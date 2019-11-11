Xerox’tan dev HP hamlesi

Geçtiğimiz hafta kötü giden mali tablolar sonrasında iş gücünün yüzde 16’sını kesme kararı alan HP Inc. sürpriz bir teklifle karşı karşıya. Baskı ve dijital doküman sektörünün ünlü ismi Xerox kesenin ağzını açtı.

Kaçınılmaz son

Kuruluşu 80 yıl öncesine dayanan ve Silikon Vadisi’nin temellerini atan firmalardan birisi olan HP’nin satılma noktasına kadar gelmiş olması elbette üzücü ancak şu da bir gerçek ki sektörde gerekli adımları atamadığınız zaman son da kaçınılmaz oluyor.

Uzun yıllar teknoloji sektöründe altın yıllarını yaşayan HP, bilgisayar pazarında olduğu kadar baskı teknolojileri sektöründe de liderlik kovaladı. Ayrıca PDA döneminde de HP pek çok ürünle pazar pay aradı. 2010 yılında ise Palm şirketi satın alınarak WebOS işletim sistemi geliştirildi ve modern akıllı telefon pazarına ilk adım atıldı ancak ne olduysa bundan sonra oldu.

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Silikon Vadisi’nin yıldızı olarak gösterilen CEO Mark Hurd firmayı bilgisayar pazarının lideri haline getirmişti ancak ani gelişen bir cinsel taciz olayında pek çok kaynak suçunun olmadığını belirtmesine rağmen yönetim kurulu istifasını istedi.

Yerine gelen Leo Apotheker ise ağırlık noktasını bilgisayar pazarı olarak koyunca webOS platformuna yol göründü. WebOS tabanlı tablet ve akıllı telefon planları rafa kalktı. Üretim sonlandırıldı ve cihazları satın alanlar hayal kırıklığına uğradı.

Tam Boyutta Gör

Bu dönemde HP firmasında hızlı bir düşüş başladı. Satışlarda sıkıntı yaşanmamasına rağmen son dönemde gelişen olaylar ve belirsizlik dönemi yaklaşık 30 milyar dolarlık bir pazar payını sildi. Binlerce HP çalışanı işsiz kaldı. Sonrasında ise Apotheker de kovuldu.

Yerine gelen en iyi kadın yöneticilerden Meg Whitman şirketi biraz toparladı ancak her sektörde büyüyen rekabet zorlayıcı bir hal almıştı. Tek bir holding olarak yürümenin imkânsız olduğu görülünce son kullanıcı ürünlerini pazarlayacak HP Inc. ve kurumsal pazara hitap edecek HPE ortaya çıktı.

Bugüne geldiğimizde ise HP Inc. iştirakinde sıkıntıların bitmediğini görüyoruz. 28 milyar dolarlık bir değerlemesi olmasına karşın firmanın çeşitli kurum ve kuruluşlara 20 milyar dolar civarında bir borcu var. Gelirlerde büyük düşüşler yaşanmadı ancak özellikle baskı sektöründe satışlarda düşüş yaşanıyor. Firma 2022 yılına kadar iş gücünün yüzde 16’sını kesecek.

Xerox işte tam bu noktada devreye girmiş durumda. HP’nin üstü kapalı olarak doğruladığı görüşmelerde Xerox’un 30 milyar dolar civarında bir meblağı gözden çıkardığı ifade ediliyor. Xerox rakibini borçları ile birlikte satın alacak.

Bir aksilik olmazsa yakın zamanda Xerox dünyanın en büyük bilgisayar ve baskı teknolojileri üreticisi ünvanını alacak. Bu birleşme ile firma yılda 2 milyar dolara yakın tasarruf elde etmeyi planlıyor.

https://www.techpowerup.com/260988/xerox-corporation-tries-to-acquire-hp-inc