açtı.

    Kaçınılmaz son

    Kuruluşu 80 yıl öncesine dayanan ve Silikon Vadisi’nin temellerini atan firmalardan birisi olan HP’nin satılma noktasına kadar gelmiş olması elbette üzücü ancak şu da bir gerçek ki sektörde gerekli adımları atamadığınız zaman son da kaçınılmaz oluyor.

    Uzun yıllar teknoloji sektöründe altın yıllarını yaşayan HP, bilgisayar pazarında olduğu kadar baskı teknolojileri sektöründe de liderlik kovaladı. Ayrıca PDA döneminde de HP pek çok ürünle pazar pay aradı. 2010 yılında ise Palm şirketi satın alınarak WebOS işletim sistemi geliştirildi ve modern akıllı telefon pazarına ilk adım atıldı ancak ne olduysa bundan sonra oldu.

    Ayrıca Bkz. "MLPerf Inference yapay zekâ benchmark testi için ilk sonuçlar gelmeye başladı"

    Silikon Vadisi’nin yıldızı olarak gösterilen CEO Mark Hurd firmayı bilgisayar pazarının lideri haline getirmişti ancak ani gelişen bir cinsel taciz olayında pek çok kaynak suçunun olmadığını belirtmesine rağmen yönetim kurulu istifasını istedi.

    Yerine gelen Leo Apotheker ise ağırlık noktasını bilgisayar pazarı olarak koyunca webOS platformuna yol göründü. WebOS tabanlı tablet ve akıllı telefon planları rafa kalktı. Üretim sonlandırıldı ve cihazları satın alanlar hayal kırıklığına uğradı.

    Xerox’tan dev HP hamlesi
    Tam Boyutta Gör

    Bu dönemde HP firmasında hızlı bir düşüş başladı. Satışlarda sıkıntı yaşanmamasına rağmen son dönemde gelişen olaylar ve belirsizlik dönemi yaklaşık 30 milyar dolarlık bir pazar payını sildi. Binlerce HP çalışanı işsiz kaldı. Sonrasında ise Apotheker de kovuldu.

    Yerine gelen en iyi kadın yöneticilerden Meg Whitman şirketi biraz toparladı ancak her sektörde büyüyen rekabet zorlayıcı bir hal almıştı. Tek bir holding olarak yürümenin imkânsız olduğu görülünce son kullanıcı ürünlerini pazarlayacak HP Inc. ve kurumsal pazara hitap edecek HPE ortaya çıktı.

    Bugüne geldiğimizde ise HP Inc. iştirakinde sıkıntıların bitmediğini görüyoruz. 28 milyar dolarlık bir değerlemesi olmasına karşın firmanın çeşitli kurum ve kuruluşlara 20 milyar dolar civarında bir borcu var. Gelirlerde büyük düşüşler yaşanmadı ancak özellikle baskı sektöründe satışlarda düşüş yaşanıyor. Firma 2022 yılına kadar iş gücünün yüzde 16’sını kesecek.

    Xerox işte tam bu noktada devreye girmiş durumda. HP’nin üstü kapalı olarak doğruladığı görüşmelerde Xerox’un 30 milyar dolar civarında bir meblağı gözden çıkardığı ifade ediliyor. Xerox rakibini borçları ile birlikte satın alacak.

    Bir aksilik olmazsa yakın zamanda Xerox dünyanın en büyük bilgisayar ve baskı teknolojileri üreticisi ünvanını alacak. Bu birleşme ile firma yılda 2 milyar dolara yakın tasarruf elde etmeyi planlıyor.



    https://www.techpowerup.com/260988/xerox-corporation-tries-to-acquire-hp-inc Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 1 hf.
    Biz de suriyeli kardeşlerimize 40 milyar doları hiç etmiştik sanırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Alkımm 1 hf.
    Apuk spuk şeylere para verilir araba markalarında ki gibi bu fırsatı da yakalayamazlar.Demek istediğim böyle bir şirket satın alına bilir ve yerli milli hale getirilir.Saab zamanında ölü paraya satıldı onu satın almış olsak şuan üretim başlamıştı hp için konuşmuyorum ama böyle fırsatlar kovalanip tanınmış bilindik markalar satın alınmalı devlet tarafından. Marka kullanılmasa bile mevcut patentler bir ömür yeter.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    serafon 1 hf.
    Birinin ayağına basan cinsel taciz suçu ile suçlanıyor her ne hikmetse hemen!!!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    innformatics 1 hf.
    Guzel firsat daha kaciyor. Yanlis hayallere milyar dolarlar sacmaya devam etsin sayin buyuklerimiz...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Healium AR uygulaması kaygı bozukluğuna karşı mücadele ediyor 1 hf. Snapdragon 865 yonga setinin bazı teknik detayları ortaya çıktı 1 hf. Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu 1 hf. Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED 1 hf. SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 1 hf. 2019 SEMA fuarının en çılgın araçları [Galeri] 1 hf. Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü 1 hf. Samsung döküm tesislerinde hatalar oluştu 1 hf. MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör CES 2020 ödülü aldı 1 hf. Sony PlayStation için farklı bir kartuş sistemi ortaya çıktı 1 hf. Yeni Google Asistan eski Pixel telefonlara dağıtılıyor 1 hf. “Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti 1 hf. Xiaomi Mi 10 detaylanıyor: 2K ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 5G desteği 1 hf. LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı 1 hf. Xiaomi'nin yeni mağazasını gezdik | İşte Mi Note 10'un çıkış tarihi 1 hf. Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Ethereum'un kurucu ortağı, Çin ile ortak çalışabilmeyi umuyor 1 hf. Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir 1 hf. Mini Cheetah robotlarının eğlenirken görüntülendiği yeni bir video yayınladı 1 hf. Honor Watch Magic ve Flypods Lite için cazip kampanya 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xerox’tan dev HP hamlesi Sonraki Kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle Apple Card hakkında soruşturma başlatıldı 1 hf. WhatsApp, şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak yasaklıyor 1 hf. Adobe'un iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Photoshop uygulaması beğenilmedi 1 hf. Nükleer felaket sonrası Fukuşima, yenilenebilir enerjiye göz kırpıyor 1 hf. Yıldırımın ne zaman ve nereye düşeceğini tahmin eden yapay zekâ temelli sistem geliştirildi 1 hf. Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor 1 hf. iPhone ile Mi Band 4'e saat arayüzü nasıl yüklenir? 1 hf. Tunus, blockchain destekli ulusal para birimini çıkarıyor 1 hf. 17 tane OnePlus 7T Pro ile yapılan piyano tura çıktı 1 hf. Günlük alışverişlerde kripto para dönemi 1 hf. Yara onarımı için bant geliştirildi 1 hf. MonsterLabo 3 kg ağırlığındaki pasif soğutucusunu satışa sundu 1 hf. Bu tankı sevdim "Corsair Crystal 680X incelemesi" 1 hf. Yeni nesil Apple Watch'lar ekrana gömülü parmak izi okuma sensörleri ile gelebilirler 1 hf. Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı 1 hf. Twitter'da artık konular takip edilebilecek 1 hf. Meizu 16s Pro'ya en iyi tasarım ödülü 1 hf. Firefox tarayıcısı 15 yaşında 1 hf. Diablo IV çapraz platform desteğiyle gelecek 1 hf. NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni görüntülerini paylaştı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Sıfır araç teslim alma raconu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim